English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भविष्य
  • Aajche Rashi Bhavishya 6 February : मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल शुक्रवार?

Aajche Rashi Bhavishya 6 February : मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल शुक्रवार?

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 6 February 2026 in Marathi: कसा असेल 6 फेब्रुवारीचा शुक्रवार? कुणाला सर्वाधिक फळणार?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 5, 2026, 11:15 PM IST
Aajche Rashi Bhavishya 6 February : मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल शुक्रवार?

मेष

Add Zee News as a Preferred Source

आजचा दिवस तुमच्यासाठी अनुकूल राहणार आहे. तुम्हाला एकामागून एक चांगल्या बातम्या ऐकायला मिळतील. कामाच्या ठिकाणी तुमची उत्पादकता देखील वाढेल. तुमचा बॉस तुम्हाला मोठी जबाबदारी देऊ शकतो. तुमचे काही महत्त्वाचे काम पूर्ण होईल.

वृषभ
आजचा दिवस तुमच्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या चांगला राहणार आहे. तुम्हाला इतर कामांमध्ये खूप रस असेल. जर तुमच्या जोडीदारासोबतच्या नातेसंबंधात काही कटुता असेल तर ती देखील दूर होईल. तुमच्या व्यवसायात अपेक्षेपेक्षा जास्त पैसे मिळाल्याने तुम्हाला आनंद होईल.

मिथुन
आजचा दिवस तुमच्यासाठी गुंतागुंतीने भरलेला असणार आहे. तुम्हाला तुमच्या वाढत्या खर्चाकडे बारकाईने लक्ष द्यावे लागेल. छंदांमध्ये जास्त गुंतणे टाळा. तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत करण्यासाठी तुम्ही केलेले कोणतेही प्रयत्न फायदेशीर ठरतील. तुम्ही कोणत्याही वादात अडकणे टाळावे.

कर्क
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला राहणार आहे. न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या जमिनीशी संबंधित कोणत्याही समस्या सोडवल्या जातील. जर तुम्ही नोकरी बदलण्याचा विचार केला असेल तर ते अनुकूल राहतील. भावनांवर आधारित कोणतेही निर्णय घेणे टाळा.

सिंह
आजचा दिवस तुमच्यासाठी उत्साहवर्धक असेल. तुम्ही उत्साही आणि आत्मविश्वासू असाल. कुटुंबातील एखाद्या सदस्याच्या लग्नात काही अडचणी येऊ शकतात. तुम्ही एखाद्या समारंभात सहभागी व्हाल. तुम्ही नवीन वाहन खरेदी करण्याची योजना आखाल.

कन्या
आजचा दिवस तुमच्यासाठी नवीन प्रयत्न करण्याचा असेल. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत आनंदाचे क्षण घालवाल. विद्यार्थ्यांनी त्यांचा आळस सोडून अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे. तुमच्या पालकांचा कोणताही सल्ला फायदेशीर ठरेल.

तूळ
आजचा दिवस तुमच्यासाठी तुमच्या बोलण्यावर आणि वागण्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा असेल. इतरांच्या प्रभावापासून दूर राहा. तुमच्या जोडीदाराशी भांडण किंवा वाद होण्याची शक्यता आहे. ज्यांचे भाऊ-बहिणींशी मतभेद आहेत ते देखील ते सोडवतील. विद्यार्थी शिष्यवृत्तीशी संबंधित परीक्षांसाठी कठोर परिश्रम करतील.

वृश्चिक
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला राहणार आहे. तुमच्या मनात अनेक व्यवसायिक कल्पना येतील. तुमचे मित्रही तुमच्या कामात खूप सहकार्य करतील. तुम्हाला वडिलोपार्जित संपत्ती मिळू शकते, ज्यामुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल.

धनु
आजचा दिवस तुमच्यासाठी मिश्रित असेल. तुम्ही घाईघाईने निर्णय घेण्याचे टाळावे. मालमत्तेशी संबंधित व्यवहार अंतिम टप्प्यात येऊ शकतात. तुम्ही तुमच्या आरोग्याबद्दल अजिबात निष्काळजी राहू नये.

मकर
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला राहणार आहे. तुमचे उत्पन्न आनंद देईल, परंतु तुमचे खर्चही नाटकीयरित्या वाढतील. तुमच्या कामातील कोणतेही चढ-उतार दूर होतील. तुमच्या मुलांना प्रगती होताना पाहून तुम्हाला आनंद होईल.

कुंभ
आजचा दिवस तुमच्यासाठी खास असणार आहे. तुमच्या जोडीदारासोबत तुम्हाला येत असलेला कोणताही तणाव दूर होईल. तुम्हाला तुमचे उत्पन्न आणि खर्च संतुलित करावे लागतील. तुमच्या दीर्घकालीन योजनांना गती मिळेल.

मीन
आजचा दिवस समस्यांपासून मुक्ततेचा असेल. कोणतेही प्रलंबित काम पूर्ण होईल. तुमच्या वैवाहिक जीवनातील समस्याही दूर होतील. करिअरचा कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करा आणि अनुभवी व्यक्तीचा सल्ला घ्या.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
rashi bhavishyadaily Rashi bhavishyahoroscopeAriesTaurus

इतर बातम्या

मेघालयातील कोळसा खाणीत स्फोट, 16 जणांचा मृत्यू; अनेक लोक अड...

भारत