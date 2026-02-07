Aajche Rashi Bhavishya 7 February 2026 :शनिवारचा दिवस 12 राशींसाठी कसा असेल? कुणाला फळणार तर कुणाला करावी लागणार अधिक मेहनत

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 7 February 2026 in Marathi: ज्योतिषशास्त्रानुसार, ग्रह आणि नक्षत्रांच्या हालचाली आपल्या जीवनावर दररोज परिणाम करतात. आजचा दिवस काही राशींसाठी नफा, यश आणि आनंदाची बातमी घेऊन येऊ शकतो, तर काहींना सावधगिरी आणि संयम बाळगावा लागेल. आजचा दिवस, शनिवार, 7 फेब्रुवारी 2026, नोकरी, व्यवसाय, आर्थिक, कुटुंब आणि आरोग्याच्या बाबतीत कसा असेल? ज्योतिषशास्त्रानुसार, ग्रह आणि नक्षत्रांच्या हालचाली आपल्या जीवनावर दररोज परिणाम करतात. आजचा दिवस काही राशींसाठी नफा, यश आणि आनंदाची बातमी घेऊन येऊ शकतो, तर काहींना सावधगिरी आणि संयम बाळगण्याची आवश्यकता असेल. शनिवारचा दिवस नोकरी, व्यवसाय, आर्थिक, कुटुंब आणि आरोग्याच्या बाबतीत कसा असेल?
मेष
आजचा दिवस तुमच्यासाठी शुभ राहील. तुमची सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल. तुम्हाला काम आणि व्यवसायात यश मिळेल. तुम्हाला ज्ञानी व्यक्तीकडून मार्गदर्शन मिळेल. तुमचे वरिष्ठ खूश होतील. अनोळखी लोकांपासून प्रभावित होण्याचे टाळा. तुमचे काम कमी प्रयत्नात यशस्वी होईल. तुम्हाला मित्रांना मदत करण्याची संधी मिळेल.
वृषभ
आजचा दिवस तुमच्या कुटुंबात शांती आणि आनंद आणेल. धोकादायक आणि संपार्श्विक काम टाळा. तुमच्या आरोग्याची विशेष काळजी घ्या, कारण शारीरिक अस्वस्थता शक्य आहे. तुम्हाला मानसिक आणि भावनिकदृष्ट्या त्रास होऊ शकतो. कामावर तुम्हाला वरिष्ठांची नाराजी येऊ शकते. कुटुंबात मतभेद होऊ शकतात. गुंतवणूक करणे टाळा. व्यवसाय चांगला होईल. उत्पन्न स्थिर राहील आणि तुम्हाला मित्रांकडून पाठिंबा मिळेल.
मिथुन
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला असेल, कामाच्या ठिकाणी पदोन्नतीची शक्यता आहे. गुंतवणूक करणे टाळा. कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी खूप धावपळ आणि पैसे खर्च होतील. वाहने आणि यंत्रसामग्री वापरताना विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. इतरांच्या वादात अडकणे टाळा. काम मंद गतीने होईल. खाण्याच्या सवयींबद्दल काळजी घ्या.
कर्क
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला असेल. रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी वेळ अनुकूल आहे. तुम्ही नवीन कपडे आणि दागिन्यांवर खर्च कराल. अनपेक्षित नफा मिळण्याची शक्यता आहे. व्यावसायिक सहली यशस्वी होतील. व्यवसायात वाढ समाधान देईल आणि कामाच्या ठिकाणी जबाबदाऱ्या वाढू शकतात. तुम्हाला कुटुंबाचा पाठिंबा मिळेल. तुम्ही उत्साहाने काम करू शकाल, परंतु कोणाच्याही प्रभावाखाली येऊ नका.
सिंह
आजचा दिवस तुमच्यासाठी मिश्रित असेल. इतरांच्या वादात अडकणे टाळा, कारण यामुळे नुकसान होऊ शकते. घाईघाईने केलेली कृती आणि संघर्ष टाळा. बराच काळ अडकलेले पैसे मिळण्याची शक्यता आहे; प्रयत्न करा. तुम्हाला उत्पन्नाचे नवीन स्रोत सापडू शकतात. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या कामाचे कौतुक होईल.
कन्या
आज अचानक आर्थिक लाभ होण्याची दाट शक्यता आहे आणि प्रेमसंबंध अधिक गोड होतील. आरोग्यातील चढउतारांमुळे तुम्हाला त्रास होईल. अनपेक्षित खर्च वाढतील. तुम्हाला कर्ज काढावे लागू शकते. जुना आजार अडथळे निर्माण करू शकतो. अपेक्षित कामे लांबणीवर पडू शकतात. स्पर्धा वाढेल.
तूळ
आज तुमच्यासाठी मिश्रित दिवस असेल. जुने आजार पुन्हा उद्भवू शकतात, ज्यामुळे शारीरिक अस्वस्थता निर्माण होऊ शकते. प्रगतीच्या संधी निर्माण होतील. जमीन आणि मालमत्तेशी संबंधित अडथळे दूर होतील. उत्पन्न वाढेल आणि तुम्ही मित्रांसोबत बाहेर जाण्याचे नियोजन कराल. नोकरी मिळण्याची शक्यता आहे. कुटुंब किंवा प्रियजनांशी वाद होण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला थकवा जाणवू शकतो. व्यवसाय चांगला चालेल.
वृश्चिक
आज तुमच्यासाठी सामान्य दिवस असेल. प्रेमसंबंधांमध्ये यश अपेक्षित आहे. हाडांना दुखापत होण्याची शक्यता आहे. तुम्ही तुमच्या जोडीदाराशी अधिक दयाळू राहाल आणि न्यायालयीन प्रकरणे अनुकूल राहतील. नफा वाढेल. कौटुंबिक आनंद आणि समाधान मिळेल. गुंतवणूक शुभ राहील. मित्रांशी संवाद वाढेल.
धनु
आज तुमच्यासाठी अनुकूल दिवस असेल. नवीन प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी वेळ अनुकूल असेल. कुटुंबात शांती आणि आनंद असेल. कोणतेही महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची घाई करू नका. खूप धावपळ असेल आणि तुमच्या बोलण्यात कठोर शब्दांचा वापर टाळा. तुम्हाला तुमच्या व्यवसायाकडे अधिक लक्ष द्यावे लागेल, म्हणून जोखीम घेणे टाळा. वाढत्या खर्चामुळे ताण निर्माण होईल.
मकर
आज तुम्हाला एखाद्या उत्सवात सहभागी होण्याची संधी मिळेल. विद्यार्थ्यांना यश मिळेल. तुम्हाला तुमचे आवडते जेवण मिळेल. व्यवसायात वाढ होण्याची शक्यता आहे. तुम्ही कुटुंब आणि मित्रांसोबत आनंदाने वेळ घालवाल. शारीरिक अस्वस्थता शक्य आहे.
कुंभ
आज तुमच्यासाठी शुभ राहील. धार्मिक कार्यात तुमची आवड वाढेल. प्रवास यशस्वी होईल, परंतु काही अस्वस्थता असेल. नवीन योजना आखल्या जातील. तुम्हाला लोकांना मदत करण्याची संधी मिळेल. तुमची सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल. दीर्घकाळ प्रलंबित कामे पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. सर्वतोपरी प्रयत्न करा. तुमचे उत्पन्न हवे तसे वाढेल.
मीन
आज तुमच्यासाठी फायदेशीर राहील आणि तुमची सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल. जमीन आणि इमारतीत गुंतवणूक करणे शुभ राहील. तुम्हाला दूरवरून चांगली बातमी मिळेल. घरी पाहुणे येतील. तुमचा आत्मविश्वास वाढेल. तुम्ही जोखीम घेऊ शकाल. व्यवसायात नफा होईल, परंतु तुमच्या मुलांच्या आरोग्या आणि अभ्यासाबाबत चिंता असेल.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)