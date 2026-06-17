/Baba Vanga Prediction 2026 : अधिकमास संपला पाऊस कधी? भूकंप, पाऊस अन्...,बाबा वेंगाची धडकी भरवणारी भविष्यवाणी खरी ठरतेय?

Baba Vanga Prediction 2026 : बाबा वेंगा ही एक आंधळी महिला होती, जिने अनेक असंख्य भाकीत केलं आहे. या भविष्यकर्ता बाबा वेंगा यांच्या अनेक भविष्यवाणी खऱ्या ठरल्या आहेत. म्हणून नेटकरी त्यांच्या भविष्यवाणीकडे दुर्लक्ष करत नाहीत. बाबा वेंगा यांची 2026 या वर्षांसाठीही हादरवणाऱ्या भविष्यवाणी केल्या आहेत. बाबा वेंगाची भविष्यवाणी पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. अधिकमास संपला असून जूनचा अर्धा महिना संपला आहे. तरी मुंबईसह महाराष्ट्रात अजून मान्सून दाखल झालेला नाही. उलट उष्णतेमुळे नागरिक खूप त्रस्त झाले आहेत. सर्वसामान्य उत्सुकतेने पावसाची वाट पाहत आहे.
अशातच बाबा वेंगा यांनी युद्धापासून ते नैसर्गिक संकटाबद्दल भाकीत केलं आहे. युद्धाच बोलायचं झालं तर अमेरिका आणि इराणमध्ये युद्ध झालं. त्यामुळे बाबा वेंगा यांची भविष्यवाणी खरी ठरणार की काय असा प्रश्न नेटकऱ्यांना पडला आहे. बाबा वेंगाने भूकंप, ज्वालामुखीचा उद्रेक, मुसळधार पाऊस आणि दुष्काळाचे भाकीत वर्तवलंय.
बाबा वेंगाने भविष्यवाणी केली होती की, अनेक देशांना अवकाळी आणि मुसळधार पावसाचा सामना करावा लागू शकतो. भारतासह जगाला हवामानाचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. बाबा वेंगाने भाकीत केलंय की, सुपर अल निनो असणार आहे. 2026 मध्ये 1877-78 सारखी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्या काळात जगाने सर्वात शक्तिशाली 'अल निनो'चा विनाश पाहिला होता, त्यामुळे लोकांना धस व्हायला होतं. जगाला या वर्षी अत्यंत गंभीर नैसर्गिक संकटाचा सामना करावा लागण्याची शक्यता, बाबा वेंगाने वर्तवली आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती बाबा वेंगा यांच्या पुस्तकावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)