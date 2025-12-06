English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Aajche Rashi Bhavishya 6 December: बुध वृश्चिक राशीत करणार प्रवेश, शनिवारी कोणत्या राशींना मिळणार आनंदवार्ता!

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 6 December 2025 in Marathi: शनिदेवाच्या कृपेमुळे 5 राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस महत्त्वाचा असणार आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 6, 2025, 06:49 AM IST
Aajche Rashi Bhavishya 6 December: बुध वृश्चिक राशीत करणार प्रवेश, शनिवारी कोणत्या राशींना मिळणार आनंदवार्ता!

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 6 December 2025 in Marathi: आज, 6 डिसेंबर 2025, पौष महिन्याचा दुसरा दिवस, शनिवार आहे. ग्रहांच्या स्थितीनुसार, सूर्य वृश्चिक राशीत आणि चंद्र मिथुन राशीत भ्रमण करत आहे. आज शनिवार असल्याने, हा दिवस कर्मदाता शनिदेवाला समर्पित आहे.

मेष
यशासाठी विशेष शक्यता निर्माण होत आहेत. कठोर परिश्रम चांगले परिणाम देऊ शकतात. रखडलेली आणि आर्थिकदृष्ट्या अडकलेली कामे पूर्ण करण्याची वेळ आली आहे. परिश्रमशील राहा; भावंडांशी संवाद सुधारेल. तुम्ही स्वतःला कुटिल लोकांपासून दूर ठेवावे.

वृषभ
तुम्हाला निर्णय घेण्यास अडचण येईल. तुम्हाला मित्र आणि कुटुंबाच्या मतांना प्राधान्य द्यावे लागेल. वकील आणि मार्केटिंगसारख्या भाषणाशी संबंधित व्यवसायांमध्ये असलेल्यांसाठी हा दिवस चांगला असू शकतो, परंतु तुम्हाला तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल.

मिथुन
तुम्हाला सार्वजनिक जीवनात महत्त्व मिळेल. मागील कामाच्या परिणामांमुळे तुम्हाला प्रोत्साहन मिळू शकते. भागीदारी व्यवसायात सावधगिरीने पुढे जाण्याची वेळ आली आहे. तुमच्या सासरच्या लोकांकडून पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे.

कर्क
तुम्हाला आर्थिकदृष्ट्या थोडे ताणतणाव जाणवेल. काही प्रकल्पांना आळा घालण्याची आवश्यकता असू शकते. प्रेम संबंधांमध्ये अपेक्षा पूर्ण होण्याचा हा दिवस आहे. कौटुंबिक आरोग्याबाबत दुर्लक्ष केल्यास नंतर समस्या उद्भवू शकतात. काळजी घ्या.

 सिंह
व्यवसाय आणि कामात नवीन कल्पना अंमलात आणण्याची वेळ येऊ शकते. योग्य निर्णय घेणे थोडे कठीण जाईल. परस्पर सल्लामसलत करून पुढे जाणे फायदेशीर आहे. कौटुंबिक जीवन अधिक सुसंवादी होईल.

कन्या 
कामाच्या ठिकाणी कामात सुसंवाद राहील. तुम्हाला सर्वांकडून पाठिंबा मिळेल. कोणताही विशिष्ट निर्णय घेणे सोपे जाणार नाही. संशोधन कार्यात प्रगती होईल. तुमच्या जोडीदाराच्या मताला महत्त्व द्यावे लागेल.

तूळ 
इतरांच्या सहकार्याने व्यावसायिक निकाल लवकर मिळतील. शिक्षण आणि संशोधनात सहभागी असलेल्यांना त्यांच्या कामात चांगले सहकार्य मिळेल. प्रेमसंबंधांमध्ये, एकमेकांचे विचार समजून घेण्याचा आणि अभिप्राय घेण्याचा हा दिवस आहे.

वृश्चिक
अनावश्यक ताण तुम्हाला त्रास देऊ देऊ नका. मित्रांकडून तुम्हाला आर्थिक मदत मिळेल. परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्याच्या प्रयत्नांना लवकर यश मिळू शकते.

धनु
भावनिक नात्यांमधील तणाव दूर करण्यासाठी हा योग्य काळ आहे. भागीदारी व्यवसायातील संघर्ष दूर होतील. नवीन भांडवलाची व्यवस्था करणे थोडे कठीण असू शकते. तुम्हाला कुटुंबाची मदत घ्यावी लागू शकते.

मकर
कौटुंबिक जबाबदाऱ्या व्यावसायिक कामाच्या मागे लागू शकतात. तुम्हाला भावनिकदृष्ट्या असुरक्षित वाटू शकते. तुमचे विचार इतरांसोबत शेअर करा. ताण कमी होईल; काळजीपूर्वक वाहन चालवा.

कुंभ 
काहीतरी नवीन शिकण्याच्या तुमच्या उत्सुकतेमुळे तुम्हाला अधिक मेहनत करावी लागू शकते. नवीन तंत्रज्ञान तुमची कामे सोपी करेल. भावनिक नातेसंबंधांमध्ये स्पष्टपणे बोलल्याने तणावपूर्ण परिस्थिती टाळता येईल. प्रवास पुढे ढकलणे चांगले.

मीन 
इतरांवर अवलंबून राहणे कमी होईल. काम जलद गतीने पुढे जाऊ शकते. तुमच्या मेहनतीचे फायदे लगेच मिळण्याची शक्यता आहे. शेअर बाजार आणि इतर गुंतवणुकीतून मिळणारा नफा अपेक्षेपेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

स्पोर्ट्स