/Aajche Rashi Bhavishya 8 May 2026 : आजचा शुक्रवार या राशींसाठी कठीण, पण या लोकांचे चमकणार नशीब; पाहा आजचं राशीभविष्य

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 8 May 2026 in Marathi : आज शुक्रवार माता लक्ष्मीची उपासना करण्याचा दिवस आहे. आज दुपारी 12 नंतर सप्तमी तिथी असणार आहे. आजचा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 8 May 2026 in Marathi : आज शुक्रवार माता लक्ष्मीचा दिवस असून वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार संपत्तीचा कारक शुक्र गोचर होणार आहे. या लोकांसाठी एक नवीन सुरूवात होणा आहे. तर काहींसाठी धावपळीचा आणि थोडा कठीण असणार आहे. हळूहळू, गोंधळाचे ढग दूर होणार असून आयुष्यात स्पष्टता येणार आहे. असा हा आजचा शुक्रवार मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी काय घेऊन आला आहे जाणून घेऊयात राशीभविष्य ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac) - तुम्हाला अनेक दिशांनी ओढल्यासारखे वाटणार आहे. ज्यामुळे तुम्हाला संतुलन राखणे आव्हानात्मक वाटणार आहे. त्याच वेळी, तुमच्या अंतर्मनात एक गहन भावना उफाळणार आहे. तुम्ही पूर्वी दुर्लक्षित केलेली एखादी गोष्ट आता तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची ठरणार आहे. भावनिकदृष्ट्या, तुम्हाला खरोखर काय हवे आहे याबद्दल तुम्ही अधिक ठाम राहणार आहात.
वृषभ (Taurus Zodiac) - तुमच्या सभोवतालचे छोटे संघर्ष किंवा तणाव तुम्हाला अस्वस्थ करणार आहे. तुमच्या मनःशांतीवर त्याच्या परिणाम होणार आहे. एकाच वेळी अनेक गोष्टी हाताळल्यामुळे तुम्हाला भावनिक किंवा मानसिक थकवा जाणवणार आहे. तरीही, प्रामाणिकपणा आज तुमच्या जीवनात स्पष्टता आणणार आहे. तुमच्या संवादात सत्यनिष्ठ राहिल्याने गुंतागुंत सोडवण्यास मदत होणार आहे.
मिथुन (Gemini Zodiac)- आज तुम्हाला संतुलन राखण्यासाठी पुरेपुर प्रयत्न करायचं आहे. पण काही भावनिक अपूर्णतेचा अनुभव तुम्हाला येणार आहे. तुमची जिज्ञासा प्रबळ आहे आणि तुम्ही बोलण्यापेक्षा परिस्थितीचे निरीक्षण करणार आहा. ती समजून घेण्यात अधिक वेळ घालवणार आहात. ज्या परिस्थिती पूर्वी खूप समाधानकारक वाटत होत्या, त्या आता भावनिकदृष्ट्या दुरावलेल्या वाटणार आहे. या काळात संयम राखणे उत्तम राहणार आहे.
कर्क (Cancer Zodiac) - दिवसाच्या सुरुवातीलाच तुम्हाला भावनिकदृष्ट्या अलिप्त वाटणार आहे. काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये तुमचा रस कमी होणार आहे. तुमच्या सभोवतालच्या संधी तुम्हाला आकर्षित करणार आहेत. पण जसजसा दिवस पुढे जाईल तसतसा तुमचा मूड सकारात्मक होणार आहे. एकदा का तुम्ही प्रगतीचा ध्यास सोडला की, सकारात्मकता तुमच्या आयुष्यात येणार आहे.
सिंह (Leo Zodiac) - आज तुमच्या प्रयत्नांतून खरोखरच काही सार्थक निष्पन्न होणार आहे. त्याच वेळी, तुमचे नातेसंबंध आणि भावनिक निवडी तुमच्यासाठी अधिक महत्त्वाच्या ठरणार आहे. भूतकाळातील कोणत्याही दुखाःच्या किंवा कटू आठवणींची तुमच्या मनातून बाहेर काढण्यात तुम्ही यशस्वी होणार आहात. यामुळे तुमच्या जीवनात निरोगी सामंजस्य आणि अधिक घनिष्ठ संबंधांना वाव मिळणार आहे. सूर्य तुम्हाला जुन्या जखमा भरून काढण्याचा आणि एक नवी सुरुवात करण्याचा आत्मविश्वास देणार आहे.
कन्या (Virgo Zodiac) - आज तुम्हाला नेहमीपेक्षा कमी आत्मविश्वास वाटणार आहे. विशेषतः एखाद्या व्यावहारिक बाबी किंवा संधीबाबत दूर ढकल्यासारखे वाटणार आहे. आज तुम्ही थोडं चिंतेत असणार आहात. त्याच वेळी, जुन्या आठवणी किंवा भूतकाळातील भावना आज तुमच्या मनात तीव्रतेने गोंधळ घालणार आहे. भूतकाळातील चुकांमधून शिका, पण त्यांना तुमच्यावर हावी होऊ देऊ नका.
तूळ (Libra Zodiac) - आज तुम्ही भावनिकदृष्ट्या बरेच जागरूक असाल, पण तुमची ऊर्जा किंवा क्षमतांचा पुरेपूर उपयोग करा. चांगली बातमी ही आहे की तुम्ही अनावश्यक दबाव कमी करणार आहात. एकदा का तुम्ही सर्व काही एकट्याने पेलण्याची इच्छा सोडून दिली की, तुमचा भावनिक समतोल आपोआप सुधारण्यास मदत मिळणार आहे. कला आणि सौंदर्याकडे असलेला तुमचा कल तुम्हाला शांती देणार आहे.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac) - तुमच्या विचारांमध्ये सतत घोळणाऱ्या एखाद्या परिस्थितीमुळे तुम्ही मानसिकरित्या अडकल्यासारखं वाटणार आहे. असेल वाटेल आज मार्ग बंद झालेय. पण हा एक केवळ भ्रम असणार आहे. तुम्ही काल्पनिक परिणामांऐवजी व्यावहारिक पावलांवर लक्ष केंद्रित करा. तुमचा आत्मविश्वास हळूहळू परत येणार आह. लवकरच, एक छोटी संधी किंवा कल्पना खूप महत्त्वाची ठरणार आहे.
धनु (Sagittarius Zodiac) - तुमच्या मानसिकतेत किंवा भावनिक जीवनात तुमच्या अपेक्षेपेक्षा अधिक खोलवर आज बदल पाहिला मिळणार आहे. हा बदल एका नवीन सुरुवातीचे संकेत असणार आहे. याशिवाय अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी तुम्ही थोडे संकोच करणार आहात. तुम्हाला माहित आहे की काहीतरी मागे पडत आहे, पण तुमच्यातील एका भागाला ते पूर्णपणे स्वीकारण्यासाठी अजून वेळ लागणार आहे.
मकर (Capricorn Zodiac) - प्रगती अपेक्षेपेक्षा मंद वाटणार असून आज तुम्हाला थोडे निराश वाटणार आहे. तसंच, आज तुम्हाला एकाग्रता टिकवून ठेवणे थोडे कठीण जाणार आहे. तरीही, तुमच्या आत भावनिक पातळीवर काहीतरी नवीन उलगडणार आहे. एखादे संभाषण, एक विशेष भावना किंवा अचानक झालेली जाणीव तुमचा दृष्टिकोन हळुवारपणे बदलणार आहे.
कुंभ (Aquarius Zodiac) - तुम्ही एका कठीण भावनिक टप्प्यातून हळूहळू बाहेर पडण्यास मार्ग गवसणार आहे. ज्या परिस्थिती एकेकाळी असह्य वाटत होत्या, त्यांची तीव्रता कमी होणार आहे. आज तुम्हाला असे वाटेल की तुमच्या आयुष्यातील एक अध्याय अखेर संपला आहे. तुमचे विचार अजूनही थोडे विखुरलेले वाटणार आहे. पण तुमच्या मनात शांती आणि समाधानाची भावना निर्माण होणार आहे. तुम्हाला एक नवीन दिशा सापडेल.
मीन (Pisces Zodiac) - आज तुम्ही तुमच्या भावनांवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी पूर्ण खात्री करुन घ्या. तुमच्या अंतःप्रेरणेकडे किंवा सहजस्फूर्तीकडे दुर्लक्ष करणार आहात. तुमच्या सभोवताली मान्यता किंवा यश मिळण्याचे संकेत आहे. नियंत्रणाला जास्त घट्ट धरून ठेवण्याऐवजी, स्वतःवर आणि आपल्या क्षमतांवर विश्वास ठेवा.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)