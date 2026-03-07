Aajche Rashi Bhavishya 7 March 2026: कुंभात 4 राशीच्या ग्रहांचा खतरनाक संयोग, 5 राशीच्या जीवनात मोठी उलटापालट

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 7 March 2026 in Marathi: शनिवार, 7 मार्च 2026 हा दिवस ग्रह आणि नक्षत्रांच्या दृष्टिकोनातून प्रभावशाली ठरेल. यामुळे काही राशींना फायदा आणि प्रगती होऊ शकते. इतरांना यश मिळविण्यासाठी थोडे अधिक परिश्रम करावे लागतील. तर, 7 मार्चची सर्व 12 राशींची राशिफल जाणून घेऊया.
मेष
आज तुमच्यासाठी आव्हाने आणि संधींचे मिश्रण घेऊन येईल. कामाचा दबाव वाढू शकतो आणि असे वाटू शकते की आज प्रत्येक जबाबदारी पूर्ण करावी लागेल. शिवाय, काही विरोधक तुमच्या प्रगतीत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करू शकतात. पण काळजी करू नका; तुमचे समर्पण आणि नियोजन हे तुमचे ढाल असेल. जर तुम्ही तुमची कामे पद्धतशीरपणे केली तर यश निश्चित आहे. धार्मिक आणि आध्यात्मिक कार्यांमध्ये तुमची आवड वाढेल, तुमच्या मनात संतुलन येईल. गरजू व्यक्तीला मदत करून तुम्हाला आध्यात्मिक समाधान मिळेल.
वृषभ
आज तुमच्या आयुष्यात आनंदाचा एक क्षण येईल. कुटुंबात नवीन पाहुण्यांची बातमी वातावरणात आनंद आणू शकते. तुमच्या चांगल्या कृतींची समाजात चर्चा होईल आणि तुमचा आदर वाढेल. तथापि, भूतकाळातील चूक तुम्हाला आठवण करून देईल की अनुभव हा सर्वात मोठा शिक्षक आहे. तुम्ही तुमची अपूर्ण कामे वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी विशेष प्रयत्न कराल. गाडी चालवताना काळजी घ्या आणि कोणाचे वाहन उधार घेण्याचे टाळा. तुमची जीवनशैली आणि जीवनशैली सुधारेल, ज्यामुळे तुमचा आत्मविश्वास देखील वाढेल.
मिथुन
आजचा दिवस तुमच्यासाठी सकारात्मक उर्जेने भरलेला असेल. तुम्हाला वरिष्ठांचे आशीर्वाद मिळत राहतील आणि नोकरी बदलण्याचा विचार करणाऱ्यांना चांगली संधी मिळू शकते. जर तुमची एखादी प्रिय वस्तू हरवली असेल तर ती सापडण्याची शक्यता आहे. तुम्ही कामात व्यस्त असाल, परंतु तुम्ही तुमच्या कुटुंबासाठी वेळ काढाल आणि त्यांच्या भावना समजून घेण्याचा प्रयत्न कराल. हे संतुलन तुम्हाला खऱ्या यशाकडे घेऊन जाईल.
कर्क
आज तुमचे व्यक्तिमत्व आणि प्रतिष्ठा दोन्ही मजबूत होतील. तुमची सामाजिक प्रतिमा सुधारेल, परंतु भागीदारीत नवीन व्यवसाय सुरू करणे टाळा. जर तुम्ही सरकारी योजनेत गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल तर ते फायदेशीर ठरू शकते. घाईघाईने घेतलेल्या निर्णयामुळे भविष्यात पश्चात्ताप होऊ शकतो, म्हणून प्रत्येक पाऊल उचलण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करा. जर तुम्ही एखाद्याला पैसे उधार दिले असतील तर ते परत मिळण्याची शक्यता कमी आहे. तुमच्या वडिलांच्या तब्येतीत थोडीशी बिघाड झाल्यास चिंता निर्माण होऊ शकते, म्हणून त्यांची विशेष काळजी घ्या.
सिंह
आजचा दिवस मिश्रित परिणाम देईल. तुम्हाला मित्रांसोबत वेळ घालवण्याची आणि चांगले जेवण घेण्याची संधी मिळेल. एखादा गुंतागुंतीचा राजकीय किंवा सामाजिक प्रश्न सुटू शकतो. आज संयम आणि संयम महत्त्वाचा आहे. तुमच्या कुटुंबासह एखाद्या शुभ कार्यक्रमात सहभागी होण्यास तुम्हाला आनंद होईल. तुमच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी खर्च वाढू शकतो, परंतु हे खर्च तुम्हाला समाधान देखील देतील.
कन्या
आज तुम्हाला अनपेक्षित लाभ होण्याची शक्यता आहे. दीर्घकाळापासून असलेल्या समस्या संपू शकतात. तुमचा राग नियंत्रित करा आणि तुम्ही कोणाला दिलेले कोणतेही वचन वेळेवर पूर्ण करा. तुमच्या प्रगतीतील अडथळे दूर होऊ लागतील. तुमची मुले शिक्षणात एक नवीन पाऊल टाकू शकतात. तुमच्या पालकांची सेवा आणि आशीर्वाद तुम्हाला मनाची शांती देईल.
तूळ
आज, उत्पन्न वाढण्याची आणि आर्थिक परिस्थिती मजबूत होण्याची चिन्हे आहेत. विद्यार्थी स्पर्धांमध्ये चांगली कामगिरी करू शकतात. हवामान तुमच्या आरोग्यावर परिणाम करू शकते, म्हणून सावधगिरी बाळगा. तुम्हाला नवीन लोक भेटतील, जे भविष्यात फायदेशीर ठरू शकतात. तुमच्या सासरच्या लोकांकडून आर्थिक मदत मिळण्याची शक्यता आहे. कुटुंबात लग्नाशी संबंधित चांगली बातमी वातावरण उजळवेल.
वृश्चिक
आज तुमचे आरोग्य थोडे कमकुवत असू शकते, म्हणून स्वतःची काळजी घ्या. जर तुम्ही एखाद्या समस्येबद्दल काळजी करत असाल तर ते हळूहळू कमी होईल. तुमचा मानसिक गोंधळ दूर करण्यासाठी आत्मचिंतन आवश्यक आहे. मनोरंजन कार्यक्रमात सहभागी होऊन तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत आनंददायी वेळ घालवाल. जरी किरकोळ वाद निर्माण होऊ शकतो, तरी प्रेम परिस्थिती शांत करेल.
धनु
आज आर्थिक व्यवहारात सावधगिरी बाळगा. भौतिक सुखसोयी वाढतील, परंतु जोखीम घेण्यापासून टाळा. प्रतिकूल परिस्थितीतही संयम बाळगा. नवीन नोकरीची संधी मिळू शकते. तुमच्या बॉसशी महत्त्वाची चर्चा शक्य आहे. तुम्हाला एखाद्या प्रवासादरम्यान महत्त्वाची माहिती मिळू शकते जी भविष्यात तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. तुमच्या पालकांच्या आशीर्वादाने, रखडलेला व्यवहार पूर्ण होऊ शकतो.
मकर
आज, तुम्हाला तुमच्या कौटुंबिक जीवनात संतुलन आणि यश मिळेल. जुन्या मित्राची भेट आनंद देईल. तुमची एक इच्छा पूर्ण होऊ शकते. जर विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या अभ्यासावर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित केले तर परीक्षेत यश निश्चित आहे. तुम्हाला सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळेल. परदेश प्रवासाची योजना आखणाऱ्या विद्यार्थ्यांना चांगली बातमी मिळू शकते.
कुंभ
आज हुशारीने खर्च करा आणि दिखाऊपणा टाळा. तुमच्या मुलाच्या करिअरबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. तुमच्या सासरच्या लोकांकडून आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. कौटुंबिक बाबी चर्चेद्वारे सोडवल्या पाहिजेत. वडिलोपार्जित मालमत्तेबाबत नवीन वाद उद्भवू शकतो, म्हणून संयम बाळगा. मित्रांसोबत वेळ घालवल्याने तुमचा मूड हलका होईल. कुटुंबात लग्नाशी संबंधित चर्चा निश्चित होऊ शकतात.
मीन
आजचा दिवस तुमच्यासाठी आशीर्वाद आणि आनंद घेऊन येईल. तुमच्या वैवाहिक जीवनात प्रेम आणि सुसंवाद कायम राहील. एकामागून एक शुभवार्ता मिळणे तुम्हाला आनंद देईल. कायदेशीर प्रकरणात विजय मिळण्याची शक्यता आहे. नवीन कामात रस निर्माण होईल आणि कुटुंबासोबत घालवलेल्या वेळेमुळे तुम्हाला शांती मिळेल. आर्थिक समस्या सोडवता येतील. प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या पालकांचे आशीर्वाद आणि तुमच्या भावंडांचा पाठिंबा मिळेल.