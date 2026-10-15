/आजचे राशीभविष्य 16 ऑक्टोबर 2026 : नवरात्रीची सहावी माळ! शुक्रवार वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 16 October 2026 in Marathi : पंचांगानुसार, शुक्रवारी अश्विन शुक्ल पक्षाची षष्ठी आहेत. तर शुक्रवारी अत्यंत शुभ असा शोभन योगासह अतिगंड योग असणार आहे. नवरात्रीचा सहावा दिवस काम, करिअर, व्यवसाय आणि वैयक्तिक जीवनासाठी मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा जाणार आहे, जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
नवीन ऊर्जा, नवीन संधी, नवीन जबाबदारी घेऊन शुक्रवारचा दिवस येणार आहे. पण उत्साहाच्या भरात निर्णय घेणे टाळा. नात्यांमध्ये संतुलन राखणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कोणताही मोठा आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी काळजी घ्या.
वृषभ (Taurus Zodiac)
भावनिक समज आणि व्यावहारिक बदल यांच्यात संतुलन राखण्याचा दिवस असणार आहे. प्रत्येक गोष्टीवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केल्यास तणाव वाढण्याचे संकेत आहेत. तुमच्या प्रेम जीवनात, तुमच्या भावना मोकळेपणाने व्यक्त करणे सकारात्मक ठरणार आहे.
मिथुन (Gemini Zodiac)
नवीन माहिती किंवा जबाबदाऱ्यांचा सामना करावा लागणार आहे. नात्यातील एखाद्या संदेशाबद्दल किंवा वागणुकीबद्दल तुम्हाला संभ्रम वाटणार आहे. वेळेवर निर्णय घेतल्यास तुम्हाला फायदा होईल.
कर्क (Cancer Zodiac)
शुक्रवार हा कामाच्या ठिकाणी यश देणारा असणार आहे. तुम्ही जबाबदाऱ्या कशा हाताळता याची तुमचे वरिष्ठ दखल घेणार आहे. तुमच्या वैयक्तिक जीवनात भावनिक संतुलन राखणे ही तुमची सर्वात मोठी ताकद ठरणार आहे.
सिंह (Leo Zodiac)
काम सुव्यवस्थित करण्याची आणि दीर्घकाळापासूनचे मतभेद मिटवण्याची संधी मिळणार आहे. एखाद्या प्रयत्नातून मिळालेला सकारात्मक परिणाम तुमचा आत्मविश्वास वाढविणारा ठरणार आहे. नात्यांमधील जुने गैरसमज दूर होणार आहे.
कन्या (Virgo Zodiac)
शुक्रवार हा एखाद्या विषयावर सखोल चिंतन करून स्पष्ट निर्णय घेण्याचा दिवस असणार आहे. तुम्हाला नवीन माहिती किंवा कौशल्ये शिकण्याची संधी मिळणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनातील तुमच्या गरजा स्पष्टपणे समजून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
तूळ (Libra Zodiac)
लोकांसाठी भागीदारी आणि परस्पर सामंजस्य अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे. प्रेमामध्ये, संवाद तुमच्या नात्याला एक नवीन दिशा देणारा शुक्रवारचा दिवस ठरणार आहे. नात्यांमध्ये संतुलन राखण्यासाठी केवळ तडजोड करणे पुरेसे नसणार आहे.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
भूतकाळाच्या पलीकडे जाण्याची किंवा आपल्या विचारांना नवी दिशा देण्याची संधी मिळणार आहे. सुरुवातीला बदल अस्वस्थ करणारा असणार आहे. नात्यांमध्ये, आपल्या भावना समजून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
धनु (Sagittarius Zodiac)
कामाच्या ठिकाणी एक नवीन संधी निर्माण होणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात संयम आणि संतुलन आवश्यक राहणार आहे. कोणताही मोठा आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी धोके आणि संभाव्य फायदे यांचा विचार करा.
मकर (Capricorn Zodiac)
कामाच्या आणि वैयक्तिक जबाबदाऱ्यांमुळे दबाव जाणवणार आहे. प्रत्येक जबाबदारी स्वतःवर घेण्याऐवजी, शक्य असेल तिथे मदत घ्या. नात्यांमध्ये आपल्या भावना व्यक्त केल्याने दिलासा देणारा असणार आहे.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
शुक्रवार हा एखाद्या जुन्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची किंवा नवीन माहितीच्या आधारे पुढे जाण्याची संधी मिळणार आहे. मनमोकळ्या संभाषणाने तुम्हाला परिस्थिती समजून घेण्यास मदत करणार आहे. भूतकाळातील अनुभवांच्या आधारावर प्रत्येक नवीन संधी नाकारणे शहाणपणाचे नसणार आहे.
मीन (Pisces Zodiac)
कामाच्या ठिकाणी एखाद्या गोष्टीबद्दल तुम्हाला अनिश्चितता वाटणार आहे. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराच्या वागणुकीबद्दल खात्री वाटणार नाही. आर्थिक बाबतीत, भावनिक होऊन खर्च करु नका.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)