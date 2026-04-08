Aajche Rashi Bhavishya 9 April 2026: मिथुन, सिंहसह 5 राशीच्या लोकांच्या आयुष्यात होणार चमत्कार, वाचा भविष्य

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 9 April 2026 in Marathi : 9 एप्रिल, 2026 गुरुवार आहे. पंचांगानुसार, वैशाख महिन्याच्या कृष्ण पक्षाची सप्तमी तिथी सायंकाळी ६:०० वाजेपर्यंत असेल, त्यानंतर अष्टमी तिथी सुरू होईल. ज्योतिषी संजीत कुमार मिश्रा यांच्याकडून जाणून घेऊया की ग्रह आणि नक्षत्रांचा तुमच्या राशीवर काय परिणाम होईल. चला पाहूया, मेष आणि मीन राशीसाठी आजचा दिवस कसा असेल.
मेष
आज चंद्र तुमच्या राशीच्या नवव्या घरात प्रवेश करेल. हा दिवस तुमच्यासाठी ऊर्जा आणि उत्साहाने भरलेला असेल. नवीन जबाबदाऱ्या येऊ शकतात, परंतु तुमची आवड आणि धैर्य तुम्हाला त्या हाताळण्यास मदत करेल. कुटुंब आणि मित्रांसोबत वेळ घालवल्याने तुमचा मूड आनंदी राहील.
वृषभ
आज चंद्र तुमच्या राशीच्या आठव्या घरात प्रवेश करेल. तुमचा मूड थोडा चिडचिडा असू शकतो, परंतु मानसिक स्थिरता राखणे महत्त्वाचे आहे. तुम्हाला आर्थिक बाबतीत फायदा होईल आणि लहानसहान आनंद तुम्हाला आनंदी ठेवतील. तुमच्या वेळेचा योग्य वापर करणे आज तुमच्यासाठी खूप फायदेशीर ठरेल.
मिथुन
आज चंद्र तुमच्या सातव्या घरातून भ्रमण करेल. यामुळे तुम्हाला नवीन लोकांना भेटण्याची आणि संबंध जोडण्याची संधी मिळेल. तुमचा मूड उत्साही आणि आनंदी राहील, ज्यामुळे कामात आणि अभ्यासात फायदा होईल. सामाजिक कार्यात सहभागी झाल्याने मनःशांती मिळेल.
कर्क
आज चंद्र तुमच्या सहाव्या घरातून भ्रमण करेल. भावना थोड्या तीव्र होतील, त्यामुळे संयम राखणे महत्त्वाचे आहे. लहान समस्यांकडे दुर्लक्ष करू नका, कारण त्या नंतर समस्या निर्माण करू शकतात. तुमचे मन शांत करण्यासाठी ध्यान किंवा हलका योग फायदेशीर ठरेल.
सिंह
आज चंद्र तुमच्या पाचव्या घरातून भ्रमण करेल. यामुळे तुमचा आत्मविश्वास वाढेल. तुमचे निर्णय ठाम असतील आणि लोक तुमचे कौतुक करतील. तुमच्या व्यावसायिक आणि वैयक्तिक जीवनात संतुलन राखणे महत्त्वाचे आहे.
कन्या
आज चंद्र तुमच्या चौथ्या घरातून भ्रमण करेल. हा दिवस समज आणि नियोजनाचा आहे. तुमच्यामध्ये वेळेचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करण्याची क्षमता आहे. लहान गोष्टींकडे लक्ष दिल्यास मोठे फायदे मिळतील.
तूळ
आज चंद्र तुमच्या राशीच्या तिसऱ्या घरातून भ्रमण करेल. तुमचा मूड हलका आणि आनंदी राहील. तुमच्या ऊर्जेमुळे तुमच्या सभोवतालचे लोक प्रेरित होतील. वेळेचा सदुपयोग केल्यास दिवस यशस्वी आणि समाधानकारक जाईल.
वृश्चिक
आज चंद्र तुमच्या राशीच्या दुसऱ्या घरातून भ्रमण करेल. तुमचे लक्ष आणि एकाग्रता वाढेल. तुमच्या प्रयत्नांना लवकरच फळ मिळेल. आर्थिक बाबतीत सावधगिरी बाळगणे महत्त्वाचे आहे.
धनु
आज चंद्र तुमच्या राशीच्या पहिल्या घरातून भ्रमण करेल. हा दिवस नवीन संधी आणि उत्साह घेऊन येतो. जोखीम पत्करण्यास संकोच करू नका, परंतु हुशारीने पुढे जा. तुमच्या प्रयत्नांना समाधानकारक फळ मिळेल.
मकर
आज चंद्र तुमच्या राशीच्या बाराव्या घरातून भ्रमण करेल. सर्वप्रथम, आजचा दिवस कठोर परिश्रम आणि संयमाचा आहे. कोणत्याही गोष्टीत घाई करू नका; परिणाम हळूहळू मिळतील. तुमची स्थिरता आणि शिस्त तुमच्या यशाची गुरुकिल्ली असेल.
कुंभ
आज चंद्र तुमच्या राशीच्या अकराव्या घरातून भ्रमण करेल. आज चंद्र तुमच्या राशीच्या चौथ्या घरातून भ्रमण करेल. तुमची ऊर्जा सकारात्मक राहील. समाजकार्य किंवा मित्रांसोबत वेळ घालवणे फायदेशीर ठरेल. तुमची मेहनत आणि समर्पण तुम्हाला पुढे जाण्यास मदत करेल.
मीन
आज चंद्र तुमच्या दहाव्या घरातून भ्रमण करेल. तुमची मनःस्थिती सर्जनशील आणि संवेदनशील राहील. कला, संगीत किंवा सर्जनशील कामांमध्ये वेळ घालवल्याने मानसिक समाधान मिळेल. आज आपल्या भावनांवर नियंत्रण ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.
Tags:(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)