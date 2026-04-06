Aajche Rashi Bhavishya 6 April 2026 : वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून पाठिंबा, तर यांना आर्थिक चणचण; मेष ते मीन राशीसाठी आजचा सोमवार कसा?

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 6 April 2026 in Marathi :    एप्रिल महिन्यातील या आठवड्यातील पहिला दिवस सोमवार 6 एप्रिल 2026 ला मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे, जाणून घेऊयात ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 6, 2026, 07:30 AM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 3 April 2026 in Marathi : आज ग्रहांची स्थिती एक अत्यंत गुंतागुंतीची आणि गंभीर कल देत आहे. चंद्र वृश्चिक राशीत भ्रमण करत असून जे भावनिक तीव्रता आणि संशोधनासाठी उत्तम मानले गेले आहे. सूर्य, मंगळ आणि शनी मीन राशीत युतीत आहेत, जे आपल्याला शिस्तबद्ध राहण्याचे आणि आपल्या कृतींबद्दल जागरूक राहण्याचे आव्हान असणार आहे. पहिल्या घरात असलेला शुक्र आपल्याला आत्मविश्वास देणार आहे तर कुंभ राशीतील बुध आणि राहू आपल्या सामाजिक वर्तुळात अचानक बदल घडवून आणणार आहे. असा हा आठवड्याचा पहिला दिवस सोमवार मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे, याबद्दल सांगितलं आहे,  ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून

मेष (Aries Zodiac)   

आज रहस्ये आणि गहन मानसिक बदलांचे संकेत आहेत. तुमची ऊर्जा अंतर्मुख होणार आहे. तुम्हाला तुमच्या गुप्त चिंता आणि तुमचा आध्यात्मिक पाया यांच्यात योग्य संतुलन साधण्याची आवश्यकता आहे. तुमचे आकर्षण वाढवणारे आणि मानसिक नैराश्यापासून ढाल म्हणून काम करणारा आजचा दिवस असणार आहे. प्रेमाच्या बाबतीत, तुम्ही आत्मिक स्तरावर नाते जोडण्याचा प्रयत्न करणार आहात. जोडप्यांसाठी, आजचा दिवस कोणताही दिखावा न करता एकमेकांना समजून घेण्याचा राहणार आहे. तुमच्या करिअरमध्ये, ऑडिटिंग किंवा संशोधनासाठी हा उत्तम काळ असणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, तुमचे लक्ष कर आणि संयुक्त संसाधन नियोजनावर राहणार आहे. आज तुम्हाला थोडं मानसिक थकवा जाणवणार आहे. 

वृषभ (Taurus Zodiac) 

आज तुमच्या जोडीदारासोबत किंवा व्यावसायिक भागीदारासोबतच्या नात्यात मोठे बदल घडण्याचे संकेत देत आहेत. तुमच्या सामाजिक ध्येयांची काही कठीण परीक्षा होणार आहे. तुमच्या संपत्ती आणि मालमत्तेसाठी संरक्षक कवच म्हणून काम करणार आहात. तुमच्या जोडीदारासोबत गंभीर विषयांवर चर्चा करण्यासाठी आजचा दिवस चांगला असणार आहे. प्रेमाच्या बाबतीत, तुम्ही केवळ सुखाऐवजी आध्यात्मिक संबंधाचा शोध घेणे हिताचे ठरणार आहे. तुमच्या करिअरमध्ये अनपेक्षित तांत्रिक समस्या उद्भवण्याचे चिन्ह आहे, त्यामुळे शांत राहा. आर्थिकदृष्ट्या, संयुक्त उपक्रम आणि व्यावसायिक लाभांवर लक्ष केंद्रित करणे हिताचे ठरणार आहे. 

मिथुन (Gemini Zodiac)

आज तुमच्या आरोग्यात आणि दैनंदिन जीवनात महत्त्वपूर्ण बदलांचे संकेत देत आहेत. तुमच्या व्यावसायिक जबाबदाऱ्या वाढवू शकतात किंवा तुमच्या मेहनतीची परीक्षा होणार आहे. तुमच्या वेळापत्रकात बदल करण्यासाठी हा एक उत्तम दिवस सिद्ध होणार आहे. प्रेमसंबंधांमध्ये, ऊर्जा बरीच व्यावहारिक असणार आहे. तुम्ही तुमच्या जोडीदाराला मदत करून तुमचे प्रेम व्यक्त करणार आहे. तुमच्या करिअरमध्ये, तांत्रिक ऑडिटसाठी किंवा अवघड ग्राहकांना हाताळण्यासाठी हा दिवस उत्कृष्ट असणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, जुनी कर्जे फेडण्यासाठी किंवा सेवा खर्चाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी वेळ अनुकूल आहे.

 

कर्क (Cancer Zodiac)  

आज प्रेम आणि सर्जनशीलतेच्या क्षेत्रात मोठे बदल घडवणार आहेत. आज तुम्ही सत्याच्या शोधात काही कठीण आव्हाने निर्माण करणार आहात. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा पूर्ण पाठिंबा मिळणार आहे. एखादा मोठा कलात्मक प्रकल्प सुरू करण्यासाठी आजचा दिवस उत्तम असणार आहे. तुमचे प्रेम जीवन ऊर्जेने भरलेले असणार आहे. तुम्हाला घट्ट नातेसंबंध निर्माण करण्याची इच्छा असणार आहे. करिअरच्या आघाडीवर, तुम्ही एक सर्जनशील नेता म्हणून उदयास येणार आहात. 

सिंह (Leo Zodiac) 

आज कौटुंबिक शांतता आणि घरगुती बाबींमध्ये मोठे बदल पाहिला मिळतील. तुमच्यातील परस्पर विश्वास आणि संसाधनांची परीक्षा होणार आहे. तुमची सामाजिक सुरक्षा आणि लाभ वाढवत असणार आहे. घर स्वच्छ करण्यासाठी किंवा तुमची आंतरिक शक्ती मजबूत करण्यासाठी हा एक चांगला दिवस असणार आहे. प्रेमसंबंधांच्या बाबतीत, तुम्ही बाह्यरूपापेक्षा निष्ठा आणि घनिष्ठ संबंधांना प्राधान्य देणार आहात. तुमच्या करिअरमध्ये, संशोधन किंवा नियोजनासाठी हा एक चांगला दिवस असणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, कौटुंबिक मालमत्ता आणि वारसा व्यवस्थापित करण्यावर लक्ष केंद्रित करणार आहात. 

कन्या (Virgo Zodiac)    

आज तुमच्या संवाद आणि संभाषणांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल पाहिला मिळतील. नातेसंबंध संतुलित ठेवणे एक परीक्षा वाटणार आहे. तुमच्या करिअरचे रक्षण करुन तुमची प्रतिष्ठा वाढणार आहे. अवघड कागदपत्रे पूर्ण करण्यासाठी किंवा जुन्या आर्थिक समस्या सोडवण्यासाठी हा एक चांगला दिवस राहणार आहे. प्रेमामध्ये, तुम्हाला असा जोडीदार मिळेल जो तुमच्या विचारांची खोली समजून घेणार आहे. तुमच्या करिअरमध्ये, तुम्ही एक हुशार संदेशवाहक असाल आणि ग्राहकांकडून येणारा दबाव चांगल्या प्रकारे हाताळणार आहात. आर्थिकदृष्ट्या, करार आणि सामायिक मालमत्तेच्या पुनरावलोकनावर लक्ष केंद्रित करणार आहात. 

 

तूळ (Libra Zodiac)  

आज तुमच्या संपत्ती आणि वैयक्तिक मूल्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित करणार आहात. तुमच्या दैनंदिन उत्पादकतेसमोर काही महत्त्वपूर्ण आव्हाने उभी करणार आहात. आजचा दिवस संसाधन व्यवस्थापनासाठी उत्तम असणार आहे. रोमँटिक ऊर्जा उत्कटता आणि निष्ठेने भरलेली राहणार आहे. तुमच्या जोडीदाराकडून महत्त्वपूर्ण पाठिंबा मिळणार आहे. आर्थिक धोरणे विकसित करण्यासाठी किंवा दैनंदिन कामे हाताळण्यासाठी हा दिवस आदर्श असणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, तुमचे लक्ष मालमत्ता व्यवस्थापनावर असणार आहे. 

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)   

आज तुमच्या ओळखीवर आणि ध्येयावर तुमचे सखोल लक्ष केंद्रित होणार आहे. सर्जनशील कार्यांमध्ये तुमच्या संयमाची परीक्षा होणार आहे. तुमच्या हिताचे आणि आर्थिक सुरक्षिततेचे रक्षण होणार आहे. आत्मपरीक्षण करण्यासाठी किंवा आरोग्याची दिनचर्या सुरू करण्यासाठी हा एक उत्तम दिवस राहणार आहे. प्रेमाच्या बाबतीत, ऊर्जा तीव्र राहणार आहे. तुम्ही एका खऱ्या नात्याच्या शोधात राहणार आहात. तुमच्या करिअरमध्ये, तुम्ही एक गंभीर रणनीतिकार असाल आणि महत्त्वाचे निर्णय घेणार आहात. आर्थिकदृष्ट्या, तुम्ही स्वतःमध्ये गुंतवणूक करण्यावर आणि सामायिक मालमत्तेचे लेखापरीक्षण करण्यावर लक्ष केंद्रीत करणार आहे. 

धनु (Sagittarius Zodiac) 

आज एकांत, स्वप्ने आणि जुन्या गोष्टी सोडून देऊन पुढे वाटचाल करणार आहात. तुमच्या घराचे रक्षण करण्याचे तुमचे प्रयत्न एक मोठी जबाबदारी असणार आहे. तुमच्या भागीदारीसाठी एक संरक्षक कवच प्रदान करणार आहात. पडद्यामागील सर्जनशील कामासाठी हा एक चांगला दिवस असणार आहे. प्रेमसंबंधात तुम्ही अशा आध्यात्मिक नात्याच्या शोधात असाल ज्यासाठी शब्दांची आवश्यकता भासणार नाही. तुमच्या करिअरमधील महत्त्वपूर्ण संशोधन किंवा नियोजनाची कामे पूर्ण करण्यासाठी हा एक चांगला दिवस सिद्ध होणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, तुमचे लक्ष छुपे खर्च तपासणे आणि धर्मादाय देणग्यांवर राहणार आहे. 

 

मकर (Capricorn Zodiac)   

आज मित्र आणि सामाजिक संबंधांच्या क्षेत्रात मोठे बदल घडणार आहे. प्रशासकीय कामात किंवा प्रवासात तुमच्या परिश्रमाची परीक्षा घेणारा आजचा दिवस असणार आहे. तुमच्या कार्यक्षमतेचे रक्षण करणार आहात. अडथळ्यांवर मात करण्यास मदत मिळणार आहे. तुमच्या नेटवर्कची तपासणी करण्यासाठी हा एक चांगला दिवस आहे. प्रेमाच्या बाबतीत, आजची ऊर्जा भविष्यावर केंद्रित करणारा असणार आहे. तुम्ही एका महत्त्वाकांक्षी जोडीदाराच्या शोधात असणार आहात. तुमच्या करिअरमध्ये, तुम्ही एक धोरणात्मक नेटवर्कर असाल आणि गुंतागुंतीची कागदपत्रे हाताळणार आहात. आर्थिकदृष्ट्या, सामाजिक लाभ आणि वैयक्तिक मालमत्तेच्या तपासणीवर लक्ष केंद्रित करणार आहात. 

कुंभ (Aquarius Zodiac) 

आज तुमच्या करिअर आणि सामाजिक प्रतिष्ठेवर खोलवर परिणाम होणार आहे. आर्थिक सुरक्षितता मिळवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या येणार आहेत. तुमच्यासाठी संरक्षक कवच म्हणून काम करतो, ज्यामुळे मानसिक आनंद आणि लाभ मिळणार आहे. व्यावसायिक संशोधनातून आज उत्कृष्ट परिणाम मिळणार आहे. प्रेमाच्या बाबतीत तुमच्या अपेक्षा उंचावलेल्या असणार आहे. तुम्ही एका बुद्धिमान जोडीदाराच्या शोधात राहणार आहात. तुमच्या करिअरमध्ये, तुम्ही एक प्रभावशाली नेता म्हणून ओळखले जाणार असून महत्त्वाचे निर्णय घेणार आहात. आर्थिकदृष्ट्या, बचत, कर किंवा जुन्या कर्जांच्या बाबतीत तुम्हाला खूप शिस्तबद्ध राहण्याची गरज असणार आहे. 

मीन  (Pisces Zodiac)  

आज तुमच्या ज्ञानात आणि आध्यात्मिक मार्गात मोठे बदल पाहिला मिळतील. तुम्हाला कठोर परिश्रम आणि शारीरिक परीक्षांना सामोरे जावे लागणार आहे. चौथ्या घरातील गुरू तुमच्या कौटुंबिक शांती आणि आनंदासाठी संरक्षक कवच म्हणून काम करणार आहे. हा दिवस गहन तात्विक संशोधनासाठी उत्तम असणार आहे. प्रेमाच्या बाबतीत, तुमचा विचार सखोल आणि मूल्यांवर आधारित असणार आहे. तुमच्या करिअरमध्ये, तुम्ही एक धोरणात्मक दूरदर्शी म्हणून काम कराल आणि तुमची पुढील मोठी योजना बनवणार आहात. आर्थिकदृष्ट्या, तुमचे लक्ष वैयक्तिक मालमत्तेचे मूल्यांकन आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीवर राहणार आहे. आरोग्यासाठी, तुमच्या मांड्या आणि पायांकडे विशेष लक्ष द्या. 
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

