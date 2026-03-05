Aajche Rashi Bhavishya 6 March 2026 : संकष्टी चतुर्थीला 'या' राशीच्या लोकांवर राहणार बाप्पाची विशेष कृपा

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 6 March 2026 in Marathi: 6 मार्च 2026 रोजी भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी आहे. हिंदू पंचांगानुसार फाल्गुन महिन्यातील ही शेवटची संकष्टी मानली जाते. या दिवशी गणपतीच्या 'भालचंद्र' (ज्याच्या कपाळावर चंद्र आहे असा) रूपाची पूजा केली जाते.
मेष: गणपतीच्या कृपेने दिवस शुभ राहील. नोकरीत बढती आणि नवीन संधी मिळू शकतात.
वृषभ: आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. रखडलेली कामे पूर्ण होतील, व्यवसायात नवीन डील मिळू शकते.
मिथुन: प्रलंबित कामे मार्गी लागतील. विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासात लक्ष केंद्रित करण्याचा चांगला काळ आहे.
कर्क: कामाचा ताण जाणवू शकतो, परंतु नियोजनाने मार्ग निघेल. कुटुंबातील सदस्यांचे सहकार्य लाभेल.
सिंह: सामाजिक मान-सन्मान वाढेल. व्यवसायात प्रगती आणि उत्पन्नाचे नवे मार्ग मिळू शकतात.
कन्या: नोकरी-व्यवसायात यश मिळेल. मुलांकडून समाधानकारक बातमी मिळण्याची शक्यता आहे.
तूळ: आर्थिक स्थिती मजबूत राहील. नवीन योजना सुरू करण्यासाठी दिवस चांगला आहे.
वृश्चिक: आरोग्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. आर्थिक व्यवहार करताना सावधगिरी बाळगावी.
धनु: सरकारी कामात यश मिळू शकते. प्रवासाचे योग संभवतात आणि सासरकडून लाभ होऊ शकतो
मकर: कामाच्या ठिकाणी नवीन जबाबदारी मिळू शकते. गुंतवणुकीसाठी दिवस चांगला, जोखीम टाळावी.
कुंभ: आर्थिक संकट दूर होईल. व्यवसायात मोठी प्रगती होऊन जुनी येणी वसूल होतील.
मीन: करिअरमध्ये प्रगतीचे संकेत आहेत. बोलण्यावर नियंत्रण ठेवल्यास कौटुंबिक वाद टाळता येतील.
चतुर्थी तिथीची सुरुवात: संध्याकाळी 7.53 वाजता
चंद्रोदयाची वेळ: रात्री 9.31 वाजता
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)