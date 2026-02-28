Aaajche Rashibhavishya 28 February 2026: चंद्राच्या कर्क राशीतील भ्रमणाचा 'या' लोकांना होईल फायदा; मात्र या राशीच्या जातकांना घ्यावी लागणार आरोग्याची काळजी

तणावमुक्तीसाठी तुमच्या मुलांसोबत मौल्यवान वेळ घालवा. मुलांच्या संगतीत राहून तुम्ही आनंद उपभोगू शकाल. कारण मुले ही पृथ्वीवरील सर्वाधिक शक्तिशाली अध्यात्मिक व भावनिक माणसे असतात. तुमचे तुम्हालाच पुन्हा नव्याने उभारी मिळाल्यासारखे वाटेल.
चांगल्या गोष्टी घेण्यासाठी तुमचे मन सज्ज राहील. भूतकाळातील गुंतवणूकीतून आमदनी वाढणे दृष्टीपथात येईल. पूवर्जांच्या संपत्तीचे उत्तराधिकारी होण्याची बातमी संपूर्ण कुटुंबाला आनंद देईल. प्रणयराधना करण्याची भावना जोडिदाराकडून आज अनुभवता येईल. रिकाम्या वेळेचा सदुपयोग झाला पाहिजे परंतु, तुम्ही आज या वेळेचा दुरुपयोग कराल आणि यामुळे तुमचा मूड खराब होईल.
असुरक्षितता अथवा आत्मविस्मृतीच्या भावनेमुळे चक्कर येईल. व्यवसाय-धंद्यात उधार मागण्यासाठी आलेल्या लोकांकडे निव्वळ दुर्लक्ष करा. कुटुंबियांच्या गरजांना प्राथमिकता द्या. त्यांच्याबरोबर आनंदी आणि दु:खी प्रसंगात सामील व्हा, तुम्ही त्यांची काळजी करता हे त्यांना कळू शकेल.
तुमची प्रचंड बौद्धिक क्षमता तुम्हाला दुबळेपणाशी, अपंगत्वाशी सामना करण्यास मदतगार ठरू शकेल. केवळ सकारात्मक विचारसरणी अवलंबिल्यामुळे या समस्येशी दोन हात करू शकेल. अधिक काही खरेदी करण्यासाठी धावण्यापूर्वी तुमच्याकडे आधीपासून जी गोष्टी आहे ती वापरा. आपल्या आजी आजोबांशी बोलताना त्यांच्या भावनांना धक्का लागणार याची काळजी घ्या.
खूपच चिंता केल्याने तुमची मानसिक शांतात भंग पावेल. कारण चिंता केल्यामुळे प्रकृती बिघडते. पैसे मिळविण्याचा नव्या संधी लाभदायक असतील. प्रिय व्यक्तीसोबत वादावादी होऊ नये यासाठी वादग्रस्त विषय टाळा. आश्चर्यकारक संदेश तुम्हाला गोड स्वप्न दाखवेल.
आपल्या आधारावर अनेक गोष्टी अवलंबून असतील आणि आपल्या मनाची स्पष्टता निर्णय घेण्यासाठी महत्त्वाची असेल. येनकेन प्रकारे आर्थिक लाभ होतील. एखादी जुनी ओळख तुमच्यासाठी अडचण निर्माण करु शकते. तुमचा संगी तुमच्या बद्दल चांगला विचार करतो म्हणून, बऱ्याच वेळा तुम्ही रागात बसतात त्यांच्या रागावर नाराज होण्यापेक्षा उत्तम हेच असेल की, तुम्ही त्यांच्या गोष्टींना समजा
जेवणात मीठाची गरज ही अपिरहार्य असते, आपल्याला आनंदाची, सुखाची खरी किंमत कळण्यासाठी दुखाची गरज भासतेच. जर तुम्ही आपल्या घरातील व्यक्तीकडून काही उधार घेतले असेल तर, आज त्यांना ते परत करा अथवा तुमच्या विरुद्ध ते कोर्टात कार्यवाही करू शकतात.
तुमच्या विचारांवर ज्यांचा असाधारण प्रभाव आहे अशा विशेष व्यक्तीची ओळख मित्रामुळे होऊ शकते. आज तुमच्या आई-वडिलांपैकी कुणी धन बचत करण्यासाठी लेक्चर देऊ शकतात तुम्हाला त्यांच्या गोष्टी व्यवस्थित ऐकण्याची आवश्यकता आहे अथवा येणाऱ्या काळात तुम्हाला समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो.
तुमच्या जोडीदाराचे धाडस आणि निष्ठेमुळे तुम्हाला आनंद मिळेल. तुमचा मित्र तुमच्यापासून आज मोठी रक्कम उधार मघू शकतो. जर तुम्ही त्यांना ती रक्कम दिली तर, तुम्हाला आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. आपले रोमॅंटीक विचार जगजाहीर होऊ देऊ नका.
तुम्ही आहार व्यवस्थित घ्या विशेषत: अर्धशीशीच्या रुग्णांनी अन्नसेवन योग्य वेळी न केल्यास त्यांना विनाकारण भावनिक ताणाचा सामना करावा लागेल. तुमचे धन तुमच्या कामी तेव्हाच येते जेव्हा तुम्ही व्यर्थ खर्च करण्यात स्वतःला थांबवतात ही गोष्ट आज तुम्हाला चांगल्या प्रकारे लक्षात येईल.
मौज, मस्ती, मजा आणि करमणूकीचा दिवस. जे लोक आत्तापर्यंत पैसा विनाकारण खर्च करत होते आज त्यांना समजेल की, पैश्याची आयुष्यात किती आवश्यकता आहे कारण, आज अचानक तुम्हाला पैश्याची आवश्यकता असू शकते आणि तुमच्या जवळ पर्याप्त धन नसेल.
राग अनावर झाल्याने बाचाबाची आणि संघर्ष होऊ शकतो. तुमचे धन कुठे खर्च होत आहे यावर तुम्हाला नजर ठेवण्याची आवश्यकता आहे अथवा येणाऱ्या काळात तुम्हाला समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो.