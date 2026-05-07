English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • भविष्य
  • Aajche Rashi Bhavishya 7 May 2026 : मेष आणि कुंभ राशींच्या लोकांसाठी आजचा दिवस शुभ संधीचा, तर या लोकांसाठी थोडं अडचणीचा; पाहा आजचं राशीभविष्य

Aajche Rashi Bhavishya 7 May 2026 : मेष आणि कुंभ राशींच्या लोकांसाठी आजचा दिवस शुभ संधीचा, तर या लोकांसाठी थोडं अडचणीचा; पाहा आजचं राशीभविष्य

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 7 May 2026 in Marathi : आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्षातील षष्ठी असून आजचा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून   

नेहा चौधरी | Updated: May 7, 2026, 07:25 AM IST
Aajche Rashi Bhavishya 7 May 2026 : मेष आणि कुंभ राशींच्या लोकांसाठी आजचा दिवस शुभ संधीचा, तर या लोकांसाठी थोडं अडचणीचा; पाहा आजचं राशीभविष्य
मेष आणि कुंभ राशींच्या लोकांसाठी आजचा दिवस शुभ संधीचा

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 7 May 2026 in Marathi : आजचा दिवस जुना गोंधळ संपणार असून भावनिक स्पष्टता देणारा असणार आहे. काही लोकांसाठी आजचा दिवस कठीण आणि स्पष्टता आणणारा असणार आहे. काही कटू सत्यांमुळे तुम्ही अस्वस्थ आहे. तुम्ही एखाद्या कल्पनेपासून दूर जाणे तुम्हाला स्थिरता देणार आहे. एकंदरीत आजचा दिवस गुरुवार मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी काय घेऊन आला आहे जाणून घेऊयात राशीभविष्य ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून

Add Zee News as a Preferred Source

मेष (Aries Zodiac) 

आज तुम्ही भूतकाळातील एखाद्या घटनेतून सावरणार आहात. ही स्थिती तुमच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवणार आहे. तुमचे लक्ष आता पुन्हा व्यावहारिक आणि करिअर-संबंधित महत्त्वाच्या बाबींकडे राहणार आहे. तुमची भावनिक स्थिती जसजशी अधिक मजबूत होणार तशी तुमचा आत्मविश्वास वाढणार आहे. परिस्थिती हळूहळू तुमच्या बाजूने होणार असून शुभ गोष्टी घडणार आहेत. 

वृषभ (Taurus Zodiac) 

आज तुम्हाला भावनिकदृष्ट्या मोकळे आणि संवेदनशील वाटणार आहे. पण त्यांच्या स्वातंत्र्याबद्दल किंवा त्यांच्या करिअरच्या योग्य दिशेबद्दल काही शंका तुमच्या मनात चुक चूकणार आहे. आपल्या भावनांना खोलवर समजून घेण्यासाठी आणि अनुभवण्यासाठी आजचा दिवस महत्त्वाचा असणार आहे. तुमच्या आंतरिक विकासाचा एक आवश्यक भाग असणार आहे. शांत मनाने चिंतन करणे तुमच्यासाठी खूप फायदेशीर ठरणार आहे. 

मिथुन (Gemini Zodiac)

आज आपल्या भावना अधिक चांगल्या आणि परिपक्व राहणार आहे. प्रगतीचा थोडा मंद वेग आज तुम्हाला थोडे अस्वस्थ करणार आहे. पण तुम्ही संयम राखा. सध्या जरी सर्व काही पूर्णपणे स्पष्ट दिसत नसेल तरीही, तुमची दिशा अगदी योग्य आणि अचूक असणार आहे. येत्या काळात, तुम्हाला तुमच्या कष्टाचे भरघोस फळ मिळणार आहे.

कर्क (Cancer Zodiac)  

आज काहीतरी नवीन शिकण्यात किंवा त्यांची व्यावहारिक कामे वेळेवर पूर्ण करण्यात तुम्ही बिझी असणार आहात. भावनिकदृष्ट्या, तुम्हाला काहीतरी अपूर्ण असल्याची किंवा सतत काहीतरी खटकत असल्याची भावना अस्वस्थ करणार आहात. गोष्टी तुमच्या अपेक्षेपेक्षा खूप वेगाने पुढे जाणार आहे. आज तुमच्या सध्याच्या कामाकडे बारकाईने लक्ष देणे गरजेच असणार आहे. 

सिंह (Leo Zodiac) 

आज जीवनाच्या एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रात काही आर्थिक अडचणी किंवा भावनिक दुरावा जाणवणार आहे. यामुळे तात्पुरते शंका किंवा असुरक्षितता निर्माण होणार आहे. पण तुम्ही पूर्ण निश्चयाने तुमच्या ध्येयांच्या दिशेने स्थिरपणे पुढे वाटचाल करणार आहात. तुम्ही तार्किक विचार पूर्वीपेक्षा अधिक स्पष्ट आणि अचूक करणार आहे. आज कोणत्याही परिस्थितीत तुमची इच्छाशक्ती कमजोर होऊ देऊ नका. 

कन्या (Virgo Zodiac)   

आज नातेसंबंधांमध्ये किंवा व्यावसायिक कामात ऊर्जेच्या देवाणघेवाणीत असंतुलन जाणवणार आहे. तुमची मेहनत आणि निस्वार्थ प्रयत्नांना अद्याप अपेक्षित फळ मिळताना तुम्हाला दिसणार नाही. त्यानंतर, एखादी अचानक घडलेली घटना किंवा भावनिक बदल तुमचा संपूर्ण दृष्टिकोन बदलणार आहे. हा बदल सकारात्मकतेने स्वीकारणे तुमच्यासाठी महत्त्वाचा असणार आहे. अचानक आलेली एक जाणीव तुमच्या भविष्यातील योजनांना एक नवीन आणि उत्तम दिशा देणार आहे. 

तूळ (Libra Zodiac)  

आज प्रेमसंबंध किंवा एखाद्या मोठ्या निर्णयाबाबत थोडे अनिश्चित असणार आहे. तुम्हाला आयुष्यातून नक्की काय हवे आहे, असा प्रश्न तुम्हाला त्रास देणार आहे. तुमच्या कामाप्रती आणि व्यावसायिक जबाबदाऱ्यांप्रती तुमची निष्ठा उत्कृष्ट राहणार आहे. दिवस जसजसा पुढे जाईल, तसतसा तुमचा मानसिक गोंधळ हळूहळू दूर होईल. कारण आजची मेहनत उद्याच्या सकारात्मक परिणामांसाठी महत्त्वाची असणार आहे. 

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)   

आज तुम्हाला थोडं अस्थिर वाटणार आहे. हे लक्षात ठेवा की प्रत्यक्ष परिस्थितीपेक्षा तुमचे स्वतःचे विचारच अधिक मानसिक दबाव तुमच्या आयुष्यात आणणार आहे. हा असा काळ आहे जेव्हा तुमची जागरूकता वाढणार आहे. आज कोणतीही नवीन योजना गुप्त ठेवणे तुमच्यासाठी अधिक शुभ सिद्ध होणार आहे. रात्री तुमचे मन जड वाटणार आहे. 

धनु (Sagittarius Zodiac) 

आज त्यांच्या भविष्यातील स्थिरतेबद्दल किंवा जीवनाच्या दिशेबद्दल थोडी चिंता वाटणार आहे. तुम्हाला बाह्य जगापासून स्वतःला अलिप्त ठेवून तुम्ही एकांत रमणार आहात. आत्मचिंतनाच्या या विशेष काळात, तुम्हाला एका अत्यंत अचूक आणि महत्त्वाच्या सत्याची जाणवणार आहे. स्वतःला पुरेसा वेळ दिल्याने आज तुम्हाला मनःशांती आणि नवी ऊर्जा मिळणार आहे. 

मकर (Capricorn Zodiac)   

या लोकांना आता कोणत्याही मानसिक गोंधळाशिवाय गोष्टी अगदी स्पष्टपणे दिसणार आहे. तुमची व्यावहारिक आणि वास्तववादी विचारसरणी आज खूप मजबूत असणार आहे. तुम्ही केवळ ठोस तथ्यांवर लक्ष केंद्रित करणार आहे. सामाजिक किंवा भावनिकदृष्ट्या, तुम्हाला आज थोडे एकाकी वाटणार आहे. आज तुम्ही गुंतवणुकीवर आणि करिअरवर ठामपणे लक्ष द्या. 

कुंभ (Aquarius Zodiac) 

आज तुमच्या आयुष्यात विशेषतः तणावपूर्ण काळानंतर, आशेचा एक नवीन आणि तेजस्वी किरण तुम्हाला गवसणार आहे. परिस्थिती पूर्वीपेक्षा खूपच कमी गुंतागुंतीची आणि अधिक स्थिर आणणारी असणार आहे. आज एकाच वेळी अनेक गोष्टी सांभाळणे तुमच्यासाठी थोडे कठीण जाणार आहे. तुमचे सर्व अडथळे हळूहळू नाहीसे होणार आहे. आपली ऊर्जा विखुरण्याऐवजी एका महत्त्वाच्या कामावर लक्ष द्या.

मीन  (Pisces Zodiac)  

आज काहीतरी नवीन करण्याची आणि कृती करण्याची तीव्र इच्छा असणार आहे. पण भूतकाळातील एखादी सुखद किंवा दुःखद घटना तुमच्या सध्याच्या विचारांवर प्रभाव टाकणार आहे. यामुळे तुमच्या एकूण दृष्टिकोनात एक महत्त्वपूर्ण आणि सकारात्मक बदल पाहिला मिळणार आहे. अपेक्षित परिणाम मिळवण्यासाठी तुमची अमर्याद ऊर्जा योग्य आणि फलदायी ठरणार आहे. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
rashi bhavishyadaily Rashi bhavishyahoroscopeAriesTaurus

इतर बातम्या

Chandranath Rath Murder: प. बंगालच्या भावी मुख्यमंत्र्यांच्...

भारत