Horoscope : जाणून घ्या कुणाचं नशिब सोमवारी फळफळणार, तर कुणी राहा सावध?

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 9 February 2026 in Marathi: 9 फेब्रुवारी 2026 साठी आजची टॅरो राशीची राशिफल वाचा. मेष ते मीन पर्यंतच्या सर्व १२ राशींसाठी करिअर, पैसा, व्यवसाय आणि भविष्याबद्दल जाणून घ्या. विशेष कालष्टमी भविष्यवाण्या.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 8, 2026, 03:30 PM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 9 February 2026 in Marathi:  9 फेब्रुवारी 2026  साठी राशीची राशिफल तुमच्या आयुष्याबद्दल अनेक महत्त्वाचे संकेत देते. आज, अष्टमी तिथी, विशाखा नक्षत्र आणि कलष्टमी सारखे विशेष युती तयार होत आहेत, जे तुमच्या करिअर, व्यवसाय, पैसा आणि नातेसंबंधांवर परिणाम करू शकतात. टॅरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा कडून जाणून घ्या की हा दिवस तुमच्या राशीसाठी किती शुभ राहील आणि कोणत्या महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात. 

मेष
मेष राशीला आज एका महत्त्वाच्या ऑनलाइन ऑफिस मीटिंगमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळेल. तुमचा दृष्टिकोन मांडताना वाद टाळा. जुन्या कर-संबंधित बाबी सोडवण्यासाठी आजचा दिवस चांगला आहे. आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवा. व्यवसायिक लोक गुप्त मार्गांनी पैसे कमविण्याच्या संधी शोधतील.

वृषभ
वृषभ राशीच्या व्यावसायिकांनी ग्राहकांशी असभ्य वागणे टाळावे. तुमचे अनुचित वर्तन त्यांना कायमचे दूर करू शकते. यावेळी व्यवसायात जास्त पैसे गुंतवणे टाळा. निधी मिळविण्यात अडथळे येऊ शकतात. भविष्यात ग्राहकांशी भेटीगाठींचे नियोजन केले जाऊ शकते.

मिथुन
मिथुन राशीचे लोक जे दीर्घकाळापासून शत्रूंमुळे त्रासलेले आहेत, ते आज त्यांना पराभूत करण्यासाठी त्यांच्या बुद्धिमत्तेचा वापर करतील. व्यवसायात कर्ज वसूल करण्यासाठी लोकांवर दबाव आणणे फायदेशीर ठरेल. तुम्हाला वरिष्ठांकडून पाठिंबा मिळेल. आर्थिक लाभाची चांगली शक्यता आहे.

कर्क
कर्क राशीच्या लोकांना व्यावसायिक बाबींमध्ये चांगला दिवस जाणार नाही. जुने वाद पुन्हा उद्भवू शकतात. व्यावसायिकांना त्यांचा व्यवसाय सुरळीत चालविण्यासाठी कठोर परिश्रम करावे लागतील. पैसे कमविण्यासाठी दिवस चांगला आहे. जुने नातेसंबंध आर्थिक लाभ आणू शकतात.

सिंह
सिंह राशीच्या लोकांना स्पर्धेत विजय मिळेल. त्यांचे ध्येय साध्य करण्यासाठी चिंता असेल. तांत्रिक क्षेत्रातील लोकांना एकाच वेळी अनेक कामे करावी लागू शकतात. एखाद्या अज्ञात व्यक्तीचा तुम्हाला फायदा होऊ शकतो आणि तुमच्या कामात तुम्हाला मदत करू शकते. खर्च जास्त असेल. भविष्य लक्षात ठेवून शहाणपणाने खर्च करा.

कन्या
कन्या राशीच्या लोकांना आज गप्पा मारण्याची सवय त्यांच्यासाठी समस्या बनू शकते. यामुळे एका चांगल्या मित्राचे नुकसान होऊ शकते. मीन: बोटे दाखवणे टाळा आणि अनावश्यक सल्ला देऊ नका. शत्रू तुमच्यापेक्षा मजबूत स्थितीत आहेत आणि तुमच्या कामात अडचणी निर्माण करू शकतात. दिवसाच्या पहिल्या सहामाहीत कमावलेले पैसे नंतर खर्च होऊ शकतात.

तूळ
उत्पादनात गुंतलेल्या तूळ राशीच्या लोकांना त्यांच्या कष्टाचे चांगले फळ मिळेल. काळ कठीण असला तरी, तुम्ही कुटुंब आणि कामाचे संतुलन राखण्यासाठी कठोर परिश्रम कराल. नवीन यंत्रसामग्री खरेदीवर खर्च होऊ शकतो. कमाईसाठी हा चांगला काळ आहे आणि तुमचा आदर वाढेल.

वृषभ
वृश्चिक राशीच्या लोकांना अलिप्ततेची भावना अनुभवायला मिळेल. आत्मचिंतन त्यांना नवीन योजना तयार करण्यास मदत करेल. भूतकाळातील चुकांमधून शिकणे आणि नवीन योजना अंमलात आणणे फायदेशीर ठरेल. जुन्या गुंतवणुकीमुळे आर्थिक लाभ होऊ शकतो.

धनु
धनु राशीच्या लोकांमध्ये स्पर्धात्मक भावना वाढेल. कामासाठी हा चांगला काळ आहे. तुमची कल्पनाशक्ती तुम्हाला नवीन आणि सर्जनशील मार्गांनी कामे पूर्ण करण्यास मदत करेल. नवीन भागीदारीत काळजीपूर्वक पावले उचला. घाईघाईने निर्णय घेतल्याने अनावश्यक खर्च होऊ शकतो.

मकर
मकर राशीच्या लोकांचा कामाचा ताण वाढेल. तुम्हाला तुमच्या सहकाऱ्यांचे काम देखील करावे लागू शकते. भांडण्याऐवजी कामे शांततेने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा. कामात निष्काळजीपणा तुमच्या वरिष्ठांना रागावू शकतो. पैशाच्या बाबतीतही दिवस प्रतिकूल आहे.

कुंभ
कुंभ राशीच्या लोक जे सुतार, शिंपी, अभियंते, मेकॅनिक इत्यादी धारदार हत्यारे वापरतात त्यांचा दिवस खूप चांगला जाईल. लेखनात गुंतलेले लोक त्यांच्या तीक्ष्ण भाषेने चांगले लेख लिहू शकतील. तुमचा दर्जा आणि प्रभाव तुम्हाला संपत्ती मिळविण्यास मदत करेल.

मीन
मीन राशीचे लोक त्यांचे काम प्रामाणिकपणे करतील आणि इतरांना चुकीचे करण्यापासून रोखतील. धर्मावरील श्रद्धा वाढेल. चांगली कामे केल्याने नशीब देखील तुम्हाला साथ देईल. काम सहजतेने पूर्ण होईल. आर्थिक बाबींमध्ये नफा वाढेल.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

