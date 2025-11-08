English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
रविवारी अधियोगामुळे मेष, मिथुन राशीचं चमकेल नशिब, 'या' राशीच्या लोकांना मिळणार राजयोग

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 9 November 2025 in Marathi: कसा असेल 12 राशींचा रविवार दिवस 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 8, 2025, 10:38 PM IST
रविवारी अधियोगामुळे मेष, मिथुन राशीचं चमकेल नशिब, 'या' राशीच्या लोकांना मिळणार राजयोग

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 9 November 2025 in Marathi: 9 नोव्हेंबर 2025 हा दिवस अनेक राशींसाठी नवीन आशा घेऊन येईल. कोणत्या राशींना करिअर, आर्थिक, आरोग्य आणि कौटुंबिक जीवनात यश मिळेल आणि कोणाला सावधगिरी बाळगावी लागेल हे जाणून घेऊया. उद्याची राशिभविष्य जाणून घेऊया.

मेष
तुमचा आजचा दिवस अद्भुत असेल. तुम्ही जे काही काम कराल त्यात यश निश्चित आहे. सरकारी नोकरीत असलेल्यांना फायदा होईल आणि दीर्घकाळापासून रखडलेली पदोन्नती प्रक्रिया आज सोपी होऊ शकते. तुम्हाला नवीन नोकरीत पाठिंबा मिळेल आणि घराबाहेर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लवकरच त्यांच्या मेहनतीचे फळ मिळेल.

वृषभ
तुम्हाला आज तुमच्या कुटुंबाकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल. वडीलधाऱ्यांचा स्नेह आणि मुलांचा आनंद कायम राहील. नवीन व्यवसायाचे नियोजन फायदेशीर ठरेल. कामात यश आणि प्रगतीच्या संधी हातून जाऊ देऊ नका.

मिथुन
धार्मिक कार्यात रस वाढेल. दीर्घकाळापासून रखडलेला निधी परत मिळू शकेल. आरोग्य क्षेत्रातील लोकांना फायदा होईल. परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिक्षकांकडून पाठिंबा मिळेल.

कर्क 
विद्यार्थ्यांसाठी दिवस चांगला असेल. महाविद्यालयीन प्रवेशाची तयारी पूर्ण होईल. परदेशात उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्यांना थोडा जास्त वेळ वाट पहावी लागू शकते. ज्येष्ठांचे आशीर्वाद फायदेशीर ठरतील.

सिंह 
दिवस संमिश्र प्रतिक्रिया घेऊन येईल. मोठे प्रकल्प हाती घेण्यापूर्वी तज्ञांचा सल्ला घ्या. तुमच्या आरोग्याकडे लक्ष द्या; तुम्हाला श्वसन किंवा हृदयरोग असू शकतात. कामावर तुम्हाला पाठिंबा मिळेल.

कन्या 
आज तुम्हाला अनपेक्षित यश मिळेल. नवीन सर्जनशील कल्पना यशस्वी होतील. कामावर प्रत्येकजण तुमच्या कामावर खूश असेल. महिला मैत्रिणीशी भेट शक्य आहे.

तूळ 
दिवस पूर्वीपेक्षा चांगला जाईल. लगेच कोणावरही विश्वास ठेवू नका. व्यवसायात सावधगिरी बाळगा. घरगुती व्यवसायात महिलांना कुटुंबाचा पाठिंबा मिळेल. तुमच्या आईच्या आरोग्याकडे लक्ष द्या.

वृश्चिक 
आज संयम ठेवा. चुकीच्या शब्दाने त्रास होऊ शकतो. नातेवाईक तुमच्या घरी येऊ शकतात. स्थलांतराची योजना आखता येईल. मित्रांशी बोलल्याने मानसिक आराम मिळेल.

धनु 
धार्मिक कार्यात रस वाढेल. दीर्घकाळापासून रखडलेला निधी परत मिळू शकेल. आरोग्य क्षेत्रातील लोकांना फायदा होईल. परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिक्षकांकडून सहकार्य मिळेल.

मकर 
आज जीवनात आणि कामात बदल शक्य आहेत. हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये काम करणाऱ्यांना नफा मिळू शकतो. ते व्यवसाय बदलण्याची किंवा नवीन शाखा उघडण्याची योजना आखू शकतात. त्यांना त्यांच्या वडिलांकडून पाठिंबा मिळेल.

कुंभ 
दीर्घकालीन योजना पूर्ण होतील. नवीन प्रकल्प सुरू करणे फायदेशीर ठरेल. वाहन चालवताना आवश्यक कागदपत्रे सोबत ठेवा. कला आणि संगीत क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना पाठिंबा आणि व्यासपीठ मिळेल.

मीन
तुम्ही विवेकबुद्धीने आणि समजूतदारपणे वागाल. सर्वजण तुमची प्रशंसा करतील. प्रेमसंबंधांसाठी दिवस चांगला राहील. तुमच्या जोडीदारासोबत जेवण किंवा भेटवस्तू मिळण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थी परीक्षेच्या निकालांवर लक्ष केंद्रित करतील

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

