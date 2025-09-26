Vish Yog 2025: दसऱ्यानंतर कोजागिरीला शनि चंद्राच्या युतीने विष योग! 3 राशीच्या लोकांसाठी आर्थिक संकटासोबत कठीण काळ

Vish Yog 2025 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रात ग्रह आणि नक्षत्र यांच्या स्थितीनुसार निर्माण होणाऱ्या सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणामाबद्दल सांगितलं जातं. ग्रहाची स्थिती ही मानवी जीवनावर परिणाम करत असेल. ज्योतिषशास्त्रानुसार प्रत्येक ग्रह आपल्या ठराविक वेळेनुसार आपली स्थिती बदलतात. जेव्हा जेव्हा दोन किंवा तीन ग्रह एकत्र येतात त्यातून निर्माण होणाऱ्या योग हा शुभ किंवा अशुभ असतो. सध्या नवरात्री सुरु असून येत्या 2 ऑक्टोबर 2025 ला दसरा असणार आहे. दसऱ्यानंतर कोजागिरी 6 ऑक्टोबर 2025 ला शनि आणि चंद्र यांच्या संयोगातून भयानक आणि घातक असा विष योग निर्माण होणार आहे. हा योग 3 राशीच्या लोकांसाठी अतिशय कठीण असणार आहे. ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ यांनी 3 राशीच्या लोकांना सतर्क राहण्याचा सल्ला दिला आहे.
हा विष योग या राशीच्या कुंडलीच्या बाराव्या घरात निर्माण होणार आहे. परिणामी, तुम्हाला आर्थिक अडचणी उद्भवणार आहे. तुमचे खर्च अचानक वाढणार आहे. संयुक्त व्यवसायात नुकसान होण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी लोकांशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे मानसिक ताण वाटणार आहे. पैशाच्या बाबतीत घाई आणि जोखीम या काळात घेऊ नका. शॉर्टकटद्वारे पैसे कमवणे विनाशकारी ठरणार आहे. तुम्ही एखाद्या मोठ्या कटाचे बळी ठरण्याची शक्यता आहे.
तुमच्या राशीच्या आठव्या घरात हा विष योग निर्माण होणार आहे. तुम्हाला आरोग्य आणि आर्थिक आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. जुना आजार पुन्हा उद्भवणार आहे. तुम्ही वैद्यकीय खर्चावर खूप पैसे खर्च करणार आहात. या काळात, तुमच्या जवळच्या व्यक्तीने तुमची सामाजिक प्रतिष्ठा खराब करण्याचा कट रचणार आहे, त्यामुळे तुम्ही सावध राहा. या काळात कोणतीही मोठी गुंतवणूक करु नका.
तुमच्या राशीत शनि - चंद्राची युती होणार असल्याने हा काळ तुमच्यासाठी कठीण असणार आहे. म्हणून, तुम्हाला विशेषतः सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. या काळात पैसे उधार देऊ नका. अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण ठेवा. तुमच्या जोडीदाराच्या आरोग्यावर परिणाम होईल. तुमच्या वैवाहिक जीवनावरही परिणाम पाहिला मिळेल. घोटाळेबाजांपासून दूर राहणे हिताचे ठरणार आहे. अनोळखी लोकांवर आंधळेपणाने विश्वास ठेवू नका.
(Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)