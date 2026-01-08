English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Aajche Rashi Bhavishya 9 January 2026 : 9 जानेवारी 2026 रोजी ग्रहांच्या बदलामुळे चमकणार भाग्य, कोणत्या राशीच्या लोकांना होणार मोठा लाभ

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 9 January 2026 in Marathi: 9 जानेवारी 2026 ची राशी सर्व राशींसाठी खास असेल. मेष राशीपासून मीन राशीपर्यंत, उद्याचा दिवस पैसा, करिअर, शिक्षण आणि प्रेमाच्या बाबतीत कसा असेल?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 8, 2026, 10:31 PM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 9 January 2026 in Marathi: आज, शुक्रवार, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तूळ, वृश्चिक, मकर आणि मीन राशींसाठी देवी लक्ष्मीच्या आशीर्वादाने शुभेच्छा आणि आर्थिक लाभ घेऊन येत आहे.

मेष
मेष राशीला आज त्यांचे काम सुधारण्याची संधी मिळेल. कामावर कर्मचाऱ्यांकडून चूक किंवा फसवणूक उघड होऊ शकते. तुम्ही तुमच्या ऑफिसचे वातावरण सुधारण्यासाठी देखील सक्रिय असाल. तुम्हाला नवीन उत्पन्नाच्या संधी देखील मिळतील.

वृषभ 
 वृषभ आज नवीन प्रकल्पांच्या नियोजनावर लक्ष केंद्रित करेल. तुमच्या मनात शंका आणि गोंधळ राहू शकतो. म्हणून, कोणताही मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी तुमच्या वरिष्ठांचा सल्ला घ्या. तुमचे विरोधक तुमच्या परिस्थितीत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करतील. अनावश्यक खर्च होण्याची शक्यता आहे.

मिथुन 
मिथुन राशीला आज विविध प्रतिकूल परिस्थितींना तोंड द्यावे लागू शकते. तुमचे चांगले काम असूनही, गैरसमजांमुळे तुम्हाला टीकेला सामोरे जावे लागू शकते. आज तुम्हाला तुमच्या हितचिंतकांचे विचार समजून घेण्याचा आणि त्यांच्या मदतीने कोणतेही वाद सोडवण्याचा सल्ला दिला जातो. तुमची आर्थिक परिस्थिती पूर्वीपेक्षा खूपच चांगली असेल.

कर्क
 आजचा दिवस कर्क राशीच्या राशीच्या लोकांसाठी आर्थिक लाभाचा असेल. तुम्हाला आज लक्षणीय आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. तुमच्या चांगल्या कामाचे श्रेय तुम्हाला नक्कीच मिळेल. तुमचे मन शांत राहील आणि तुम्हाला जास्त बोलायचे होणार नाही.

सिंह 
 सिंह राशीच्या राशीच्या लोकांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याने आज फायदा होऊ शकतो. परदेशी क्लायंटकडून मोठी ऑर्डर मिळण्याची शक्यता आहे आणि तुमचा आदर आणि प्रतिष्ठा देखील वाढेल. तथापि, तुम्हाला आज तुमच्या बजेटची थोडी काळजी घेण्याचा सल्ला दिला जातो.

कन्या 
 आजचा दिवस कन्या राशीच्या राशीच्या लोकांसाठी खूप चांगला असेल. काही बाबींवर तुमचे तुमच्या वरिष्ठांशी मतभेद असू शकतात. कोणतेही बदल करण्यापूर्वी त्यांचा सल्ला अवश्य घ्या. यामुळे तुम्हाला त्यांचा पाठिंबा आणि आशीर्वाद मिळेल. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस खूप फायदेशीर ठरेल.

तूळ 
राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस काहीसा आव्हानात्मक असेल. तुम्हाला कामात अडथळे येऊ शकतात. यंत्रसामग्रीतील बिघाडामुळे विलंब होऊ शकतो. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस खूप चांगला असेल. आर्थिक लाभ आनंद आणतील.

वृश्चिक
 वृश्चिक राशीच्या लोकांना आज कामाच्या ठिकाणी काही तक्रारी येऊ शकतात. तथापि, व्यावसायिकांना वाहतुकीशी संबंधित समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. असे असूनही, आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे.

धनु
 आज धनु राशीसाठी सामान्य दिवस असेल. जर तुमचे कोणतेही न्यायालयीन खटले चालू असतील तर सावधगिरी बाळगा. छोट्या छोट्या गोष्टींवरून रागावल्याने तुमची प्रतिमा खराब होऊ शकते. संयम आणि आत्मसंयम ठेवा. तुमच्या सभोवतालच्या लोकांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो.

मकर 
 जर तुम्ही संघात काम करत असाल तर मकर राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला असेल. काम आणि कुटुंबामध्ये काम वाटण्यात निष्काळजी राहू नका. असे न केल्यास संपूर्ण जबाबदारी तुमच्यावर येऊ शकते. उत्पन्न स्थिर राहील आणि तुम्ही बचतीवर अधिक लक्ष केंद्रित कराल.

कुंभ
आजचा दिवस कुंभ राशीच्या लोकांसाठी आर्थिक बाबींबाबत काही चिंतेचा दिवस असेल. याचा तुमच्या आरोग्यावर आणि झोपेवर परिणाम होईल. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना ऑफिसच्या राजकारणापासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला जातो. प्रलंबित प्रॉपर्टीशी संबंधित कामे पूर्ण होऊ शकतात. आर्थिक खर्च जास्त असेल.

मीन 
 मीन राशीच्या लोकांना आज कमिशनशी संबंधित कामात नफा मिळण्याची शक्यता आहे. एजन्सीशी संबंधित व्यवसायांमध्ये प्रगती दिसून येईल. आज तुम्हाला कामाशी संबंधित काही चांगल्या बातम्या ऐकू येतील. तुमचे खर्च नियंत्रणात राहतील.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

