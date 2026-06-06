Aajche Rashi Bhavishya 7 June 2026: 'या' राशीला लागेल चंद्र-ग्रहणाचा दोष, कर्क आणि वृश्चिकसह 3 राशींच्या लोकांवर ओढावणार संकट

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 7 June 2026 in Marathi: हिंदू पंचांगानुसार, रविवार द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथी आहे. शतभिषा नक्षत्राची सुरुवात होणार आहे. उद्या दिवसभर चंद्र कुंभ राशीत भ्रमण करेल, जिथे राहूसोबतच्या युतीमुळे चंद्र-राहू ग्रहण दोष देखील होईल.
मेष
अकरावे स्थानातील चंद्रामुळे, उद्या तुम्ही तुमची कर्तव्ये पार पाडण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. शतभिषा नक्षत्राच्या प्रभावामुळे, फ्रँचायझी म्हणून काम करणारे व्यावसायिक स्वतंत्र व्यवसाय सुरू करण्याची योजना आखू शकतात; परिस्थिती अनुकूल आहे.
वृषभ
दशवे स्थानातील चंद्रामुळे, उद्या तुमच्या कामाच्या स्वरूपामध्ये बदल झाल्यास मोठे फायदे मिळू शकतात. न्यायालयाचा एक अनुकूल निर्णय तुमच्या व्यवसायाच्या वाढीला लक्षणीय चालना देईल.
मिथुन
नवव्या स्थानातील चंद्रामुळे, उद्या तुमच्या काही शुभ प्रकल्पांना अनपेक्षित अडथळ्यांचा सामना करावा लागू शकतो. तथापि, कार्यालयातील काही चहाडखोर आणि आळशी लोकांच्या अनुपस्थितीमुळे कामाच्या ठिकाणचे वातावरण शांत आणि आनंददायी राहील.
कर्क
आठव्या स्थानातील चंद्रामुळे, उद्या स्वतःच्या वाहनाने प्रवास करताना तुम्हाला विशेष सावधगिरी बाळगावी लागेल. प्रतिकूल ग्रहस्थितीमुळे व्यवसायात तात्पुरते अडथळे येऊ शकतात, परंतु हार मानू नका आणि प्रयत्न करत रहा.
सिंह
सप्तम स्थानातील चंद्रामुळे, उद्या तुमच्या व्यवसायाला प्रचंड चालना मिळेल. शतभिषा नक्षत्राच्या प्रभावाखाली, तुम्ही वडीलधाऱ्यांशी आणि घरातील कर्मचाऱ्यांशी आदराने बोलावे आणि त्यांच्या तब्येतीची चौकशी करावी.
कन्या
सहाव्या घरात चंद्र असल्याने, तुम्ही कोणत्याही जुन्या कर्जातून पूर्णपणे मुक्त व्हाल, ज्यामुळे तुम्हाला मानसिक दिलासा मिळेल. तुमच्या जीवनसाथीसोबतचा कोणताही जुना वाद उद्या मिटेल आणि रविवारचा दिवस आनंददायी असेल.
तूळ
पाचव्या घरात चंद्र असल्याने, विद्यार्थ्यांना उद्या त्यांच्या अभ्यासात लक्षणीय सुधारणा दिसून येईल. आनंद आदि योगाच्या प्रभावाखाली, स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण करून सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्यांची एक मोठी इच्छा पूर्ण होऊ शकते.
वृश्चिक
चौथ्या घरात चंद्र असल्याने, कुटुंबातील एखाद्या स्त्री सदस्याची तब्येत उद्या अचानक बिघडू शकते, ज्यामुळे तुम्हाला चिंता वाटू शकते.
धनु
तिसऱ्या घरात चंद्र असल्याने, तुम्ही उद्या तुमच्या लहान भावाच्या संगतीवर किंवा त्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवावे. सूर्य-गुरूच्या संयोगामुळे तुमच्या वडिलांशी सलोख्याचे संबंध ठेवा; त्यांच्या आशीर्वादाने तुमच्या करिअरच्या प्रगतीचा मार्ग मोकळा होईल.
मकर
दुसऱ्या घरात चंद्र असल्याने, तुम्हाला उद्या लक्षणीय आर्थिक लाभ होईल. घरगुती खर्चाचे हुशारीने व्यवस्थापन करा आणि अनावश्यक खर्च कोणत्याही परिस्थितीत टाळा, कारण यामुळे तुमचे बजेट बिघडू शकते. सामाजिक कार्य सुरळीतपणे पूर्ण होईल, ज्यामुळे तुमची सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल.
कुंभ
उद्या चंद्र तुमच्या राशीत भ्रमण करेल, ज्यामुळे तुमचा आत्मविश्वास लक्षणीयरीत्या वाढेल. कामाच्या ठिकाणी गेल्या काही काळापासून जाणवत असलेली आर्थिक अस्थिरता पूर्णपणे दूर होईल. पोटदुखीशी संबंधित शारीरिक समस्येमुळे तुम्हाला त्रास होऊ शकतो, त्यामुळे तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या.
मीन
बाराव्या घरात चंद्र असल्याने, तुम्हाला उद्या नवीन कायदेशीर युक्त्या आणि नियम शिकावे लागतील. मालमत्ता किंवा स्थावर मालमत्तेत गुंतवणूक करण्याची ही योग्य वेळ नाही, त्यामुळे उद्या कोणतेही मोठे व्यवहार पुढे ढकला. तुमचे वैवाहिक जीवन सुधारण्याचे प्रयत्न उद्या अयशस्वी होऊ शकतात; धीर धरा.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)