Adhik Maas 2026: गुरु पुष्य, गजकेसरी आणि पुष्कर योग...; आजपासून 1 महिना 'या' 4 राशीच्या लोकांसाठी सुवर्णकाळ!

Adhik Maas 2026 Horoscope : यंदा तीन वर्षांनंतर अधिक मास आला आहे. हा अधिक मास पुढील एक महिन्यासाठी चार राशीच्या लोकांसाठी अतिशय शुभ ठरणार आहे.
Adhik Maas 2026 Horoscope in Marathi : वैदिक पंचांगानुसार 17 मे 15 जूनपर्यंत तीन वर्षांनंतर अधिकचा महिना आला आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार 2037 पर्यंत असा अतिशय शुभ अधिक मास येणार नाही. या 30 दिवसांच्या अधिक मासात दोन वेळा गुरु पुष्य योग असणार आहे. त्यासोबत अधिक महिन्यात ज्येष्ठ महिन्याची साथ असणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार ही दुर्मिळ घटना मानली जाते. त्यासोबत गजकेसरी योग आणि पुष्कर योग असणार आहे. या शुभ योगामुळे सन्मान आणि मानसिक शांतीसाठी अतिशय भाग्यशाली ठरणार आहे. पुष्कर योग धनवृद्धी होण्याचे शुभ संकेत मिळतात. हा अधिक मास कोणासाठी शुभ आहे ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत.
वृषभ रास
अधिक मास हा तुमच्यासाठी सुखसोयी आणि ऐश्वर्य वाढवणारा असणार आहे. आर्थिक स्थिती सुधारणार आहे. पैशासंबंधीच्या गोष्टी अधिक मजबूत होणार आहे. मालमत्ता, नवीन घर किंवा वाहन खरेदी करण्याची संधी तुम्हाला मिळणार आहे. तुम्ही तुमच्या कुटुंबाच्या सुखाची काळजी घेणार आहात. वडिलोपार्जित मालमत्तेतून लाभ मिळणार आहे. कोणाला उधार दिलेले पैसे परत मिळणार आहे.
सिंह रास
तुमच्या आर्थिक अडचणी हळूहळू कमी होण्यास मदत मिळणार आहे. तुम्ही उत्पन्न आणि खर्च यांच्यात संतुलन राखण्यात यशस्वी होणार आहात. तुम्हाला तुमच्या कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवण्याची संधीही मिळणार आहे. घरातील वातावरण पूर्वीपेक्षा अधिक आनंदी राहणार आहे. नातेसंबंधांमधील सलोखा वाढणार आहे. आरोग्याच्या बाबतीतही तुम्हाला दिलासा मिळणार आहे.
वृश्चिक रास
हा अतिरिक्त महिना तुमच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा आणणार आहे. व्यवसायात नफा मिळणार आहे. नोकरी करणाऱ्यांना बढती किंवा पगारवाढीसारखी शुभ संकेत आहेत. अडकलेला निधीही परत मिळणार आहे. तुम्ही तुमचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी गुंतवणूक योजनांवर भर देणार आहे. तुम्ही तुमच्या कामात प्रामाणिक राहणार आहे. तुमची सामाजिक प्रतिष्ठा वाढणार आहे.
मीन रास
अधिक मास तुमच्यासाठी उत्पन्न वाढ घेऊन येणार आहे. खर्च कमी झाल्यामुळे बचत होणार आहे. बजेटनुसार खर्च करण्याबाबत तुम्हाला आत्मविश्वास वाटणार आहे. तुमच्या करिअरमध्ये तुम्हाला चांगले परिणाम दिसणार आहे. तुम्ही तुमच्या कुटुंबाला आनंदी ठेवण्यासाठी एखादी भेटवस्तू किंवा विशेष भेट देणार आहे. या महिन्यात आरोग्य स्थिती देखील अनुकूल राहणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)