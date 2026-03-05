English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • भविष्य
  • Aajche Rashi Bhavishya 5 March 2026 : वक्री बुध रखडलेली कामे पूर्ण होतील, कुणासाठी असणार आजचा दिवस खास?

Aajche Rashi Bhavishya 5 March 2026 : वक्री बुध रखडलेली कामे पूर्ण होतील, कुणासाठी असणार आजचा दिवस खास?

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 5 March 2026  in Marathi: आजचे राशीभविष्य, 5 मार्च 2026 गुरुवार हा चैत्र महिन्याच्या कृष्ण पंधरवड्याचा दुसरा दिवस आहे. मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तूळ, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ आणि मीन राशींसाठी दैनिक राशीभविष्य जाणून घ्या.  

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 5, 2026, 07:05 AM IST
Aajche Rashi Bhavishya 5 March 2026 : वक्री बुध रखडलेली कामे पूर्ण होतील, कुणासाठी असणार आजचा दिवस खास?

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 5 March 2026 in Marathi: आजचे राशीभविष्य, 5 मार्च 2026 आज, गुरुवार चैत्र महिन्याच्या कृष्ण पंधरवड्याचा दुसरा दिवस आहे. ग्रह आणि नक्षत्रांच्या स्थिती अनेक राशींसाठी नवीन संधी, यश आणि सकारात्मक बदल दर्शवितात, तर काहींना सावधगिरी आणि संयमाने पुढे जाण्याची आवश्यकता असू शकते. दैनंदिन राशीभविष्यातून, मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस कसा असेल हे तुम्ही जाणून घेऊ शकता.

मेष
अपूर्ण कामे ताणतणाव निर्माण करू शकतात. तुम्हाला आधार मिळवणे कठीण जाईल. तुम्हाला वरिष्ठांची नाराजी टाळावी लागेल. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडून पाठिंबा मिळेल. तुम्हाला तुमच्या मुलांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल.

वृषभ 
शिक्षणात सहभागी असलेल्यांना अधिक जबाबदारीची जाणीव होईल. त्यांना त्यांच्या मुलांच्या कामगिरीबद्दल काळजी वाटू शकते. नवीन भावनिक नातेसंबंधांबद्दल थोडीशी भीती असेल. अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्यासाठी केलेले प्रयत्न यशस्वी होण्याची शक्यता आहे.

मिथुन 
यश सुनिश्चित करण्यासाठी, तुम्हाला तुमचा वेग वाढवावा लागेल. विरोधक तुमच्या क्षमतेवर शंका घेऊ शकतात. लक्झरी वस्तूंवर पैसे खर्च करण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला तुमच्या वरिष्ठांशी सभ्य राहावे लागेल.

कर्क
कामात स्पष्टता आणि वर्तनात संतुलन यामुळे तुमची प्रणालींवरील पकड मजबूत होईल. परदेशी व्यापारात गुंतलेल्या व्यावसायिकांना नवीन योजना तयार कराव्या लागतील. भावनिक संबंधांसाठी संवादात पारदर्शकता आवश्यक असेल.

सिंह
संगीत आणि मनोरंजनात गुंतलेल्यांसाठी नवीन संधी निर्माण होतील. सामाजिक आदर वाढेल. प्रवास फायदेशीर ठरेल. घराच्या देखभालीसाठी अतिरिक्त निधी खर्च होण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला तुमच्या सासरच्या लोकांकडून पाठिंबा मिळेल.

कन्या 
तुम्ही स्पर्धा जिंकू शकता. सार्वजनिक जीवनात तुमच्या कामासाठी तुम्हाला मान्यता मिळेल. अविवाहित लोकांना चांगले लग्नाचे प्रस्ताव मिळण्याची शक्यता आहे. हॉटेल आणि पर्यटनाशी संबंधित व्यवसाय स्थापित करण्याच्या संधी असतील.

तुळ 
संघर्ष आणि तणावाच्या काळात, तुम्हाला आरोप-प्रत्यारोप टाळावे लागतील. तुम्हाला तुमच्या विरोधकांच्या कार्यशैलीवर लक्ष ठेवावे लागेल. भावनिक संबंध नोकरी आणि शिक्षणाशी संबंधित प्रयत्नांमध्ये पूर्ण पाठिंबा देतील. प्रवास करताना तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या.

वृश्चिक 
चालू असलेल्या कामाच्या योजनांची गती सुधारेल. तुम्हाला आर्थिक वाढीसाठी निधीची आवश्यकता भासेल. तुमच्या पालकांशी झालेल्या संभाषणातून जास्त अपेक्षा करू नका. तुम्हाला मित्रांकडून आणि भावनिक संबंधांकडून चांगला पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे.

धनु 
अपेक्षित सहकार्याचा अभाव अचानक कामाचा ताण वाढू शकतो. तुम्हाला तुमची प्रतिभा दाखविण्याच्या संधींचा पुरेपूर फायदा घ्यावा लागेल. मुलाखती आणि स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला तुमच्या प्रयत्नांची पातळी वाढवावी लागेल.

मकर 
नवीन भावनिक नातेसंबंधांशी जोडल्याने तुमच्या मनात आनंद येईल. तुमच्या कृतींमध्ये इतरांच्या मतांनी प्रभावित होण्याऐवजी, तुम्हाला तुमचा आत्मविश्वास वाढवावा लागेल. सकारात्मक दृष्टिकोनाने पुढे जाण्याची वेळ आली आहे.

कुंभ
तुमच्या कामाच्या निकालात विलंब झाल्यामुळे निराशा वाढू शकते.तुम्ही तुमच्या कामात सातत्य राखले पाहिजे. टीमवर्क उपक्रम आर्थिकदृष्ट्या अधिक यशस्वी ठरू शकतात. खेळ आणि भावनिक नातेसंबंधांमध्ये सहभागी झाल्याने ताण कमी होण्यास मदत होईल.

मीन
जर तुमच्या योजना व्यवस्थित असतील तर हा दिवस तात्काळ निकाल देणारा असू शकतो. बँकिंग आणि शेअर बाजाराशी संबंधित असलेल्यांनी अत्यंत सावधगिरीने पुढे जावे लागेल. तुमच्या कामाची जास्त जाहिरात करणे टाळा.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

