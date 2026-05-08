Aajche Rashi Bhavishya 9 May 2026: 'या' 5 राशीच्या लोकांनी राहावं सावध! प्रॉपर्टी आणि पैशावरुन वाद वाढणार

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 9 May 2026 in Marathi: सिंह राशीसह पाच राशींनी आज सावधगिरी बाळगावी. सिंह राशीच्या लोकांना मालमत्तेवरून कौटुंबिक वादांना सामोरे जावे लागेल, तर तूळ राशीच्या लोकांनी पैशाच्या बाबतीत सावधगिरी बाळगावी. वृश्चिक राशीच्या लोकांनी कामाच्या ठिकाणी जोखीम घेणे टाळावे, तर धनु राशीच्या लोकांना खोट्या आरोपांना सामोरे जावे लागू शकते. कुंभ राशीच्या लोकांनी आज सावधगिरीने वाहन चालवावे.
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 9 May 2026 in Marathi:आजचे टॅरो राशीभविष्य सूचित करते की, हा काळ सर्व राशींसाठी विकासाच्या संधी, भावनिक आव्हाने आणि काळजीपूर्वक निर्णय घेण्याची गरज यांचा मिलाफ घेऊन येतो. अनेक राशींना कामाच्या ठिकाणी प्रगती, नवीन आर्थिक किंवा भागीदारीच्या संधी आणि सुधारलेले नातेसंबंध अनुभवता येतील, परंतु हे केवळ संयम, एकाग्रता आणि स्पष्ट संवादातूनच शक्य होईल. तसेच, अविचारी, अनैतिक कृती, इतरांवर अवाजवी विश्वास ठेवणे आणि अहंकार किंवा गैरसमजांमुळे वैयक्तिक नातेसंबंधांना हानी पोहोचू न देणे यांविरुद्ध चेतावणी देण्यात आली आहे. कौटुंबिक बाबी, मालमत्तेचे निर्णय आणि कामाच्या ठिकाणची गतिशीलता महत्त्वाची भूमिका बजावतात, ज्यासाठी संतुलन आणि परिपक्वतेची आवश्यकता आहे. सतर्क, संघटित आणि स्वावलंबी राहणे, तसेच विश्वासू लोकांकडून मार्गदर्शन घेणे, अडथळ्यांवर मात करण्यास आणि परिस्थिती तुमच्या बाजूने वळवण्यास मदत करेल.
मेष
कुटुंबातील एखादी व्यक्ती चिंतेचे कारण ठरू शकते. कामाच्या ठिकाणी पदोन्नती मिळण्याची शक्यता आहे. काळ अनुकूल आहे. घाईघाईने गुंतवणूक करणे टाळा. तुम्ही एखाद्या सामाजिक संस्थेत सामील होऊ शकता. उत्पन्नात घट झाल्यामुळे तुम्हाला भविष्याबद्दल चिंता वाटू शकते. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या ध्येयांवर लक्ष केंद्रित करा. योजना राबवण्यासाठी हा चांगला काळ आहे. तुमची कामे लवकर पूर्ण करण्यासाठी वेळेचे नियोजन करा.
वृषभ
नवीन प्रकल्प सुरू करण्याचे प्रयत्न काहीसे अयशस्वी ठरू शकतात. यावेळी तुमची मानसिक स्थिती थोडी अस्थिर असू शकते. पैसे कमावण्याच्या नवीन संधी लवकरच निर्माण होऊ शकतात. या परिस्थितीतून चांगला नफा मिळेल. नवीन प्रेमसंबंध विकसित होऊ शकतात. भागीदारीतील काम फायदेशीर ठरू शकते. एखाद्या विशिष्ट कामाबाबत तुम्हाला सहकाऱ्याकडून विरोधाचा सामना करावा लागू शकतो. तुमची संवाद कौशल्ये तुम्हाला तुमचे काम पूर्ण करण्यास मदत करतील. तुम्ही तुमच्या कामाच्या पद्धतीत बदल करू शकता. तुम्ही समोरच्या व्यक्तीकडून सत्य जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू शकता. कुटुंबात मालमत्तेसंबंधी महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात.
मिथुन
सूडाच्या भावनेने वागू नका. इतरांबद्दल कोणताही द्वेष बाळगू नका. कामे पूर्ण करण्यासाठी अयोग्य मार्गांचा अवलंब करणे टाळा. वडीलधाऱ्यांचा आदर करा. पूर्ण करण्यास कठीण असलेली आश्वासने देऊ नका. स्वतःसाठी थोडा वेळ काढा. कुटुंबातील सदस्यांसोबतचे संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करा. या काळात वैयक्तिक बाबींमध्ये जोखीम घेणे टाळा. नकारात्मक परिस्थितीला खंबीरपणे सामोरे जा. भीतीमुळे मागे हटू नका. वरिष्ठांशी वाद घालणे टाळा; यामुळे नोकरी जाण्याची भीती निर्माण होऊ शकते. राजकारणात प्रवेश करणाऱ्यांना यश मिळू शकते. दुसऱ्याच्या प्रभावाखाली चुकीचे निर्णय घेऊ नका. इतरांवरील अवलंबित्व कमी करा. ज्या गोष्टी तुम्हाला समजत नाहीत, त्यांपासून दूर राहा. तुम्ही मित्रांसोबत एखादा जुना व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न करू शकता. सुरुवातीला यासाठी अधिक प्रयत्नांची गरज असली तरी, भविष्यात चांगले परिणाम अपेक्षित आहेत.
कर्क
एखादी बाहेरील व्यक्ती कुटुंबातील सदस्याशी उद्धटपणे वागू शकते. यामुळे सर्वजण संतप्त होऊ शकतात. संबंधित व्यक्ती आपल्या वाईट वागणुकीबद्दल नातेवाईकांची माफी मागू शकते. वाढलेल्या कामाच्या ओझ्यामुळे आणि तणावामुळे, कोणालातरी भेटणे उत्साहवर्धक ठरू शकते. तुम्ही घरात काही बदल करण्याचा विचार करू शकता. याबद्दल कुटुंबातील सदस्यांशी आणि तुमच्या जोडीदाराशी चर्चा करा. जे लोक बऱ्याच काळापासून आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहेत, त्यांना आज काही पैसे मिळू शकतात. तुमच्या घराशी संबंधित माहितीकडे दुर्लक्ष करू नका.
सिंह
नवीन कार्य योजनेबद्दल सहकाऱ्यांची उदासीनता तुम्हाला त्रासदायक ठरू शकते. या वेळी या योजनेच्या यशामुळे सर्वांसाठी फायदेशीर ठरणाऱ्या नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात. कामाशी संबंधित प्रवासाच्या योजना काही काळासाठी पुढे ढकला. या काळात तुमच्या आयुष्यात बदल घडू शकतात. कामाच्या ठिकाणी नवीन बदलामुळे समस्या निर्माण होऊन तुमच्या कामात अडथळा येऊ शकतो. तुमच्या ध्येयांवर लक्ष केंद्रित करा. आशा आहे की, तुमच्या आयुष्यातील समस्या लवकरच सुटतील. तुमची क्षमता दाखवण्यासाठी तुमची कामे ठरलेल्या मुदतीत पूर्ण करा.
कन्या
तिसऱ्या व्यक्तीमुळे तुमच्या नात्यात तणाव निर्माण होऊ शकतो. या काळात, तुम्ही तुमचे आयुष्य पुन्हा रुळावर आणण्याचा प्रयत्न करू शकता. पती-पत्नीमधील गैरसमज दूर होऊ शकतात. तुम्ही एका नवीन व्यवसायात सहकाऱ्यासोबत भागीदारी करू शकता. तुम्ही तुमच्या प्रिय व्यक्तीसोबत आयुष्याचा एक नवीन टप्पा सुरू करू शकता. समोरच्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला तुमच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल चिंता वाटू शकते. या काळात तुम्ही तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न करू शकता. कामाच्या ठिकाणी नवीन बॉस शांत आणि समजूतदार असण्याची शक्यता आहे. यामुळे तुम्हाला आनंद आणि उत्साह वाटू शकतो. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत लांबच्या प्रवासाला जाऊ शकता. कुटुंबातील लग्नसमारंभामुळे वातावरण आनंदाने भरून जाईल.
तूळ
तुम्हाला मित्राकडून किंवा मैत्रिणीकडून नवीन व्यवसायात भागीदारी करण्याचा प्रस्ताव येऊ शकतो. यामुळे तुम्हाला उत्साह वाटेल. तुम्ही तुमच्या आवडत्या पदार्थांचा आस्वाद घेऊ शकता. तुमचे सासरच्या मंडळींसोबतचे संबंध पुन्हा गोड होतील. सध्या मोठ्या गुंतवणुकी टाळा. एखादा अनोळखी व्यक्ती तुम्हाला एखाद्या गोष्टीबद्दल दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करू शकतो. आपले डोळे आणि कान उघडे ठेवा. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत तीर्थयात्रेला जाण्याची योजना करू शकता. आर्थिक बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगा. एका लहान चुकीमुळेही मोठे नुकसान होऊ शकते. तुमच्या जीवनातील सर्व पैलूंमध्ये संतुलन राखा. तुमच्या कामांना प्राधान्य द्या. कोणतेही मूर्खपणाचे कृत्य करू नका. जर कोणी तुमच्यावर रागाने ओरडले, तर शांत राहा. लवकरच परिस्थितीत सुधारणा होईल. कामाच्या व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी दिलेल्या योगदानाबद्दल कामाच्या ठिकाणी तुमची प्रशंसा होऊ शकते. तुम्ही तुमच्या प्रिय व्यक्तीला काहीतरी वाईट बोलू शकता. लोकांना ओळखण्याची तुमची क्षमता सुधारा. हळूहळू, तुमच्यामध्ये सकारात्मक बदल घडतील.
वृश्चिक
कामात अपेक्षित यश न मिळाल्याने येणारी निराशा मानसिक चिंता वाढवू शकते, ज्यामुळे आर्थिक स्थितीतही घट होऊ शकते. तुमच्या जोडीदाराबद्दलचा संशय पूर्वीपेक्षाही अधिक वाढू शकतो. या काळात दुसऱ्या व्यक्तीबद्दल खूप चिंता वाटेल. समस्या सोडवण्यासाठी कुटुंबातील सदस्यांसोबत काम करा. भूतकाळातील आठवणी विसरून पुढे जा. दिखाव्यासाठी अनावश्यक खर्च टाळा. या काळात एखादा मित्र मोठ्या कर्जाची मागणी करू शकतो. उदार होऊ नका; आधी तुमच्या आर्थिक परिस्थितीवर लक्ष केंद्रित करा. इतरांना तुमच्या वैयक्तिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू देऊ नका. जुनी कामे पूर्ण न केल्यास पदोन्नतीत अडथळा येऊ शकतो. सर्व महत्त्वाची कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवा. अव्यवस्थेमुळे चुकीचा प्रभाव पडू शकतो. अपमानास्पद भाषा वापरणे टाळा. कोणत्याही नवीन उपक्रमात जोखीम घेणे टाळा. मालमत्तेशी संबंधित बाबींमध्ये तुम्ही चांगल्या सल्लागाराची मदत घेऊ शकता. तुम्हाला काही प्रवास करावा लागू शकतो, जो त्रासदायक ठरू शकतो. तुम्ही तुमच्या जोडीदाराचा व्यवसाय पुढे नेण्यासाठी काही योजना आखू शकता. या योजनांवर अंतिम निर्णय संयमाने आणि धैर्याने घ्या. दिखावा करण्याची सवय सोडा. तुमचे उत्पन्न आणि खर्च यांच्यात संतुलन राखा. कोणालाही कोणतेही वचन देण्यापूर्वी, हे समजून घ्या की ते पूर्ण न केल्यास त्यांचा विश्वास तुटू शकतो.
धनु
तुमचे काम पूर्ण करण्यासाठी केवळ इतरांवर अवलंबून राहू नका. दुसऱ्याच्या कामाची जबाबदारी घेतल्यास समस्या निर्माण होऊ शकतात. या काळात काही शत्रू सक्रिय होऊ शकतात. सावध रहा. भागीदारीच्या कामात अडचणी येऊ शकतात. तुमच्या प्रिय व्यक्तीची एखादी जुनी बाब पुन्हा समोर येऊ शकते, ज्यामुळे संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. कोणत्याही चुकीच्या कागदपत्रावर सही केल्याने गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात. म्हणून, कोणताही कागद न वाचता त्यावर सही करू नका. तुमचा अपमान करण्यासाठी कोणीतरी तुमच्यावर अप्रामाणिकपणाचा खोटा आरोप करू शकते. अशा परिस्थितीत, इतरांना सत्य सांगण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करा. दबावाखाली खोटे बोलू नका. चुकीच्या लोकांची संगत टाळा—जे स्वार्थी कारणांसाठी इतरांना इजा पोहोचवू शकतात. जे खूप जवळचे असल्याचा आव आणतात, अशा लोकांपासून दूर राहा. त्यांचा दुटप्पीपणा ओळखण्याचा प्रयत्न करा. जर कोणी तुमच्या चांगुलपणाचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर त्यांचे हेतू यशस्वी होऊ देऊ नका. इतरांना भांडायला कारण मिळू नये म्हणून, आवश्यक असेल तेव्हा शांत राहा.
मकर
अनुभवी लोकांच्या पाठिंब्यामुळे तुमच्या विचारांमध्ये सकारात्मक बदल घडून येऊ शकतात. विद्यार्थी त्यांच्या अभ्यासाशी संबंधित महत्त्वाच्या अडचणींवर मात करतील. ते त्यांच्या ध्येयांवर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करू शकतील. पैशाचा अपव्यय टाळा. या काळात, आपले महत्त्व टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करा. महत्त्वाची कागदपत्रे सुरक्षित ठेवा; अन्यथा, ती गमावल्यास समस्या निर्माण होऊ शकतात. कामाशी संबंधित समस्या सोडवण्यासाठी कुटुंबाचा पाठिंबा आणि वडीलधाऱ्यांचा सल्ला उपयुक्त ठरेल. जर एखादा कायदेशीर खटला प्रलंबित असेल, तर निर्णय तुमच्या बाजूने लागू शकतो. तुमच्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करू नका. निरुपयोगी गोष्टींवर तुमचा वेळ वाया घालवू नका. या काळात तुमच्या व्यवसायाकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज भासू शकते. तुमच्या विरोधकांच्या कृतींमुळे तुम्हाला त्रास होऊ शकतो. कोणाच्याही शब्दांनी दिशाभूल होऊ नका. तुम्ही तुमच्या योजना आखून त्या पुढे नेऊ शकता.
कुंभ
स्वतःला सामर्थ्यवान आणि आत्मविश्वासू बनवा. इतरांच्या प्रभावाखाली कोणतीही कृती करू नका. पुढे जाण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करा. नवीन लोकांशी वैयक्तिक माहिती शेअर करू नका. अनोळखी लोकांशी तुमचा संवाद मर्यादित ठेवा. स्वतःचे निर्णय स्वतः घ्या. तुम्ही तुमच्या सहकाऱ्यांसोबत एका नवीन प्रकल्पावर चर्चा करू शकता. तुमची जुनी कामे पूर्ण करा. कोणतेही काम अपूर्ण सोडू नका. तुमच्या कुटुंबासोबत वेळ घालवा. तुमच्या वरिष्ठांशी असलेले संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करा. रात्री गाडी चालवताना काळजी घ्या. वाईट संगत टाळा. तुमच्या भूतकाळातील एखादी व्यक्ती तुमच्या आयुष्यात तणाव वाढवू शकते, ज्यामुळे तुम्हाला राग आणि चिडचिड वाटू शकते. समोरची व्यक्ती जे काही म्हणते त्याकडे दुर्लक्ष करा. त्याच चुका पुन्हा पुन्हा करू नका. जुन्या ओळखीच्या आणि मित्रांच्या संपर्कात रहा. तुम्ही काही नवीन लोकांशी तुमचे संबंध सुधारू शकता. तुमच्या प्रिय व्यक्तीसोबत तुमचे काही मतभेद होऊ शकतात.
मीन
तुमच्या धूर्त वृत्तीमुळे, कामाच्या ठिकाणी एका सहकाऱ्याला मोठी प्रसिद्धी मिळू शकते. या प्रसिद्धीमुळे, ती व्यक्ती तुम्हाला इजा पोहोचवण्याचा प्रयत्न करू शकते. तुमच्या सभोवतालच्या परिस्थितीबद्दल सावध रहा. असे असूनही, तुम्ही कामे लवकर पूर्ण करण्यासाठी अनेकदा अयोग्य मार्गांचा अवलंब करता, ज्यामुळे तुमच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचू शकते. तुम्ही काही लोकांसोबत व्यवसाय सुरू करत असाल; तुम्ही त्यांच्या भूतकाळाबद्दल सल्ला घ्यावा आणि या पेचप्रसंगातून बाहेर पडण्यासाठी मदत करू शकेल अशा व्यक्तीला शोधावे. असे केल्याने, तुम्हाला कोणतेही मोठे नुकसान न होता तुमच्या समस्येवर तोडगा सापडेल. कोणावरही आंधळेपणाने विश्वास ठेवण्याची सवय मोडा. त्यांच्याबद्दल संपूर्ण माहिती मिळवल्याशिवाय कोणावरही कोणतीही जबाबदारी सोपवू नका. दुसऱ्यांच्या बोलण्याचा तुमच्यावर इतका प्रभाव पडू देऊ नका की तुम्ही स्वतःच्या विवेकबुद्धीचा वापर करणेच सोडून द्याल. जर कोणी वारंवार आपले मत तुमच्यावर लादण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर त्यांच्यापासून थोडे अंतर ठेवा. स्वतःवर कोणतीही गोष्ट करण्यासाठी जबरदस्ती करू नका. जर तुम्ही थोडे धैर्य दाखवले, तर तुमच्या लक्षात येईल की कोणतीही समस्या तुम्हाला वाटते तितकी मोठी नसते.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)