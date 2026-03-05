English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भविष्य
  • Aajche Rashi Bhavishya 6 March 2026 : संकष्टी चतुर्थीला या राशीच्या लोकांवर राहणार बाप्पाची विशेष कृपा

Aajche Rashi Bhavishya 6 March 2026 : संकष्टी चतुर्थीला 'या' राशीच्या लोकांवर राहणार बाप्पाची विशेष कृपा

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 6 March 2026 in Marathi: ज्योतिषशास्त्रानुसार 6 मार्च 2026 रोजी ग्रहांची स्थिती विशेषतः मेष, वृषभ, सिंह, मकर आणि कुंभ या राशींसाठी अत्यंत लाभदायी ठरणार आहे.    

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 5, 2026, 04:35 PM IST
Aajche Rashi Bhavishya 6 March 2026 : संकष्टी चतुर्थीला 'या' राशीच्या लोकांवर राहणार बाप्पाची विशेष कृपा

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 6 March 2026 in Marathi: 6 मार्च 2026 रोजी भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी आहे. हिंदू पंचांगानुसार फाल्गुन महिन्यातील ही शेवटची संकष्टी मानली जाते. या दिवशी गणपतीच्या 'भालचंद्र' (ज्याच्या कपाळावर चंद्र आहे असा) रूपाची पूजा केली जाते. 

Add Zee News as a Preferred Source

मेष: गणपतीच्या कृपेने दिवस शुभ राहील. नोकरीत बढती आणि नवीन संधी मिळू शकतात. 

वृषभ: आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. रखडलेली कामे पूर्ण होतील, व्यवसायात नवीन डील मिळू शकते. 

मिथुन: प्रलंबित कामे मार्गी लागतील. विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासात लक्ष केंद्रित करण्याचा चांगला काळ आहे.

कर्क: कामाचा ताण जाणवू शकतो, परंतु नियोजनाने मार्ग निघेल. कुटुंबातील सदस्यांचे सहकार्य लाभेल. 

सिंह: सामाजिक मान-सन्मान वाढेल. व्यवसायात प्रगती आणि उत्पन्नाचे नवे मार्ग मिळू शकतात.

कन्या: नोकरी-व्यवसायात यश मिळेल. मुलांकडून समाधानकारक बातमी मिळण्याची शक्यता आहे.

तूळ: आर्थिक स्थिती मजबूत राहील. नवीन योजना सुरू करण्यासाठी दिवस चांगला आहे.

वृश्चिक: आरोग्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. आर्थिक व्यवहार करताना सावधगिरी बाळगावी.

धनु: सरकारी कामात यश मिळू शकते. प्रवासाचे योग संभवतात आणि सासरकडून लाभ होऊ शकतो 

मकर: कामाच्या ठिकाणी नवीन जबाबदारी मिळू शकते. गुंतवणुकीसाठी दिवस चांगला, जोखीम टाळावी.

कुंभ: आर्थिक संकट दूर होईल. व्यवसायात मोठी प्रगती होऊन जुनी येणी वसूल होतील.

मीन: करिअरमध्ये प्रगतीचे संकेत आहेत. बोलण्यावर नियंत्रण ठेवल्यास कौटुंबिक वाद टाळता येतील.

(हे पण वाचा - Sankashti Chaturthi 2026 : 6 की 7 कधी आहे भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी? जाणून घ्या पूजा विधी आणि चंद्रोदयाची वेळ कोणती?) 

महत्त्वाच्या वेळा 

चतुर्थी तिथीची सुरुवात: संध्याकाळी 7.53 वाजता
चंद्रोदयाची वेळ: रात्री 9.31 वाजता 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
rashi bhavishyadaily Rashi bhavishyahoroscopeAriesTaurus

इतर बातम्या

Pune Crime News :'बाप'माणूसच! पुण्यातल्या कॉलेजमध...

महाराष्ट्र बातम्या