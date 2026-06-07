/Aajche Rashi Bhavishya 8 June 2026 : कालाष्टमीसह सोमवारी चंद्र-राहू ग्रहणाचा दोष; मिथुन आणि कुंभ राशीच्या लोकांनी ही चूक टाळावी, अन्यथा...

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 8 June 2026 in Marathi : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार आज सोमवार संपूर्ण दिवस ज्येष्ठ कृष्ण पक्षाच्या दुसऱ्या अष्टमी तिथीचा राहणार आहे. सकाळी 9:10 पर्यंत शतभिषा नक्षत्र असेल. त्यानंतर पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र सुरू होईल. आज दिवसभर चंद्र कुंभ राशीत भ्रमण करणार आणि जिथे राहूसोबतच्या युतीमुळे चंद्र-राहू ग्रहणाचा दोषही प्रभावी राहणार आहे. त्यासोबत आज कालाष्टमी आहे. त्यामुळे सोमवारचा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी काय घेऊन आला आहे जाणून घेऊयात राशीभविष्य ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी खूप चांगला राहणार आहे. तुमच्या सर्जनशील कल्पनांची कामाच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर प्रशंसा होणार आहे. ऑफिसमधील तुमचे बॉस तुमच्यावर खूप खूश असतील. आर्थिक लाभाच्या अनेक नवीन संधी मिळणार आहे. तुमच्या आरोग्याबाबत विशेष काळजी घ्या.
वृषभ (Taurus Zodiac)
आज तुमच्या संयमाची आणि धैर्याची परीक्षा असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी अनावश्यक वादविवाद टाळा. तसंच राजकारणापासून दूर राहा, अन्यथा मानसिक ताण येईल. कोणाच्याही चिथावणीला बळी पडू नका. कोणताही घाईचा निर्णय घेऊ नका. बाजारात कोणीतरी तुम्हाला मोठ्या रकमेचे आमिष दाखवे, त्यापासून सावध राहा.
मिथुन (Gemini Zodiac)
भूतकाळात केलेल्या कोणत्याही गुंतवणुकीतून तुम्हाला उत्कृष्ट परतावा आणि नफा मिळणार आहे. तुम्हाला तुमच्या स्पर्धकांपासून आणि विरोधकांपासून अत्यंत सावध राहायचं आहे. समाजकार्य आणि राजकारणात सहभागी असलेल्या लोकांना आज समाजात उच्च पद आणि प्रतिष्ठेचे मोठे फायदे मिळणार आहेत.