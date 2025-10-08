English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 9 October 2025 in Marathi: कसा असेल गुरुवारचा दिवस, 12 राशींवर काय होणार परिणाम? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 8, 2025, 10:54 PM IST
Aajche Rashi Bhavishya 9 October: 'या' राशीच्या लोकांची आर्थिक स्थिती सुधारेल, सूर्यासारखं चमकेल भविष्य

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 9 October 2025 in Marathi: 9 ऑक्टोबर 2025 गुरुवार रोजी एक अतिशय शुभ चंद्राधी योग तयार होत आहे. यामुळे वृषभ, कर्क आणि मकर राशीच्या लोकांना आर्थिक लाभ होईल. कर्क राशीच्या लोकांना करिअरमध्ये प्रगतीच्या संधी मिळतील.

मेष
 मेष राशीचे लोक सध्या परदेश दौऱ्यावर आहेत. या काळात तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल. आज तुम्हाला एखादा जुना मित्र भेटू शकतो. तुम्हाला तुमच्या अभ्यासातही रस असेल.

मिथुन
 तुम्ही काहीतरी नवीन सुरू करण्याचा विचार करत असाल. म्हणून, तुम्हाला तुमच्या कामात घाई करू नका असा सल्ला दिला जातो. सर्व पैलूंचे काळजीपूर्वक मूल्यांकन केल्यानंतरच निर्णय घ्या.

कर्क
 कर्क राशीच्या लोकांना या काळात आरोग्याशी संबंधित समस्या येऊ शकतात. तुमच्या आरोग्याच्या चिंता देखील वाढू शकतात. तुम्हाला संयमाने काम करण्याचा आणि कामावर इतरांसमोर अस्वस्थ वाटणे टाळण्याचा सल्ला दिला जातो.

सिंह
सिंह राशीच्या लोकांना आज नशीब अनुकूल वाटेल. व्यवसाय आणि कामात दिवस फायदेशीर राहील. शिवाय, तुम्ही तुमच्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्या चांगल्या प्रकारे पार पाडू शकाल.

कन्या
आज अविवाहित कन्या राशीसाठी अनुकूल काळ असेल. लग्न देखील शक्य आहे. तुम्ही तुमच्या प्रियजनांना भेटण्याची शक्यता आहे. अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी दिवस खूप चांगला असेल.

तूळ
 तूळ राशीच्या राशीच्या लोकांना सध्या अनावश्यक धावपळ टाळण्याची आवश्यकता आहे. तुम्हाला तुमचा मानसिक संतुलन राखण्याचा सल्ला दिला जातो. आज तुमची आर्थिक परिस्थिती पूर्वीपेक्षा खूपच मजबूत असेल. सध्या तुम्हाला दिखावा टाळण्याचा सल्ला दिला जातो, अन्यथा तुम्ही तुमचे बरेच पैसे वाया घालवू शकता.

वृश्चिक
 वृश्चिक राशीच्या राशीच्या लोकांना आज त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. सर्व प्रलंबित कामे देखील पूर्ण होतील. दिवस तुमच्या आरोग्यासाठी अनुकूल दिसत नाही. आज गाडी चालवताना सावधगिरी बाळगा. दुखापत होण्याचा धोका असल्याने काळजीपूर्वक गाडी चालवा.

धनु 
राशीच्या राशीच्या राशीच्या राशीच्या लोकांसाठी, टॅरो कार्ड सूचित करतात की तुम्हाला आज काही सकारात्मक आणि काही नकारात्मक घटनांना सामोरे जावे लागू शकते. तुमची रखडलेली कामे देखील प्रगती करतील. तुमची सक्रियता महत्त्वाची असेल.

मकर
मकर राशीचे लोक आज अधिक आक्रमक असतील. तुमचे हेतू स्पष्ट असतील, ज्यामुळे तुम्ही कामावर आणि घरी सर्व कामे कार्यक्षमतेने पूर्ण करू शकाल.

कुंभ
राशीच्या लोकांची आज एखाद्या महत्त्वाच्या व्यक्तीशी भेट होऊ शकते असे टॅरो कार्ड दर्शवतात. तुमचे मनोबलही पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत असेल. जर तुमचे पैसे कुठेतरी अडकले असतील तर ते तुम्हाला परत मिळू शकतात. समाजात तुम्हाला आदर मिळेल. नवीन व्यवसाय प्रकल्प सुरू करण्याची शक्यता आहे.

मीन
मीन राशीच्या लोकांना आज कामाच्या ठिकाणी खूप स्पर्धेचा सामना करावा लागू शकतो. शिवाय, धैर्याने, सर्वात कठीण कामे देखील यशस्वीरित्या पूर्ण करता येतात. एखाद्या गोष्टीशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 

