Marathi News
Aajche Rashi Bhavishya 7 December: रविवारची संकष्टी चतुर्थी कुणाला फळणार? मंगल गोचरमुळे होणार दुप्पट लाभ

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 7 December 2025 in Marathi: 7 डिसेंबर रोजी संकष्टी चतुर्थी आहे. हा दिवस सगळ्यांसाठीच खास असणार आहे. कारण समजून घ्या.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 6, 2025, 02:58 PM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 7 December 2025 in Marathi: वर्षात एकूण 24 गणेश चतुर्थी दिवस असतात, जे अत्यंत शुभ मानले जातात. या दिवशी चतुर्थी व्रत केले जाते आणि भगवान गणेशाची पूजा केली जाते. या व्रतांपैकी एक म्हणजे अखुरथ संकष्टी चतुर्थी. 2025 च्या शेवटच्या संकष्टी चतुर्थीचा दिवस कसा असेल? 

मेष 
आजचा दिवस मिश्रित आहे. कठोर परिश्रम फायदेशीर संधी आणू शकतात. तुमची प्रतिष्ठा वाढेल, परंतु तुम्हाला नम्र राहावे लागेल. तुम्हाला उत्साह आणि उर्जेची लाट जाणवेल. जुन्या संपर्कांचा फायदा होईल. तुम्ही धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होऊ शकता.

वृषभ 
तुम्ही खर्च कमी करण्यापेक्षा भव्यतेवर अधिक लक्ष केंद्रित करू शकता. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला निराशा वाटेल. भावनिक संबंध सकारात्मक ऊर्जा आणतील. प्रवास पुढे ढकलणे चांगले.

मिथुन
तुम्ही निकाल मिळविण्यासाठी मेहनत घ्याल. इतरांवर अवलंबून राहणे कमी होईल. दुपारनंतर तुमचे पेमेंट बॅलन्स तुमच्या बाजूने असेल. कुटुंबातील मतभेद दूर होतील, ज्यामुळे आनंदी वातावरण निर्माण होईल.

कर्क
वाढत्या अपेक्षांमुळे भावनिक संबंधांवर दबाव येऊ शकतो. खर्च नियंत्रित करण्याचे प्रयत्न निष्फळ ठरतील. विरोधक तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतील, परंतु तुमचा विजय निश्चित आहे.

सिंह 
यशाच्या संधी समोर येत आहेत आणि त्यांचा फायदा घेण्यासाठी तुम्हाला कठोर परिश्रम करावे लागतील. सामूहिक निर्णय आणि टीमवर्कमुळे लक्षणीय यश मिळू शकते. सरकारी कामातून फायदा मिळवण्याचा हा काळ आहे.

धनु 
नवीन कल्पनांवर काम करण्याचे स्वातंत्र्य तुम्हाला असेल. तुमच्या पालकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी तुम्हाला कठोर परिश्रम करावे लागतील. भावनिक संबंध सकारात्मक ऊर्जा आणू शकतात. विरोधकांशी संघर्ष टाळा.

मकर
भूतकाळातील चुकांमुळे तुम्हाला ताण येऊ शकतो. घाईघाईने निर्णय घेणे महागात पडू शकते. प्रेमसंबंधांमधून तुम्हाला सकारात्मक पाठिंबा मिळेल. नोकरी बदलण्याची शक्यता आहे.

कुंभ
विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या कठोर परिश्रमाचे फळ मिळवण्याची वेळ आली आहे. नकारात्मक लोकांपासून दूर रहा. न्यायालयात तुमचे स्थान मजबूत होईल. भावनिक संबंधांमध्ये एकमेकांवर अवलंबून राहणे वाढेल, म्हणून प्रवास टाळा.

मीन
व्यवस्थात्मक बदलांमध्ये तुमचा प्रभाव वाढेल. तुम्ही नवीन लोकांशी संपर्क साधाल. यामुळे अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल. शुभ प्रसंगी केलेल्या प्रवासाचे सकारात्मक परिणाम मिळू शकतात. प्रेमप्रकरणांसाठी वेळेचा अभाव राहील.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

