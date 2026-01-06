English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  भविष्य
  भविष्य
  Aajche Rashi Bhavishya 7 January: बुधवारी सूर्य-चंद्र आपली चाल बदलणार, 5 राशीच्या लोकांवर होणार परिणाम

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 7 January 2026 in Marathi:  बुधवारी गणेश व्रत, सूर्य धनु राशीत आणि चंद्र सिंह राशीत. मेष राशीपासून मीन राशीपर्यंत आजचे राशीभविष्य, करिअर, व्यवसाय आणि आरोग्य जाणून घ्या.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 6, 2026, 08:49 PM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 7 January 2026 in Marathi:  बुधवार, 7 जानेवारी 2026, माघ महिन्याचा पाचवा दिवस आहे. हा दिवस भगवान गणेशाला समर्पित आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार, बुधवारी उपवास केल्याने बुध ग्रहाचे दुष्परिणाम कमी होतात आणि बुद्धिमत्ता, व्यवसाय, शिक्षण आणि करिअरमध्ये प्रगती होते.

मेष 
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चढ-उतारांनी भरलेला असेल. तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या आणि किरकोळ समस्यांनाही हलके घेऊ नका. व्यवसायात नुकसान होण्याची शक्यता आहे, म्हणून काळजीपूर्वक नियोजन करा. तुमच्या सभोवतालच्या लोकांबद्दल, विशेषतः स्पर्धकांबद्दल जागरूक रहा.

वृषभ 
आजचा दिवस सामान्य असेल आणि नियोजित कामे पूर्ण होतील. आरोग्यात थोडे चढ-उतार येऊ शकतात. घरात शुभ प्रसंग येतील आणि कुटुंबात आनंद नांदेल. व्यवसायात काही आर्थिक अस्थिरता येण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे व्यवसायाच्या परिस्थितीवर परिणाम होऊ शकतो. कुटुंबातील सदस्यांमध्ये मतभेद निर्माण होऊ शकतात, परंतु तडजोड सर्वकाही सोडवू शकते.

मिथुन
आजचा दिवस तुमच्यासाठी आनंद, शांती आणि सौभाग्याने भरलेला असेल. तुमचे आरोग्य उत्तम असेल आणि तुम्ही दिवसभर उत्साही असाल. जर तुम्ही नवीन व्यवसाय किंवा उपक्रम सुरू करण्याचा विचार करत असाल तर हा दिवस शुभ संकेत घेऊन येऊ शकतो. तुमचे कठोर परिश्रम आणि नियोजन यशस्वी होण्याच्या संधी देईल. रखडलेल्या निधीच्या आगमनामुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल आणि तुमचे बजेट संतुलित होईल. कुटुंब आणि समाजात तुमचा आदर वाढेल.

कर्क 
आजचा दिवस खूप चांगला राहणार आहे. तुमचे आरोग्य चांगले राहील. तुमच्या पत्नीसोबत सुरू असलेले मतभेद दूर होतील. व्यवसाय फायदेशीर राहील. आज तुम्हाला एखाद्या खास व्यक्तीशी संपर्क साधून एखादी मोठी जबाबदारी मिळू शकते. कुटुंबात आदर वाढेल. तुम्हाला काही चांगली बातमी मिळेल.

सिंह  
आज, तुम्ही एखाद्या विषयावर वादात अडकू शकता. तुमचे महत्त्वाचे काम रखडू शकते किंवा व्यत्यय येऊ शकते, ज्यामुळे तुमच्या आरोग्यावरही परिणाम होऊ शकतो. गाडी चालवताना काळजी घेणे महत्वाचे आहे. कौटुंबिक मालमत्तेबाबत घरात मतभेद होऊ शकतात. व्यवसायात नुकसान होण्याची शक्यता देखील आहे.

कन्या  
आज तुम्हाला मानसिक ताण येऊ शकतो. या चिंतांमुळे मित्र किंवा नातेवाईकांशी वाद होऊ शकतात. आज व्यवसायात नुकसान होण्याची शक्यता आहे आणि तुमची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत होण्याची शक्यता आहे. घरी प्रियजनांशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे आणि तुम्हाला जवळच्या नातेवाईकाबद्दल दुःखद बातमी देखील मिळू शकते.

तुळ
काही आरोग्य समस्या कायम राहिल्या तरी, हा काळ तुम्हाला तुमच्या आरोग्याची चांगली काळजी घेण्याची संधी देखील देईल. आज, तुम्ही लांब प्रवासावर असाल किंवा तुम्ही एखाद्या विशिष्ट कारणासाठी सहलीची योजना आखू शकता. तुमच्या विरोधकांसमोर तुमचे वर्तन थोडेसे आरामशीर किंवा सभ्य वाटू शकते, ज्यामुळे तुम्हाला त्यांच्याशी चांगले संबंध निर्माण करण्याची संधी मिळेल.

वृश्चिक 
तुम्हाला तुमच्या जवळच्या लोकांकडून अचानक विरोध होऊ शकतो आणि आरोग्यात काही प्रमाणात बिघाड देखील येऊ शकतो. तुमच्या व्यवसायातील सहकाऱ्यांकडून विश्वासघात होऊ शकतो, ज्यामुळे तुम्हाला त्रास होऊ शकतो. यावेळी कोणतेही नवीन उपक्रम सुरू करणे टाळा आणि अनोळखी लोकांना पैसे उधार देण्याचे टाळा, कारण यामुळे नुकसान होण्याचा धोका वाढतो. कुटुंबातही तणाव वाढू शकतो आणि प्रियजनांमधील मतभेद वाढू शकतात.

धनु 
आजचा दिवस तुमच्यासाठी थोडा कठीण असू शकतो. आरोग्याशी संबंधित काही समस्या उद्भवू शकतात आणि तुम्हाला असे वाटू शकते की तुम्ही एखाद्या कटाचे बळी बनू शकता. व्यवसायात नुकसान देखील होण्याची शक्यता आहे, म्हणून सावधगिरी बाळगा. जर तुम्ही नवीन उपक्रम सुरू करण्याचा विचार करत असाल, तर आता योग्य वेळ नाही. मालमत्तेबाबत कुटुंबात तणाव किंवा वाद होऊ शकतात.

मकर  
आजचा दिवस सामान्य असेल आणि तुम्हाला तुमच्या आरोग्याबद्दल चांगले वाटेल. तुम्हाला जवळच्या मित्राबद्दल किंवा प्रिय व्यक्तीबद्दल दुःखद बातमी मिळू शकते. व्यवसायात नुकसान होऊ शकते. कुटुंबात मतभेद किंवा संघर्ष टाळणे चांगले. कोणत्याही प्रकारच्या वादविवादापासून दूर रहा. तुमच्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा आणि संयमाने बोला.

कुंभ  
आज तुमच्यासाठी आनंददायी आणि सकारात्मक वातावरण घेऊन येईल आणि तुम्ही बनवलेल्या कोणत्याही योजना यशस्वी होतील. तुमची एखाद्या खास व्यक्तीशी भेट होण्याची शक्यता आहे, जी तुमच्या व्यवसायात नवीन संधी आणू शकते, ज्यामुळे तुम्हाला नफा मिळू शकतो. तुमच्या घरगुती जीवनातही शुभ संकेत आहेत; तुमच्या कुटुंबातून शुभ प्रसंग येण्याची शक्यता आहे. कुटुंबातील सर्व सदस्य तुम्हाला आदर आणि प्रेम दाखवतील, ज्यामुळे तुम्हाला आनंद होईल. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासह लांबच्या प्रवासाची योजना देखील आखू शकता.

 मीन  
आजचा दिवस आव्हानांचा असेल. तुमचे आरोग्य थोडे डळमळीत असू शकते आणि नवीन सुरुवात अडथळे निर्माण होऊ शकते. तुमच्या जवळच्या व्यक्तीचा मृत्यू तुमच्या निधनाचे लक्षण असू शकतो.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

