/Aajche Rashi Bhavishya 6 June 2026: सर्वार्थसिद्धि योगाचा महासंयोग, मकरसह 3 राशींना होणार धनलाभ, पाहा 6 जूनचं राशिभविष्य

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 6 June 2026 in Marathi: हिंदू पंचांगानुसार, उद्या जून महिन्याचा पहिला शनिवार आहे आणि संपूर्ण दिवस ज्येष्ठ कृष्ण पक्षाच्या उत्तरार्धातील सहाव्या दिवसाने चिन्हांकित असेल. उद्या सकाळी ६:०३ वाजेपर्यंत श्रावण नक्षत्र असेल, त्यानंतर धनिष्ठा नक्षत्राची सुरुवात होईल. उद्या सायंकाळी ७:०४ नंतर चंद्र मकर राशीतून कुंभ राशीत प्रवेश करेल.
मेष
दशम स्थानात चंद्र असल्याने, तुम्ही तुमच्या वडीलधाऱ्यांच्या आदर्शांचे पालन केले पाहिजे. ऐंद्र आणि सर्वार्थ सिद्धी योगाच्या निर्मितीमुळे, विपणन (मार्केटिंग) क्षेत्रातील लोकांनी आपले नेटवर्क वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, ज्यामुळे भविष्यात महत्त्वपूर्ण लाभ मिळतील.
वृषभ
नवम स्थानात चंद्र असल्याने, तुम्ही सामाजिकदृष्ट्या खूप सक्रिय राहाल. तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल आणि तुम्ही गरजू व्यक्तीला मदत करू शकाल. धार्मिक स्थळाला किंवा परिसरातील कार्यक्रमाला नक्की दान करा.
मिथुन
अष्टम स्थानात चंद्र असल्याने, उद्या तुमच्या सासरच्या कुटुंबातील कोणाशी तरी तुमचे मतभेद होऊ शकतात. वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या वाटणीसंदर्भात कुटुंबातील वडीलधाऱ्यांसोबत एक महत्त्वाची बैठक होऊ शकते, ज्यामुळे वाद मिटेल.
कर्क
चंद्र सातव्या घरात असल्याने, उद्या पती-पत्नीमध्ये काही मतभेद होऊ शकतात. आपल्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा. काही चांगल्या कामाबद्दल तुम्हाला कुटुंब आणि समाजाकडून मोठा आदर मिळेल. आठवड्याच्या शेवटी तुम्ही आपल्या कुटुंबासोबत धार्मिक यात्रेचे नियोजन करू शकता.
सिंह
चंद्र सहाव्या घरात असल्याने, उद्या तुमचा दीर्घकालीन आजारातून आराम मिळेल, ज्यामुळे मोठा दिलासा मिळेल. उद्या तुमचा बहुतेक वेळ दानधर्म आणि धार्मिक कार्यांमध्ये जाईल.
कन्या
चंद्र पाचव्या घरात असल्याने, उद्या अचानक आर्थिक लाभ होण्याची दाट शक्यता आहे. कुटुंबात संपत्तीशी संबंधित कोणताही जुना वाद असेल, तर तो उद्या एकत्र बसून सहजपणे सोडवला जाईल.
तूळ
चंद्र चौथ्या घरात असल्याने, तुम्हाला कौटुंबिक सुखसोयींमध्ये थोडी घट जाणवू शकते. अनावश्यक आणि अनपेक्षित खर्च उद्भवू शकतात, त्यामुळे आपल्या खर्चाचे काळजीपूर्वक नियोजन करा. कमी महत्त्वाची कामे सध्या थांबवणे उत्तम राहील.
वृश्चिक
तिसऱ्या घरात चंद्र असल्याने, उद्या तुम्हाला एका खास मित्राला मदत करण्याची गरज भासू शकते. तुमच्या व्यावसायिक जीवनातील जुन्या समस्या उद्या सुटू शकतात. तुमची कारकीर्द उंचावण्याची स्वप्ने पूर्ण होण्याच्या मार्गावर पुढे जातील.
धनु
दुसऱ्या घरात चंद्र असल्याने, उद्या तुम्ही आर्थिक आघाडीवर खूप मजबूत असाल. मालमत्तेशी संबंधित कामे उद्या सहजपणे पूर्ण होतील. जर तुम्ही बऱ्याच काळापासून तुमची जमीन किंवा घर विकण्याचा प्रयत्न करत असाल, तर हा व्यवहार उद्या पूर्ण होऊ शकतो.
मकर
स्वर राशीत चंद्र असल्याने, उद्या तुमचा बौद्धिक विकास वाढेल. तुम्ही तुमची कामे आत्मविश्वासाने आणि निष्ठेने पूर्ण कराल, ज्यामुळे यश निश्चित होईल. तुम्हाला नातेवाईकांशी गप्पा मारण्याची इच्छा होईल; तुम्ही त्यांना घरी आमंत्रित करू शकता किंवा त्यांना भेट देऊ शकता.
कुंभ
बाराव्या घरात चंद्र असल्याने, उद्या परदेशी संपर्क किंवा परदेशातील कामात अचानक व्यत्यय येऊ शकतो. उद्या रोजगाराच्या बाबतीतही अपेक्षा पूर्ण होणार नाहीत. कामाच्या ठिकाणी अतिरिक्त कामाच्या ताणामुळे तुम्हाला शारीरिकदृष्ट्या अशक्त आणि थकल्यासारखे वाटेल.
मीन
चंद्र अकराव्या घरात असल्याने, उद्याचा दिवस तुमच्यासाठी फायदेशीर आणि उत्पन्न वाढवणारा ठरेल. तुम्ही ऐषारामाच्या जीवनशैलीवर मोठी रक्कम खर्च कराल, ज्यामुळे तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबाला खूप आनंद मिळेल. विद्यार्थी उद्या आपापल्या क्षेत्रात चांगली कामगिरी करून यशस्वी होतील.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)