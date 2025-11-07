English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Aajche Rashi Bhavishya 8 November: शनिवारी द्विग्रह योगामुळे 'या' राशीच्या लोकांचं नशिब पालटणार, अशी असेल आर्थिक बाजू?

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 8 November 2025 in Marathi: नोव्हेंबर महिन्याची संकष्टी शनिवारी 8 नोव्हेंबरला. कसा असेल आजचा दिवस. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 7, 2025, 10:36 PM IST
Aajche Rashi Bhavishya 8 November: शनिवारी द्विग्रह योगामुळे 'या' राशीच्या लोकांचं नशिब पालटणार, अशी असेल आर्थिक बाजू?

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 8 November 2025 in Marathi: मार्गशीर्ष महिन्याचा तिसरा दिवस आणि या महिन्याचा शुभ शनिवार हा शनिदेवाचा आशीर्वाद मिळविण्यासाठी उत्तम संधी आहे. सूर्य तूळ राशीत राहील आणि चंद्र सकाळी ११:१४ पर्यंत वृषभ राशीत राहील आणि नंतर मिथुन राशीत प्रवेश करेल.

मेष 
 तुमच्या वैयक्तिक बाबींकडे लक्ष द्या; तुम्हाला तुमच्या योजनांमध्ये बदल करावे लागू शकतात. तुमच्या स्वतःच्या अनेक वैयक्तिक गरजांकडे दुर्लक्ष केल्याने अडचणी येऊ शकतात. या अडचणींवर मात करण्यासाठी अतिरिक्त प्रयत्न करावे लागतील.

वृषभ 
 वृषभ राशीचे लोक त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे अनेक पैलू बदलण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. तुम्हाला ते का बदलायचे आहेत याचा काळजीपूर्वक विचार करा. तरच तुम्ही तुमचे ध्येय साध्य करण्यासाठी योग्य योजना बनवू शकाल.

 मिथुन 
 तुम्हाला कामावर आणि तुमच्या वैयक्तिक जीवनात येणाऱ्या बदलांबद्दल चिंता वाटू शकते, परंतु ही परिस्थिती तुमच्यात एक नवीन बदल घडवून आणण्यास अनुकूल आहे. तुमच्यात येणाऱ्या कोणत्याही बदलांना मोकळ्या मनाने सामोरे जा.

कर्क 
 राग आणि नकारात्मक विचारांवर नियंत्रण ठेवणे महत्वाचे आहे. तुम्हाला दिवसभर चढ-उतार येऊ शकतात. काही लोक तुमच्या कामात व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न करू शकतात. स्वतःबद्दल जास्त माहिती शेअर करणे हानिकारक असू शकते.

सिंह
 तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या भावनिक गरजा समजून घेणे तुमच्यासाठी कठीण असू शकते. तरीही, शक्य तितकी सकारात्मकता टिकवून ठेवा. तुम्ही तुमच्या इच्छेनुसार निर्णय घेऊ शकणार नाही आणि कुटुंबात नाराजीचे वातावरण असेल, परंतु तुमच्या प्रयत्नांनी ही परिस्थिती बदलू शकते.

 कन्या 
 तुमचा कामाचा भार कमी होऊ शकतो. तुम्हाला पैशांबाबत ठोस निर्णय घ्यावा लागू शकतो. भविष्यात यामुळे महत्त्वपूर्ण फायदे होण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला निवडक कुटुंबातील सदस्यांशी जवळीक वाटेल.

तूळ
अशा कृती टाळा ज्यामुळे तुम्हाला तुमच्या विचारांवर आणि कृतींवर पश्चात्ताप होईल. भावनिक निर्णयांमुळे नुकसान होऊ शकते. म्हणून, तुम्ही विचारपूर्वक आणि काळजीपूर्वक पुढे जावे, तुमच्या भावनांची विशेष काळजी घ्यावी.

वृश्चिक 
 तुमचे अचानक जवळच्या मित्राशी वाद होऊ शकतात. जर एखाद्याचे विचार तुमच्याशी जुळत नसतील तर याचा अर्थ असा नाही की ते तुम्हाला विरोध करत आहेत. त्याच परिस्थितीवर त्यांचा दृष्टिकोन वेगळा असू शकतो.

धनु 
तुमच्या जबाबदाऱ्या इतरांवर टाकल्याने सध्या फायदे मिळू शकतात, परंतु भविष्यात अडचणी येऊ शकतात. तुमच्या आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता राखणे महत्त्वाचे आहे.

मकर 
 तुम्ही तुमच्या जीवनशैलीत आनंद देणारे काम समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. तुमच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करताना तुमचे मन आनंदी करणे देखील तितकेच महत्त्वाचे असेल, म्हणून स्वतःला ताजेतवाने करण्यासाठी वारंवार ब्रेक घ्या.

 कुंभ  
कोणीतरी तुमच्या आयुष्यात मार्गदर्शक म्हणून प्रवेश करू शकते, ज्यामुळे अनेक बदल घडून येतील. जर तुम्ही नातेसंबंध टिकवून ठेवताना स्वतःच्या वैयक्तिक फायद्यावर लक्ष केंद्रित केले तर यामुळे अधिक अडचणी येऊ शकतात.

मीन 
 एखादी मोठी समस्या सोडवली जाऊ शकते. तुम्ही तुमचे काम पूर्ण एकाग्रतेने सुरू ठेवावे आणि तुमच्या दृढनिश्चयावर ठाम राहावे. तुम्हाला अनेक बाबतीत विरोधाचा सामना करावा लागेल, परंतु हिंमत न गमावता तुमच्या कामावर लक्ष केंद्रित करणे महत्वाचे आहे.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

