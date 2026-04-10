Adhik Maas 2026: यंदा कधी आहे अधिकचा महिना? अधिकमासात जावयाला का असतं एवढं महत्त्व?

Adhik Maas 2026 : पुरुषोत्तम मास किंवा मल मास त्यालाच महाराष्ट्रात अधिक मास असं म्हटलं जातं. दर तीन वर्षांनी अधिक मासचा महिना येत असतो. यंदा अधिक मास हा 17 मे ते 15 जून दरम्यान असणार आहे. या काळात शुभ कार्ये किंवा समारंभ करण्यात येत नाही. पण या महिन्यात जावयाला विशेष महत्त्व असतो. हा महिना भगवान विष्णूंला समर्पित असून त्याची उपासना करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. हिंदू पंचांगानुसार हा ज्येष्ठ महिना असतो म्हणजे यावर्षी दोन ज्येष्ठ महिना असणार आहे.
अधिक मास हा आषाढ महिना संपला आणि श्रावण सुरु होण्यापूर्वी येतो. हा महिना खास करुन नवीन जोडप्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचा आणि आनंदाचा असतो. सासुरवाशीण मुलीचे आई - वडील जावयाला - मुलीला घरी जेवायला बोलवतात आणि त्यांना अधिकमासाचं वाण देतात.
वसिष्ठ सिद्धांताप्रमाणे अधिक महिना हा 32 महिने 16 दिवस आणि 8 तासांनंतर म्हणजे साधारण 33 महिन्यांनंतर येत असतो. या 33 महिन्यांसाठी म्हणून 33 वस्तूंचे दान करणे शुभ मानले जाते. याचा उल्लेख अनेकदा तीस - तीन असा करण्यात येतो. त्यामागील कारण म्हणजे 30 दिवसांचा हाच हा पण महिना असतो. या काळात काही लोक महिन्याभराचे व्रत देखील करतात. जर तुम्ही कथा वाचनाचे व्रत करत असाल तर शेवटचे तीन दिवस दिवसातून 2 वेळा करून हे पुढील 3 दिवस भरून काढावे. 33 ही संख्या अधिकमासामध्ये महत्त्वाची मानली जाते कारण आपल्या हिंदू धर्मात 33 कोटी देव असतात.
अधिकमासाला महाराष्ट्रात धोंड्याचा महिना पण म्हटलं जातं. नवीन लग्न झालेल्या जावयाला या काळात सासरी बोलावून विशेष जेवण म्हणजे धोंडे दिले जाते. पुरुषोत्तम म्हणजे नारायण आणि विवाह प्रथेनुसार जावयाला नारायण मानलं जातं. त्यानुसार विवाह संस्कार करण्यात येतात. त्यामुळे मुलीच्या आई वडिलांसाठी जावई हा नारायणचं रुप असतं. जावई हा मुलीच्या आई-वडिलांसाठी नारायणासारखा असल्याने, या काळात 33 अनारसे/धोंडे आणि इतर भेटवस्तू देऊन जावयाला देऊन त्याचे लाड करण्यात येतं. यालाच 'अधिकमासात जावयाला मानाचे वाण का?' असेही महाराष्ट्रात संबोधलं जातं. अनेक ठिकाणी जावयाला चांदीचा दिवा, तांब्या किंवा अन्य वस्तू भेट देण्याची परंपरा असून यामागे अधिक मासात दान हे अधिक पुण्यप्रद मानलं गेलं आहे.
त्यासोबतच हिंदू धर्मात अशी मान्यता आहे की, अधिक महिन्यात जावयाला चांदीचे निरंजन नक्की दिलं पाहिजे. कारण देवी लक्ष्मी आणि भगवान विष्णू यांचा आशिर्वाद मिळविण्यासाठी दिप दानाला महत्त्व आहे. त्यामुळे मुलीच्या सुखी संसारासाठी जावला चांदीचे निरंजन देणे शुभ मानले जाते. असं म्हणतात त्यामुळे भगवान विष्णू आणि लक्ष्मी प्रसन्न होतात आणि त्यांना आशीर्वाद देतात.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)