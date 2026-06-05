/Aajche Rashi Bhavishya 5 June 2026: 5 जून 2026 रोजी मकर राशीत चंद्रमा आणि श्रवण नक्षत्र महायोग, 5 राशीच्या लोकांसाठी उघडणार कुबेराचे दरवाजे

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 5 June 2026 in Marathi: आज, शुक्रवार, 5 जून 2026, हा दिवस वैश्विक ऊर्जेच्या दृष्टिकोनातून एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. चंद्र मकर राशीत प्रवेश करत आहे, जी त्याची उच्च व्यवस्थापन क्षमतेची राशी आहे, जिथे श्रावण नक्षत्रासोबतच्या त्याच्या युतीमुळे यशासाठी एक दुर्मिळ आराखडा तयार होत आहे.
मेष
आज मेष राशीसाठी एक सुवर्णसंधी आहे, पण लक्षात ठेवा, यश त्यांनाच मिळते जे गोंधळ न घालता शांतपणे काम करतात. चंद्राची मकर राशीत आणि श्रावण नक्षत्रात उपस्थिती 'काहीही करण्याची' ऊर्जा निर्माण करत आहे, जिथे एक योग्य रणनीती तुम्हाला गर्दीतून वेगळे करेल. जर तुम्ही तुमच्या आयुष्यात मोठ्या यशाची किंवा बदलाची बऱ्याच काळापासून वाट पाहत असाल, तर आजचा दिवस तुमच्यासाठी निर्णायक ठरू शकतो.
वृषभ
आजचा दिवस वृषभ राशीसाठी त्यांची मेहनत दाखवण्याचा आहे. चंद्राचे मकर राशीतील भ्रमण तुमच्या भाग्यस्थानाला सक्रिय करत आहे, ज्यामुळे बऱ्याच काळापासून रखडलेल्या कामांना अचानक गती मिळेल. श्रावण नक्षत्राच्या उपस्थितीमुळे तुमची अंतर्दृष्टी आणि इतरांचे विचार खोलवर समजून घेण्याची क्षमता तुम्हाला महत्त्वपूर्ण लाभ मिळवून देईल. आज सकाळी ब्रह्मयोग प्रभावी राहील. जर तुम्हाला एखादी मोठी योजना प्रत्यक्षात उतरवायची असेल, तर आज केलेली सुरुवात तुम्हाला भविष्यातील नेता बनवू शकते.
मिथुन
मिथुन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस त्यांची बुद्धिमत्ता आणि चातुर्य दाखवण्याचा आहे. चंद्राचे मकर राशीतील भ्रमण तुमच्या आठव्या घरावर प्रभाव टाकत आहे, जे अंतर्दृष्टी आणि अनपेक्षित लाभांचे संकेत देत आहे. श्रावण नक्षत्राच्या उपस्थितीमुळे तुमची ऐकण्याची क्षमता आज तुम्हाला मोठ्या अडचणींपासून वाचवू शकते. आज सकाळी ब्रह्मयोग प्रभावी राहील. जर तुम्ही नवीन संशोधन किंवा सखोल नियोजनावर काम करत असाल, तर आजचा दिवस तुम्हाला तज्ञ बनवू शकतो.
कर्क
कर्क राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस त्यांच्या भावना आणि निर्णयांमध्ये संतुलन साधण्याचा आहे. चंद्राचे मकर राशीतील भ्रमण तुमचे सातवे घर (भागीदारी) सक्रिय करत आहे, ज्यामुळे इतरांच्या सहकार्याने केलेल्या कामात मोठे यश मिळेल. श्रावण नक्षत्राच्या उपस्थितीचा अर्थ असा आहे की आज तुम्ही तुमच्या अंतरात्म्याचा आवाज ऐकला पाहिजे, जो तुम्हाला योग्य दिशेने मार्गदर्शन करेल. ब्रह्मयोग आज सकाळी ०९:४१:४० पर्यंत प्रभावी राहील. जर तुम्हाला एखादा नवीन करार किंवा नातेसंबंध सुरू करायचा असेल, तर आजचा दिवस तुमच्यासाठी भाग्याचे दार उघडू शकतो.
सिंह
सिंह राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा आणि अपूर्ण राहिलेली स्वप्ने सत्यात उतरवण्याचा आहे. चंद्राचे मकर राशीतील भ्रमण तुमच्या सहाव्या घराला (शत्रू आणि रोगांचे घर) सक्रिय करत आहे, जे तुम्हाला तुमच्या विरोधकांवर मात करण्यास आणि जुन्या समस्या संपवण्यास मदत करेल. श्रावण नक्षत्राच्या उपस्थितीचा अर्थ असा आहे की तुमची शिस्त आणि कामाप्रती असलेली निष्ठा आज तुम्हाला मोठे विजय मिळवून देईल. जर तुम्ही एखादे मोठे आव्हान स्वीकारण्याचा विचार करत असाल, तर आजची सुरुवात तुम्हाला विजेता बनवू शकते.
कन्या
कन्या राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस त्यांच्या कार्यक्षमतेने आणि व्यवस्थापन कौशल्याने जगाला आश्चर्यचकित करण्याचा आहे. चंद्राचे मकर राशीतील गोचर तुमच्या पाचव्या घराला (बुद्धी आणि संततीचे घर) सक्रिय करत आहे, ज्यामुळे तुमचे निर्णय अत्यंत अचूक होतील. श्रावण नक्षत्राच्या उपस्थितीमुळे तुम्ही इतरांचे न बोललेले शब्द ओळखू शकाल, ज्यामुळे तुम्हाला प्रत्येक व्यवहारात फायदा मिळेल. जर तुम्ही एखाद्या नवीन प्रकल्पाची योजना आखत असाल, तर तो परिपूर्ण करण्यासाठी आजचा दिवस सर्वोत्तम आहे.
कन्या
कन्या राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस त्यांच्या कार्यक्षमतेने आणि व्यवस्थापन कौशल्याने जगाला आश्चर्यचकित करण्याचा आहे. चंद्राचे मकर राशीतील गोचर तुमच्या पाचव्या घराला (बुद्धी आणि संततीचे घर) सक्रिय करत आहे, ज्यामुळे तुमचे निर्णय अत्यंत अचूक होतील. श्रावण नक्षत्राच्या उपस्थितीमुळे तुम्ही आज इतरांचे न बोललेले शब्द ओळखू शकाल, ज्यामुळे तुम्हाला प्रत्येक व्यवहारात फायदा मिळेल. जर तुम्ही एखाद्या नवीन प्रकल्पाची योजना आखत असाल, तर तो परिपूर्ण करण्यासाठी आजचा दिवस सर्वोत्तम आहे.
तूळ
तूळ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी त्यांच्या निर्णयक्षमतेचा आणि मुत्सद्देगिरीचा वापर करण्याचा आहे. चंद्राचे मकर राशीतील गोचर तुमच्या चौथ्या घराला (सुख आणि वाहनांचे घर) सक्रिय करत आहे, ज्यामुळे घरातील सुखसोयी आणि ऐश्वर्य वाढेल. श्रावण नक्षत्राच्या उपस्थितीमुळे, आज तुमच्या सभोवतालच्या चर्चांकडे तुम्ही लक्ष दिले पाहिजे, कारण काही महत्त्वाची माहिती तुमच्या भविष्याची दिशा बदलू शकते. जर तुम्ही मालमत्ता खरेदी करण्याची किंवा मोठी गुंतवणूक करण्याची योजना आखत असाल, तर आजचा दिवस स्थिरता आणि नफ्याचा मार्ग मोकळा करेल.
वृश्चिक
वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस त्यांची इच्छाशक्ती आणि सुप्त क्षमता ओळखण्याचा आहे. चंद्राचे मकर राशीतील गोचर तुमच्या तिसऱ्या घराला (शौर्य आणि धैर्याचे घर) सक्रिय करत आहे, ज्यामुळे तुमचा आत्मविश्वास लक्षणीयरीत्या वाढेल आणि तुम्ही अत्यंत कठीण आव्हानांनाही सामोरे जाऊ शकाल. श्रावण नक्षत्राची उपस्थिती सूचित करते की तुमचे संवाद कौशल्य आणि इतरांचे विचार खोलवर समजून घेण्याची क्षमता तुम्हाला मोठ्या विजयाकडे घेऊन जाऊ शकते. जर तुम्ही एखादे साहस किंवा नवीन प्रकल्प सुरू करू इच्छित असाल, तर हा दिवस विजयाचा मार्ग मोकळा करेल.
धनु
आजचा दिवस धनु राशीच्या लोकांसाठी त्यांच्या बुद्धी आणि दूरदृष्टीच्या जोरावर मोठी ध्येये साध्य करण्याचा आहे. मकर राशीतील चंद्राचे भ्रमण तुमचे धनस्थान सक्रिय करत आहे, ज्यामुळे तुमची आर्थिक शक्ती आणि वाणी वाढेल. श्रावण नक्षत्राच्या उपस्थितीचा अर्थ असा आहे की आज तुमचा सल्ला इतरांसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. जर तुम्ही दीर्घकालीन आर्थिक योजना किंवा गुंतवणूक सुरू करू इच्छित असाल, तर हा दिवस समृद्धीचा मार्ग मोकळा करेल.
मकर
मकर राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस त्यांच्या मेहनतीचे फळ मिळवण्याचा आणि नेतृत्व स्वीकारण्याचा आहे. चंद्राचे तुमच्या स्वराशीतील भ्रमण तुम्हाला मानसिक शक्ती आणि गांभीर्य प्रदान करेल. श्रावण नक्षत्राच्या (तुमच्या स्व नक्षत्राच्या) उपस्थितीमुळे तुमच्या शब्दांना वजन येईल आणि लोक तुमचे अनुसरण करतील. जर तुम्हाला एखाद्या मोठ्या प्रकल्पाची जबाबदारी घ्यायची असेल किंवा स्वतःचा व्यवसाय सुरू करायचा असेल, तर आजचा दिवस तुमच्यासाठी 'पायाभरणीचा दगड' ठरेल.
कुंभ
कुंभ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस जगाला त्यांची दूरदृष्टी आणि नाविन्यता दाखवण्याचा आहे. चंद्राचे मकर राशीतील भ्रमण तुमचे बारावे घर (खर्च आणि परराष्ट्र व्यवहारांचे घर) सक्रिय करत आहे, ज्यामुळे परदेशी संपर्क किंवा दीर्घकालीन योजनांमधून लाभ मिळण्याची शक्यता निर्माण होत आहे. श्रावण नक्षत्राच्या उपस्थितीचा अर्थ असा आहे की, आज तुम्ही जे काही ऐकाल किंवा शिकाल ते तुमच्या करिअरमध्ये एक मैलाचा दगड ठरेल. जर तुम्ही एखाद्या नवीन प्रकल्पावर संशोधन करत असाल किंवा आध्यात्मिक प्रवासाला सुरुवात करू इच्छित असाल, तर हा दिवस तुमच्यासाठी ज्ञानाचा प्रकाश घेऊन येईल.
मीन
आजचा दिवस मीन राशीच्या लोकांसाठी त्यांची स्वप्ने साकार करण्याचा आणि त्यांच्या सामाजिक वर्तुळातून लाभ मिळवण्याचा आहे. चंद्राचे मकर राशीतील गोचर तुमचे लाभस्थान सक्रिय करत आहे, ज्यामुळे दीर्घकाळ पडून असलेल्या निधीची प्राप्ती होईल आणि उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होतील. श्रावण नक्षत्राच्या उपस्थितीचा अर्थ असा आहे की, आज तुम्ही तुमच्या वडीलधाऱ्यांचा किंवा गुरूंचा सल्ला ऐकला पाहिजे, कारण एक लहानशी कृती तुम्हाला मोठ्या आर्थिक संकटातून वाचवू शकते.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)