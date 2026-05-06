Aajche Rashi Bhavishya 6 May 2026 : मेष, वृश्चिक व मीन राशीचे लोक मोठे निर्यण घेणार, पाहा आजचं राशीभविष्य

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 6 May 2026 in Marathi : आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्षातील पंचमी असून आजचा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून 

नेहा चौधरी | Updated: May 6, 2026, 12:30 AM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 6 May 2026 in Marathi : पंचांगानुसार आज ज्येष्ठ शुद्ध कृष्ण पक्षातील पंचमी तिथी आहे. तुमचे करिअर, धन, प्रेम, आरोग्य आज कसणार राहणार आहे.  आजचा दिवस बुधवार मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी काय घेऊन आला आहे जाणून घेऊयात राशीभविष्य ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून

मेष (Aries Zodiac) 

या लोकांना आज एकाच गुंतागुंतीच्या परिस्थितीला वारंवार सामोरे जावं लागणार आहे. तुम्ही खूप प्रयत्न करत आहात, पण त्याचे परिणाम पूर्णपणे समाधानकारक नसणार आहे. आज तुमची भावनिक जागरूकता लक्षणीयरीत्या असणार आहे. एखादी विशिष्ट परिस्थिती तुम्हाला मानसिकरित्या थकवा जाणवणार आहे. निरर्थक वाद घालण्याऐवजी आपली ऊर्जा योग्य दिशेला लावा. ही समज तुम्हाला भविष्यात अचूक निर्णय घेण्यास सक्षम राहणार आहे. 

वृषभ (Taurus Zodiac) 

या लोकांना आज काही जुन्या पद्धती, परंपरा किंवा दिनचर्यांकडे परत जाणार आहात. यामुळे तुम्हाला सुरक्षिततेची भावना मिळेल, पण थोडेसे बंधनात अडकल्यासारखेही वाटू शकते. आज तुम्ही तुमच्या जीवनात सामाजिक नियम आणि कौटुंबिक मूल्यांना अधिक महत्त्व देताना दिसाल. तुमच्या आयुष्यात बऱ्याच काळापासून साचलेला तणाव हळूहळू कमी होणार आहे. 

मिथुन (Gemini Zodiac)

तुम्हाला आज काही लोकांपासून थोडे तुटल्यासारखे वाटणार आहे. हे तात्पुरते अंतर त्यांना अधिक वस्तुनिष्ठपणे आणि स्पष्टपणे विचार करण्यास मदत करेल. कधीकधी शांतता आणि एकांत त्यांच्यासाठी सर्वोत्तम सल्लागार ठरतात. आर्थिक प्रगतीची एक नवीन आणि ठोस संधी तुम्हाला मिळणार आहे. 

कर्क (Cancer Zodiac)  

या लोकांना आज त्यांच्या वैयक्तिक प्रगती आणि भविष्यातील ध्येयांविषयी काही प्रश्न पडणार आहे. आज तुमच्या संयमाची कठीण परीक्षा होणार आहे. पण तुम्ही निराश होऊ नका. आज तुम्हाला थोडे संकोची वाटणार आहे. तुम्ही तुमच्या कोमल भावना उघडपणे व्यक्त करणार नाही. येत्या काळात कौटुंबिक सुखाचे एक अद्भुत मिलाप पाहिला मिळणार आहे. 

सिंह (Leo Zodiac) 

या लोकांना आज त्यांच्या नैसर्गिक आत्मविश्वासात आणि तेजामध्ये किंचित घट वाटणार आहे. तुमची शारीरिक आणि मानसिक ऊर्जा पूर्णपणे संतुलित नसणार आहे. तुम्ही अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या खूप चांगल्या प्रकारे सांभाळत आहात. तुमच्या कामातील सक्रियता हळूहळू वाढणार आहे.

कन्या (Virgo Zodiac)   

आज तुम्हाला एखाद्या विशिष्ट परिस्थितीपासून किंवा नात्यापासून भावनिक अंतर ठेव. आज तुम्ही तुमचे विचार आणि योजना खाजगी ठेवण्यास प्राधान्य देणार आहात. हा शांत आणि गंभीर निर्णय भविष्यात तुम्हाला मनःशांती देणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, तुम्ही पूर्वीपेक्षा अधिक सुरक्षित आणि तयार असणार आहात. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

