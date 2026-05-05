English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • भविष्य
  • Aajche Rashi Bhavishya 5 May 2026 : आज अंगारक संकष्ट चतुर्थीला दुर्मिळ योग; कर्क, सिंह आणि कुंभ राशीसाठी आजचा दिवस लाभदायक, पाहा आजचं राशीभविष्य

Aajche Rashi Bhavishya 5 May 2026 : आज अंगारक संकष्ट चतुर्थीला दुर्मिळ योग; कर्क, सिंह आणि कुंभ राशीसाठी आजचा दिवस लाभदायक, पाहा आजचं राशीभविष्य

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 5 May 2026 in Marathi : आज मे महिन्यातील पहिला मंगळवार आहे. आज अतिशय शुभ योग जुळून आला आहे, आज अंगारकी संकष्ट चतुर्थी आणि पहिला ज्येष्ठ मंगळ आहे. आजचा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून   

नेहा चौधरी | Updated: May 5, 2026, 07:11 AM IST
Aajche Rashi Bhavishya 5 May 2026 : आज अंगारक संकष्ट चतुर्थीला दुर्मिळ योग; कर्क, सिंह आणि कुंभ राशीसाठी आजचा दिवस लाभदायक, पाहा आजचं राशीभविष्य
आज अंगारक संकष्ट चतुर्थीला दुर्मिळ योग

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 5 May 2026 in Marathi : ज्येष्ठ मंगळ आणि अंगारकी संकष्ट चतुर्थी आजचा मंगळावर अतिशय शुभ मानला जातोय. ग्रहांची स्थिती पाहता मेष राशीत सूर्य आणि बुधाची युती अनेक राशींना लाभदायक ठरणार आहे. तर मीन राशीत मंगळ आणि शनी यांची स्थिती तुम्हाला आज कष्ट करायला लावणार आहे. एकंदरीत आज गणपती बाप्पा मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी काय घेऊन आला आहे जाणून घेऊयात मंगळवारचं राशीभविष्य ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून

Add Zee News as a Preferred Source

मेष (Aries Zodiac) 

आजचा दिवस तुमच्यासाठी थोडा आव्हानात्मक राहणार आहे. एखादी अज्ञात भीती किंवा नकारात्मक विचार तुमच्या मनात घर करु शकतो. आज थोडी अस्थिरताही जाणवणार आहे. त्यामुळे आज संतुलन राखणे तुमच्यासाठी गरजेचे राहणार आहे. दुपारनंतर तुम्हाला ऊर्जेने भरल्यासारखं जाणवेल. कामात उत्साह जाणवेल. 

वृषभ (Taurus Zodiac) 

आजचा दिवस तुमच्यासाठी थोड्या संवेदनशील राहणार आहे. भागीदारीत काहीसा तणाव वाटेल. पण दुपारनंतर तुमचे विचार अधिक सखोल राहणार आहे. भावनिक साथ तुमचा दिवस उत्तम करेल. मात्र वाणीवर नियंत्रण ठेवा. गैरसमजाला वाव देऊ नका. आज तुम्हाला कठोर परिश्रम करावे लागणार असून त्याचे फळ मिळणार आहे. दुपारी वडिलोपार्जित मालमत्ता किंवा जुन्या गुंतवणुकीतून अचानक लाभ मिळणार आहेत. आरोग्य उत्तम असेल. 

मिथुन (Gemini Zodiac)

आज तुम्हाला आरोग्याकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. आज कुठल्याही वादात अडकू नका. तुमचं लक्ष भागीदारी आणि नातेसंबंधांकडे असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तणाव असणार आहे. दुपारच्या वेळेनंतर संवाद आणि करारांमध्ये शुभ संकेत असणार आहे. चैनीच्या वस्तूंवर खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र आर्थिक गोष्टींवर लक्ष द्या. 

कर्क (Cancer Zodiac)  

आजचा दिवस प्रेमसंबंधांसाठी जरा कठीण असणार आहे. तुम्हाला थोडं भावनिकदृष्ट्या असुरक्षित वाटणार आहे. मात्र दुपारनंतर परिस्थिती नियंत्रणात येणार आहे. व्यावहारिक दृष्टिकोन स्वीकारल्यास तुम्हाला आजच्या आव्हानांवर सहज मात करण्यात फायदा होणार आहे. महत्त्वाच्या कामात किरकोळ चुका होण्याची भीती आहे.  प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी दुपारचा वेळ खूप शुभ असणार आहे. पोटाची समस्या उद्भवू शकते. 

सिंह (Leo Zodiac) 

आज तुमचे मनं थोडं अस्वस्थ राहणार आहे. घरातील वातावरणात एक विशेष शांतता जाणवणार असल्याने तुम्ही अस्वस्थ राहाल. पण दुपारनंतर आयुष्यात एक उत्साहाचे वातावरण निर्माण होईल. आज तुमच्या करिअरमधील तुमची प्रतिमा अधिक उंचावणार आहे. तरदुसरीकडे मोठे निर्णय घेताना तुम्ही गोंधळात पडणार आहे. आज कुटुंबासोबत जुने वाद उकरून काढू नका. सर्जनशील कामात गुंतल्याने तुमचे मानसिक आरोग्य छान राहणार आहे. 

कन्या (Virgo Zodiac)   

आज दिवस तुम्ही चिंतेत असणार आहे. संकोचाची स्थिती निर्माण होणार आहे. दुपारनंतर मानसिक शांती मिळणार आहे. भावनिक आधार तुम्हाला बळ देणार आहे. आज आयुष्यात काही अचानक बदल घडणार आहेत. जोडीदारासोबत काही मतभेद होण्याचे संकेत आहेत. दुपारी कुटुंबासोबतचा वेळ तुम्हाला आनंद देणार आहे. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
rashi bhavishyadaily Rashi bhavishyahoroscopeAriesTaurus

इतर बातम्या

कोकणात निसर्गाचा चमत्कार! दोन नव्हे चक्क चार पाय असलेल्या क...

महाराष्ट्र बातम्या