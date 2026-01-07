Aajche Rashi Bhavishya 8 January 2026 : गुरुवारी विष्णु देवाची राहिल कृपा, 12 राशींसाठी कसा असेल दिवस?

आज माघ महिन्याचा सहावा दिवस आणि गुरुवार हा भगवान विष्णूंना समर्पित आहे. आज सूर्य धनु राशीत असेल तर चंद्र सिंह राशीतून कन्या राशीत जाईल. या ग्रहसंरचनेमुळे अनेक राशींच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडू शकतात, तर इतरांना सावधगिरी बाळगावी लागेल.
मेष
आजचा दिवस तुमच्यासाठी मिश्रित असेल. मत्सर बाळगू नका आणि कोणत्याही शारीरिक आजारांना दडपल्याने नंतर नवीन समस्या निर्माण होऊ शकतात. तुम्हाला तुमच्या जवळच्या नातेवाईकांना भेटण्याची संधी देखील मिळेल. तुमच्या जोडीदाराशी असलेले कोणतेही सततचे मतभेद दूर होतील, ज्यामुळे तुम्ही थोड्या काळासाठी एकत्र बाहेर जाऊ शकाल.
वृषभ
भाग्याच्या दृष्टिकोनातून आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला असेल. तुमच्या मेहनतीचे पूर्ण फळ तुम्हाला मिळेल. तुमचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी तुम्ही स्रोतांवर लक्ष केंद्रित कराल. कोर्टाशी संबंधित कोणत्याही प्रकरणात तुम्हाला चांगले यश मिळेल. कोणाशीही चालू असलेले मतभेद चर्चेद्वारे सोडवले जातील. तुम्ही तुमच्या भावा-बहिणींकडून कामाच्या बाबतीत मदत घेऊ शकता. तुमच्या मित्रांची संख्याही आज वाढेल.
मिथुन
आजचा दिवस तुमच्यासाठी अनुकूल असेल. तुम्ही धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी व्हाल. राजकारणात काम करणाऱ्यांनी कोणत्याही कामाबद्दल अति उत्साही नसावे. तुम्ही तुमचे राहणीमान सुधारण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न कराल, ज्यामध्ये काही नवीन वस्तू आणि चांगले अन्न खरेदी करणे समाविष्ट असू शकते. तुमच्या कामात कोणताही बदल करू नका. एकत्र बसून दीर्घकाळापासून असलेली कटुता दूर करण्याचा प्रयत्न करा.
कर्क
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला राहणार आहे. तुम्ही नवीन उपक्रम सुरू करण्याचा विचार करू शकता, परंतु तुम्हाला काही अनोळखी लोकांपासून अंतर राखावे लागेल. तुमचे निर्णय घेण्याचे कौशल्य देखील सुधारेल. तुम्ही भागीदारीत नवीन उपक्रम सुरू करण्याचा विचार करू शकता. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत रोमँटिक वेळ घालवाल. तुम्हाला तुमच्या कामात मदतीची आवश्यकता असू शकते, जी तुम्हाला सहज मिळेल. तुमच्या वडिलांनी सांगितलेल्या एखाद्या गोष्टीबद्दल तुम्हाला वाईट वाटू शकते.
सिंह
आजचा दिवस तुमच्यासाठी खास असणार आहे. जर तुम्ही तुमच्या वैवाहिक जीवनात समन्वय राखला तर तुम्हाला तुमच्या भावंडांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल. विरोधक तुमच्या कामात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करतील, परंतु ते तुमचे नुकसान करू शकणार नाहीत. तुमच्या मुलांच्या सहवासाकडे विशेष लक्ष द्या. तुम्ही सहलीचे नियोजन करू शकता. जर तुम्हाला कामावर काही समस्या येत असतील तर तुम्ही इतरत्र अर्ज करण्याचा विचार कराल.
कन्या
आज, तुमची एक इच्छा पूर्ण होऊ शकते. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासाठी भेटवस्तू देखील आणू शकता. तुम्ही तुमच्या पालकांची काळजी घेण्यासाठी देखील थोडा वेळ काढाल. जर तुम्हाला कामावर समस्या येत असेल तर तुमच्या बॉसशी नक्की चर्चा करा, ज्यामुळे तुमचे नाते सुधारेल. तुम्ही तुमचा व्यवसाय इतर देशांमध्ये वाढवण्याचा प्रयत्न कराल. तुम्हाला वाहने सावधगिरीने वापरावी लागतील.
तूळ
आजचा दिवस तुमच्यासाठी वाढत्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचा असेल. नोकरी करणारे लोक त्यांच्या कामात खूप व्यस्त असतील. तुम्हाला काही खर्च करावे लागतील जे तुम्हाला नको असले तरी करावे लागतील. तुमच्या मुलाचे आरोग्य बिघडू शकते, ज्यामुळे तुम्हाला समस्या निर्माण होतील. तुम्ही काही कौटुंबिक बाबींबद्दल अधिक चिंतित असाल. प्रवास करताना तुम्हाला काही महत्त्वाची माहिती मिळेल. तुम्ही तुमच्या व्यवसायात काही बदल करू शकता.
वृश्चिक
आज, एखाद्या कामाबद्दल तुमचे मन अशांत असेल. तुम्ही तुमच्या कठोर परिश्रमावर विश्वास ठेवावा. तुम्हाला सामाजिक कार्यात खूप रस असेल. तुम्हाला तुमच्या कामावर लक्ष द्यावे लागेल आणि तुमचा राग नियंत्रित करण्याचा सर्वोत्तम प्रयत्न करावा लागेल. तुम्हाला काही अनोळखी लोकांपासून अंतर राखावे लागेल. व्यवसायात, कोणतेही काम सुरू करण्यापूर्वी तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराशी कोणत्याही समस्यांवर चर्चा करावी लागेल.
धनु
आजचा दिवस तुमच्यासाठी व्यस्त असेल. महत्त्वाची कामे उद्यापर्यंत पुढे ढकलणे टाळा. तुम्ही एकत्र कुटुंबातील बाबी सोडवल्यास चांगले होईल. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत एक नवीन प्रकल्प सुरू करू शकता. तुम्हाला एखाद्या गोष्टीमुळे त्रास होईल, जो तुम्ही तुमच्या वडिलांसोबत शेअर करू शकता. जर तुम्हाला एखादे काम पूर्ण करण्यात अडचण येत असेल तर ते पूर्ण होऊ शकते. तुमच्या परिसरातील कोणालाही अनावश्यक सल्ला देऊ नका.
कुंभ
आजचा दिवस तुमच्यासाठी जबाबदारीने काम करण्याचा असेल. तुम्हाला नवीन प्रकल्पावर काम करण्याची संधी मिळेल. तुम्ही केलेल्या कोणत्याही गुंतवणुकीमुळे चांगले उत्पन्न मिळेल. तुमच्या खाण्याच्या सवयी बदला. तुम्ही कोणत्याही कामाबद्दल निष्काळजी राहण्याचे टाळावे आणि तुमच्या इच्छा पूर्ण झाल्याने तुम्हाला प्रचंड आनंद मिळेल. तुमच्या वैवाहिक जीवनात समानता राहील. तुम्ही आज कामातही व्यस्त असाल.
मकर
आजचा दिवस तुमच्यासाठी आव्हानात्मक असेल. तुम्हाला तुमच्या मित्रांकडून आणि कुटुंबातील सदस्यांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल. इतरांच्या बाबतीत अनावश्यक हस्तक्षेप करणे टाळा. तुम्हाला आध्यात्मिक कार्यात खूप रस असेल. तुम्ही लांबच्या प्रवासाला जाण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला तुमची कामे वेळेवर पूर्ण करावी लागतील. तुम्हाला एखाद्या दूरच्या नातेवाईकाची आठवण येऊ शकते. विद्यार्थी नोकरीशी संबंधित अभ्यासक्रमासाठी परीक्षेची तयारी करत असतील.
मीन
सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला असेल. तुमचा आदर आणि सन्मान तुम्हाला खूप आनंद देईल. तुम्हाला तुमच्या आर्थिक प्रयत्नांमध्येही यश मिळेल. चांगली नोकरीची ऑफर देखील येऊ शकते. तुमच्या पालकांशी मालमत्तेबाबत वाद होऊ शकतो. तुमच्या बोलण्यावर संयम ठेवा. तुम्हाला काही कामासाठी अचानक सहलीला जावे लागू शकते, जे तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.