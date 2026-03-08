English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • भविष्य
  • Aajche Rashi Bhavishya 9 March 2026: 9 मार्चला व्यापारात लाभ किंवा आरोग्य बिघडणार? सोमवारी कसा असेल मेष ते मीन राशीचं भविष्य

Aajche Rashi Bhavishya 9 March 2026: 9 मार्चला व्यापारात लाभ किंवा आरोग्य बिघडणार? सोमवारी कसा असेल मेष ते मीन राशीचं भविष्य

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 9 March 2026 in Marathi:  उद्याची राशी सर्व 12 राशींसाठी महत्त्वाची आहे. मेष, तूळ, कन्या आणि वृश्चिक राशींनी आर्थिक बाबी आणि व्यवसायात सावधगिरी बाळगावी. सर्व राशींची स्थिती जाणून घ्या.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 8, 2026, 03:06 PM IST
Aajche Rashi Bhavishya 9 March 2026: 9 मार्चला व्यापारात लाभ किंवा आरोग्य बिघडणार? सोमवारी कसा असेल मेष ते मीन राशीचं भविष्य

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 9 March 2026 in Marathi: 9 मार्च 2026 हा दिवस अनेक राशींसाठी चढ-उतार आणू शकतो. ग्रहांच्या हालचालींनुसार, काही लोकांना आर्थिक बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता आहे, तर काहींना नातेसंबंध आणि आरोग्याकडे विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. चला आजच्या सर्व १२ राशींसाठीची राशी जाणून घेऊया.

मेष
आजचा दिवस खूप चांगला असेल. तुम्हाला काही चांगल्या बातम्या मिळू शकतात. प्रलंबित कामे यशस्वी होतील. तुम्ही कामासाठी लांबच्या प्रवासाला जाऊ शकता. प्रलंबित कामे पूर्ण होतील.  आर्थिक दृष्टिकोनातून दिवस शुभ आहे, आर्थिक लाभाच्या संधी मिळतील. कुटुंबातील वातावरण अनुकूल असेल. मतभेद दूर होतील आणि आनंद प्रबळ होईल.

वृषभ
आज तुम्ही तुमच्या आरोग्याबद्दल काहीसे चिंतित असाल. हंगामी आजारांबद्दल सावधगिरी बाळगा. कामावर विरोधक तुमच्या कामात अडथळा आणू शकतात. सतर्क रहा. तुमच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवा; अनावश्यक धावपळ केल्याने आर्थिक नुकसान होऊ शकते. तुमच्या पत्नीसोबत कौटुंबिक वाद होण्याची शक्यता आहे. तुमच्या बोलण्यावर संयम ठेवा.

मिथुन
आजचा दिवस खूप धावपळीचा असेल. कामाच्या प्रचंड ताणामुळे तुम्हाला शारीरिक थकवा जाणवेल. व्यवसायात बदल करण्यासाठी हा चांगला काळ नाही. तुमच्या जोडीदाराकडून तुमचा विश्वासघात होऊ शकतो. कोणतीही नवीन गुंतवणूक करण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करा. कुटुंबातील सदस्याशी वाद होण्याची शक्यता आहे. शांतता राखा.

कर्क
आज तुमची प्रतिष्ठा वाढवेल. तुम्हाला एखाद्या मोठ्या कार्यक्रमात सहभागी होण्याची संधी मिळेल.  तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाचे कौतुक केले जाईल आणि तुमचा सन्मान होऊ शकेल. परिस्थिती सामान्य राहील, परंतु वादांपासून दूर राहून आर्थिक नुकसान टाळा. तुमच्या मुलांच्या शिक्षणाबद्दल तुम्हाला काळजी वाटू शकते. तुमच्या जोडीदाराच्या आरोग्याची काळजी घ्या.

सिंह
आजचा दिवस खूप आनंदी असेल. काही चांगल्या बातम्या आनंद देतील.  नवीन उपक्रम सुरू करण्यासाठी आजचा दिवस चांगला आहे.  तुम्हाला प्रलंबित निधी मिळू शकतो. गाडी चालवताना काळजी घ्या. कौटुंबिक समस्या दूर होतील. तुमच्या जोडीदाराशी सुरू असलेले मतभेद संपतील. 

कन्या
आज सावधगिरी बाळगण्याचा दिवस आहे. कोणाच्याही प्रभावाखाली येऊन घाईघाईने निर्णय घेऊ नका. नवीन प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी संपूर्ण माहिती गोळा करा, अन्यथा तुमचे नुकसान होऊ शकते. गुंतवणुकीच्या बाबतीत कोणावरही विश्वास ठेवू नका; फसवणूक होण्याचा धोका आहे.  जुने कौटुंबिक मतभेद दूर होतील, परंतु तुमच्या जोडीदाराचे आरोग्य चिंतेचे राहील.

तुळ
आजचा दिवस सुखसोयी आणि सुखसोयींमध्ये वाढ होण्याचा आहे. नवीन मालमत्ता किंवा वाहन खरेदी करण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला मालमत्तेत मोठी गुंतवणूक करायची इच्छा होऊ शकते. कोणालाही मोठी रक्कम उधार देऊ नका; ती परत मिळवणे कठीण होईल. कुटुंबात शुभ घटना घडण्याची शक्यता आहे. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत बाहेर फिरायला जाऊ शकता.

वृश्चिक
आज तुम्हाला काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात तुमचा प्रभाव वाढेल. तुम्ही न्यायालयीन खटले जिंकाल. मोठी व्यावसायिक भागीदारी शक्य आहे. तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल आणि मोठे व्यवहार फायदेशीर ठरतील. कुटुंबातील सदस्याच्या आरोग्याबद्दल तुम्हाला चिंता वाटू शकते. 

धनु
आज लांब पल्ल्याच्या प्रवासाची शक्यता आहे. प्रवास करताना तुमच्या मौल्यवान वस्तू आणि आरोग्याची काळजी घ्या. कामावर प्रगती होईल. वडिलोपार्जित मालमत्तेशी संबंधित कोणताही वाद तुमच्या बाजूने सोडवला जाऊ शकतो. अचानक मोठा आर्थिक फायदा होण्याची चिन्हे आहेत. तुमच्या पालकांच्या आरोग्याची विशेष काळजी घ्या. काळजीपूर्वक वाहन चालवा.

मकर
आजचा दिवस मानसिक गोंधळाने भरलेला असू शकतो. कुटुंब आणि व्यवसायातील समस्यांमुळे ताणतणाव असेल. व्यवसायात आर्थिक घसरण होऊ शकते. संयम बाळगा. आर्थिक व्यवहारात सावधगिरी बाळगा; मानसिक चिंता वाढू शकते. तुमच्या पत्नी आणि मुलांच्या भविष्याबाबत तुम्ही एक मोठा आणि कठीण निर्णय घेऊ शकता.

कुंभ
आज सावधगिरी बाळगण्याचा दिवस आहे. जुने वाद पुन्हा उद्भवू शकतात, ज्यामुळे कायदेशीर अडचणी येऊ शकतात. विरोधक तुमचे काम बिघडवण्याचा प्रयत्न करतील. कामावर सतर्क रहा. आज शेअर बाजारात मोठी गुंतवणूक करणे टाळा; नुकसान होण्याचा धोका आहे. मुलांचे आरोग्य बिघडू शकते, ज्यामुळे कुटुंबात त्रास होऊ शकतो.

मीन
व्यवसाय आणि व्यापाराच्या दृष्टिकोनातून आजचा दिवस अत्यंत फायदेशीर ठरेल.  व्यवसायात भागीदारीचा मोठा करार होऊ शकतो. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होतील. जुने अडकलेले पैसे परत मिळतील, ज्यामुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. कुटुंबासह आनंददायी सहल होण्याची शक्यता आहे. घरात उत्सवाचे वातावरण असेल.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

स्पोर्ट्स