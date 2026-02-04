Aajche Rashi Bhavishya 5 February 2026: संकष्टी चतुर्थीवर चमकणार 5 राशींचं भविष्य, मिळणार धनलाभ

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 5 February 2026 in Marathi: फेब्रुवारी 2026 ची सुरुवात अनेक महत्त्वाच्या ग्रहांच्या संक्रमणांनी झाली. ३ फेब्रुवारी २०२६ पासून बुध आणि गुरूच्या स्थानांमध्ये झालेल्या बदलाचा सर्व 12 राशींच्या जीवनावर खोलवर परिणाम होत आहे. हे विशेषतः पैसा, व्यवसाय, नोकऱ्या आणि गुंतवणुकीत स्पष्ट दिसून येईल. 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी संकष्टी चतुर्थी आणि गुरुवारचा शुभ संयोग होत आहे, जो गणेशाचे आशीर्वाद आणि आर्थिक प्रगती दर्शवितो. काही राशींना या काळात अनपेक्षित नफा मिळू शकतो, तर काहींना काळजीपूर्वक निर्णय घ्यावे लागतील.
मेष
आजचा दिवस तुमच्यासाठी आरोग्याच्या बाबतीत चढ-उतारांचा असेल. तुम्हाला व्यवसायात लहान नफ्यासाठी नियोजन करण्यावर देखील लक्ष केंद्रित करावे लागेल. जर तुम्ही मोठा नफा मिळविण्यात व्यस्त राहिलात तर तुम्हाला नफा कमी होऊ शकतो. एखादा मित्र खूप दिवसांनी तुमच्याकडे येऊ शकतो. कोणतेही आर्थिक व्यवहार काळजीपूर्वक करा. परदेशात शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एखाद्या संस्थेत सामील होण्याची संधी मिळू शकते.
वृषभ
आजचा दिवस तुमच्यासाठी आर्थिक बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्याचा असेल. तुम्ही घरी धार्मिक समारंभ आयोजित करू शकता. कुटुंबातील सर्वजण व्यस्त असतील, परंतु तुमच्या आईला काही शारीरिक अस्वस्थता जाणवू शकते. जर तुम्ही कोणाला पैसे उधार दिले असतील तर ते तुम्हाला परत मिळू शकतात. तुमची संपत्ती देखील वाढेल आणि कुटुंबातील सदस्याचे लग्न निश्चित झाल्यामुळे वातावरण आनंदी असेल. कुटुंबात एक शुभ आणि शुभ कार्यक्रम आयोजित केला जाऊ शकतो.
मिथुन
आजचा दिवस तुमच्यासाठी गोंधळाने भरलेला असेल. तुम्हाला काहीतरी करायचे वाटत असले तरी, काही अडथळे अपरिहार्यपणे निर्माण होतील. तुमच्या मनात तणाव कायम राहील. तुम्ही तुमच्या मुलाच्या करिअरबाबत मोठा निर्णय घेऊ शकता. व्यवसायिकांनी भागीदारीमध्ये प्रवेश करणे टाळावे, कारण त्यांचे भागीदार त्यांचा विश्वासघात करू शकतात. प्रेमात असलेल्यांनी त्यांच्या जोडीदाराच्या कोणत्याही चुकीला सहमती देणे टाळावे, अन्यथा तुम्हाला नंतर पश्चात्ताप होईल.
कर्क
आजचा दिवस तुमच्यासाठी फायदेशीर असेल, परंतु तुम्ही अयोग्य मार्गाने पैसे कमवणे टाळले पाहिजे. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या सकारात्मक विचारसरणीचा तुम्हाला फायदा होईल. तुमचे काही शत्रू मित्र असू शकतात ज्यांना तुम्ही ओळखता. तुम्हाला एखाद्या दूरच्या नातेवाईकाकडून निराशाजनक बातमी ऐकू येईल. घाईघाईने जोखीम घेतल्याने भविष्यात नक्कीच नुकसान होईल. मालमत्ता व्यवहारात सहभागी असलेले लोक एखादा मोठा करार करू शकतात.
सिंह
आजचा दिवस तुमच्यासाठी मजेदार असेल. नशीब तुमच्या बाजूने असेल. तुम्ही राजकीय कार्यात सक्रियपणे सहभागी व्हाल, परंतु तुमच्याकडून काही चुका होऊ शकतात. तुमच्या जोडीदाराचा सल्ला तुमच्या व्यवसायासाठी फायदेशीर ठरेल. तुमच्या भावंडांशी असलेले कोणतेही सततचे मतभेद चर्चेद्वारे सोडवले जातील. वरिष्ठ सदस्य एखाद्या गोष्टीवरून तुमच्यावर नाराज असू शकतात. जर तसे असेल तर तुम्ही त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न कराल.
कन्या
आजचा दिवस तुमच्यासाठी मिश्रित असेल. तुम्ही कोणतेही घाईघाईने निर्णय घेण्याचे टाळावे. तुम्ही कुटुंबातील सदस्यांसोबत आनंदात वेळ घालवाल. लग्नासाठी पात्र असलेल्यांना उत्तम विवाह प्रस्ताव मिळतील. तुम्ही एखाद्या मनोरंजन कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकता. तुमच्या सासरच्या कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीकडून तुम्हाला काही चांगली बातमी ऐकू येईल. दीर्घकालीन व्यवसाय योजनांना गती मिळेल.
तुळ
आज तुम्हाला प्रभाव आणि प्रतिष्ठा वाढवेल. मालमत्तेशी संबंधित प्रकरण सोडवले जाईल. नवीन प्रकल्प सुरू करणे फायदेशीर ठरेल. तुम्ही तुमच्या भविष्यासाठी आर्थिक योजना बनवू शकता. कामाच्या ठिकाणी महिला मैत्रिणींपासून सावध रहा. कोणत्याही चुकीच्या निर्णयांवर तुमच्या बॉसशी सहमत होणे टाळा, कारण यामुळे नंतर समस्या उद्भवू शकतात. जर तुम्ही तुमच्या ध्येयांवर टिकून राहिलात तरच तुम्ही ते साध्य करू शकाल.
वृश्चिक
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला राहणार आहे. सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांना आदर मिळेल. तुमच्या कौटुंबिक समस्या तुम्हाला त्रास देतील. तुम्ही तुमच्या जोडीदाराला खरेदीसाठी घेऊन जाऊ शकता. तुमच्या मुलाचे आरोग्य बिघडत जाईल, ज्यामुळे तुम्ही चिंताग्रस्त व्हाल. कोणतेही आश्वासन देण्यापूर्वी तुम्हाला काळजीपूर्वक विचार करावा लागेल. बाहेर फिरताना तुम्हाला महत्त्वाची माहिती मिळेल. मित्राच्या बोलण्याने तुम्हाला नाराज वाटू शकते.
धनु
व्यवसायाच्या दृष्टीने आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला राहणार आहे. तुमची आर्थिक परिस्थिती पूर्वीपेक्षा चांगली असेल. तुम्हाला मोठी व्यवसाय संधी मिळू शकते. तुम्ही तुमच्या वडिलांना धार्मिक तीर्थयात्रेला घेऊन जाऊ शकता. वाहन उधार घेण्यापासून टाळा, कारण अपघाताचा धोका आहे. तुम्ही मालमत्तेशी संबंधित गुंतवणूक करू शकता. तुम्ही तुमच्या व्यवसायाकडे बारकाईने लक्ष द्याल.
मकर
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला राहणार आहे. तुम्हाला वडीलधाऱ्यांकडून भरपूर सहकार्य मिळेल. तुमच्या कुटुंबात आनंद राहील. कामावर तुम्ही पूर्ण समर्पण दाखवाल. तुमच्या जोडीदाराकडून तुम्हाला अचानक भेट मिळू शकेल. तुम्हाला राजकारणात प्रवेश करण्याची संधी मिळेल. लोक तुमच्या कामाचे कौतुक करतील. तुमच्या कोणत्याही आर्थिक समस्या दूर होतील. तुम्हाला कोणत्याही सरकारी योजनेचा पूर्ण फायदा होईल.
कुंभ
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला राहणार आहे. तुम्हाला तुमच्या भावंडांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल. तुम्हाला काही वडिलोपार्जित मालमत्ता मिळू शकते. तुम्ही तुमच्या घरात काही बांधकामाचे काम करू शकता. तुम्हाला काम आणि घराचे संतुलन राखावे लागेल, अन्यथा कुटुंबातील सदस्य रागावू शकतात. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत काही रोमँटिक वेळ घालवाल. तुम्हाला एखाद्याकडून आर्थिक मदत घ्यावी लागू शकते, जी तुम्हाला सहज मिळेल.
मीन
आजचा दिवस तुमच्यासाठी शहाणपणा आणि विवेकाने निर्णय घेण्याचा असेल. तुमचे काही शत्रू तुमच्यावर वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न करतील. तुम्हाला काही मानसिक ताण येऊ शकतो, ज्याचा तुमच्या कामावर परिणाम होईल. तुम्ही देवाच्या भक्तीत खोलवर बुडालेले असाल. तुमची मुले तुमच्या अपेक्षा पूर्ण करतील. परदेशात शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना चांगली संधी मिळू शकते. तुमचे भविष्य सुधारण्याच्या प्रयत्नात तुम्ही मोठी गुंतवणूक करू शकता.
