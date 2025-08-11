Aajche Rashi Bhavishya 9 June 2026 : आज चंद्राचा धोकादायक योग! 'या' राशींना सोसावे लागणार हाल, पाहा राशीभविष्य

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 9 June 2026 in Marathi : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार आज शुभ ग्रह दोन अशुभ ग्रहांच्या मध्ये येतो. त्यामुळे दोन राशींच्या लोकांसाठी तो संकटाचा असणार आहे. चंद्र कुंभ राशीतून मीन राशीत प्रवेश करणार आहे. असा हा मंगळवाचा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी काय घेऊन आला आहे जाणून घेऊयात राशीभविष्य ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
आज तुम्ही एकाच वेळी अनेक गोष्टींचा विचार करावा लागणार आह. तुम्ही बाहेरून आत्मविश्वासू आणि सामान्य दिसत असेल तरी मनात काहीसा गोंधळ असणार आहे. तुम्हाला समजलेल्या परिस्थितीतही काही रहस्ये दडलेली असणार आहे. तुम्हाला काही कामाबद्दल प्रशंसा किंवा सकारात्मक प्रतिसाद मिळणार आहे. मात्र, संध्याकाळपर्यंत, काही बाबतीत तुम्हाला अपेक्षित असलेला पाठिंबा मिळणार नाही.