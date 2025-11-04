English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Aajche Rashi Bhavishya 5 November: कार्तिक पौर्णिमेला शुक्रादित्य राजयोग, कोणत्या राशीला शिव शंकराची राहील कृपा

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 5 November 2025 in Marathi: त्रिपुरारी पौर्णिमेला कसं असणार 12 राशींचं भविष्य? कुणावर बरसणार चंद्राची कृपा. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 4, 2025, 10:21 PM IST
Aajche Rashi Bhavishya 5 November: कार्तिक पौर्णिमेला शुक्रादित्य राजयोग, कोणत्या राशीला शिव शंकराची राहील कृपा

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 5 November 2025 in Marathi: आजचा दिवस खास आहे, कारण 5 नोव्हेंबर 2025 रोजी कार्तिक शुक्ल पक्षाची पौर्णिमा आणि दिवाळीचा पवित्र सण आहे. हा दिवस केवळ धार्मिकदृष्ट्या शुभ नाही तर ऊर्जा आणि आशीर्वादांनी भरलेला आहे. 

मेष 
आजचा दिवस मेष राशीसाठी कामाच्या ठिकाणी खूप चांगला असेल. तुम्हाला तुमच्या कामाच्या ठिकाणी आदर आणि सन्मान मिळू शकतो. तुमच्या कारकिर्दीत तुम्हाला अनपेक्षित यश देखील मिळू शकते.

वृषभ 
वृषभ राशीचे लोक अडचणीत येऊ शकतात. शिवाय, आज कोणाचा विश्वास तोडल्याबद्दल तुम्हाला शिक्षा होऊ शकते. मालमत्तेशी संबंधित बाबींमध्ये घाई करू नका असा सल्ला दिला जातो. जर तुम्ही मालमत्ता विकण्याचा विचार करत असाल तर सावधगिरी बाळगा.

मिथुन 
मिथुन राशीच्या लोकांचे व्यक्तिमत्व आकर्षक असते, ज्यामुळे ते सहजपणे प्रभावित होतात आणि त्यांच्या ओळखीचे वर्तुळ वाढेल. जमीन खरेदी करण्यापूर्वी कायदेशीर बाबी तपासा, अन्यथा तुमचे नुकसान होऊ शकते.

कर्क 
 कर्क राशीच्या लोकांना आरोग्याशी संबंधित समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. आज त्यांच्या आरोग्याबाबत दुर्लक्ष करणे महागात पडू शकते. म्हणून आज बाहेर खाणे मर्यादित करा.

सिंह
 सिंह राशीच्या लोकांना जवळच्या मित्रांकडून विश्वासघात होऊ शकतो. आजचा दिवस आर्थिक बाबींसाठी अनुकूल दिसत नाही. इतरांशी स्पष्ट संबंध ठेवा आणि टाळाटाळ करणे टाळा.

कन्या 
 कन्या राशीच्या लोकांना आज त्यांच्या सभोवतालच्या परिसरात, विशेषतः त्यांच्या मित्रांसोबत थोडे सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता आहे. कारण या काळात मित्रही शत्रू बनू शकतो, त्यामुळे मानसिक संघर्ष तुमच्या निर्णय घेण्यावर परिणाम करेल.

तूळ  
तूळ राशीचे व्यापारी आणि उद्योजकांना दिवस आव्हानात्मक वाटेल. तथापि, व्यवसायिकांसाठी दिवस खूप चांगला असेल. व्यवसाय विकासासाठी आज खर्च केलेल्या पैशाचे भविष्यात सकारात्मक परिणाम होतील.

वृश्चिक 
वृश्चिक राशीचे लोक नवीन प्रकल्प सुरू करतील. हा काळ पैशासाठी आणि आर्थिक बाबींसाठी देखील चांगला राहील. या काळात तुम्हाला आर्थिक लाभाची अपेक्षा आहे.

धनु 
 धनु राशीचे लोक या काळात भागीदारी आणि सहकार्याची कामे यशस्वीरित्या पूर्ण करतील. नोकरी करणाऱ्यांसाठीही हा दिवस खूप खास असेल. आज केलेले काम फळ देईल.

मकर 
 कौटुंबिक बाबींमध्ये मकर राशीच्या राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस अनुकूल राहणार नाही. तुमच्या वडिलांशी एखाद्या गोष्टीवरून मतभेद होऊ शकतात. तुम्हाला आरोग्याच्या समस्येचा सामना करावा लागू शकतो. म्हणून, वेळेवर औषध घ्या. तुमच्या वडिलांशीही मतभेद होऊ शकतात.

कुंभ
कठोर परिश्रम कुंभ राशीच्या लोकांसाठी प्रगतीचे नवीन मार्ग उघडतील. आज तुमचे काही पैसे आरोग्य आणि औषधांवर खर्च होऊ शकतात. आज तुम्हाला सामाजिक कार्यात यश मिळेल.

मीन 
मीन राशीच्या आज आर्थिक बाबींमध्ये गुंतवणूक करणे तुमच्यासाठी खूप फायदेशीर ठरेल. तुमची धार्मिक श्रद्धा वाढेल.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

