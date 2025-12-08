English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Aajche Rashi Bhavishya 9 December: मंगळवारचा दिवस 5 राशीच्या लोकांवर बरसणार हनुमानाची कृपा

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 9 December 2025 in Marathi: मेष राशीपासून मीन राशीपर्यंतच्या परिस्थितीबद्दल जाणून घ्या. सिंह राशीच्या लोकांना त्यांच्या सभ्यतेमुळे पाठिंबा मिळेल, कन्या राशीच्या लोकांना त्यांचे प्रलंबित पैसे मिळतील आणि तूळ राशीच्या लोकांना त्यांच्या कल्पनांसाठी प्रशंसा मिळेल.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 8, 2025, 09:56 PM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 9 December 2025 in Marathi: आजचे राशीभविष्य, ९ डिसेंबर २०२५: आज मंगळवार आहे, पौष महिन्याचा पाचवा दिवस. सूर्य वृश्चिक राशीत आहे आणि चंद्र कर्क राशीतून सिंह राशीत जात आहे. आज तुम्ही भगवान हनुमानाला समर्पित मंगळवारचे व्रत पाळू शकता.

मेष
आजचा दिवस धावपळीचा असेल. तुमच्या कठोर परिश्रमाबरोबरच काही कमतरताही असू शकतात आणि लोक तुमच्यावर टीकाही करतील - ते सावधगिरीने घ्या. जर तुम्ही राजकारणात असाल तर वेळ तुमच्या बाजूने आहे, म्हणून फक्त प्रयत्न करत रहा.

वृषभ
तुम्हाला तुमच्या कठोर परिश्रमाचे फळ मिळेल. तुम्हाला आर्थिकदृष्ट्या समाधानी वाटेल. जलद निर्णय घेणे आवश्यक आहे; तरच तुम्हाला त्याचे फायदे मिळतील. घरी वडीलधाऱ्यांशी बोलताना नम्र राहा.

मिथुन
घाईघाईने निर्णय घेऊ नका, अन्यथा तुम्ही अडचणीत येऊ शकता. इतरांकडून काहीही अपेक्षा करू नका - तुमच्या कामावर लक्ष केंद्रित करा. आज पाठिंबा मिळणे थोडे कठीण आहे.

कर्क
काम आणि भावनांमध्ये संतुलन राखले तर दिवस चांगला जाईल. वातावरण तुमच्या बाजूने राहील. तुम्हाला सर्वांचा पाठिंबा मिळेल, फक्त नकारात्मक विचारांपासून दूर राहा.

सिंह
जर तुम्हाला सर्वांचा पाठिंबा हवा असेल तर तुम्हाला नम्रता दाखवावी लागेल. खर्च वाढू शकतो, म्हणून सावधगिरी बाळगा. प्रेमात तुम्हाला नवीन ऊर्जा जाणवेल. तुमचे विरोधकही आज तुमची प्रशंसा करू शकतात. एक नवीन सुरुवात तुमची वाट पाहत आहे.

कन्या
तुम्हाला आर्थिक बाबींमध्ये सुधारणा दिसेल. तुम्हाला प्रलंबित निधी मिळेल, ज्यामुळे तुम्हाला घर आणि कामाच्या ठिकाणी तुमच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यास मदत होईल. तुमचा आत्मविश्वास उंच राहील. भावनेच्या भरात जास्त खर्च करू नका.

तूळ
कामाच्या ठिकाणी तुमच्या कल्पनांचे कौतुक केले जाईल. वरिष्ठांशी संवाद चांगला राहील. तुमची आर्थिक परिस्थिती चांगली असेल आणि तुम्हाला नवीन प्रकल्पांसाठी सहज निधी मिळू शकेल.

वृश्चिक
तुम्ही कामात कार्यक्षमता दाखवाल आणि लोक तुमच्याकडे आकर्षित होतील. तुम्हाला जुने पैसे मिळतील, ज्यामुळे आनंद मिळेल. तुम्ही कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवाल. नशीब तुमच्या बाजूने आहे, परंतु प्रवास पुढे ढकला.

धनु
भावना जास्त असतील. इतरांची काळजी घेतल्याने वैयक्तिक नुकसान होऊ शकते. मालमत्ता किंवा स्थिर संपत्तीशी संबंधित असलेल्यांना फायदा होईल. तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या.

मकर
एखाद्या खास व्यक्तीला भेटल्याने तुम्हाला भावनिक समाधान मिळेल. जुनी वचने पूर्ण करण्याची वेळ आली आहे. भागीदारीत प्रगतीच्या संधी आहेत. टीमवर्क यशस्वी होईल.

कुंभ
आजची कुंभ आज शहाणपणाने वागा. नकारात्मक प्रभाव किंवा भावनिक निर्णय त्रास देऊ शकतात. तुमच्या विरोधकांवर लक्ष ठेवा. प्रेम सकारात्मक ऊर्जा आणेल.

मीन
अभ्यासात रस वाढेल आणि निकाल चांगले मिळतील. नातेसंबंधांमध्ये संतुलन राखा. तुमच्या ध्येयांपासून दूर जाण्याचा धोका आहे, म्हणून सावधगिरी बाळगा. अचानक आर्थिक लाभ आनंद देईल. विचारांमध्ये स्पष्टता फायदेशीर ठरेल.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

