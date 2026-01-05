Aajche Rashi Bhavishya 5 जानेवारी : चंद्राच्या 'या' राशीतील भ्रमणाने तयार होतोय अलौकिक योग; हा योगायोग तुमच्यासाठी शुभ की अशुभ?

महत्त्वाचे म्हणजे आज चंद्र कर्क राशीत प्रवेश करत असून या शुभ योगामुळे 'गौरी योग' तयार होत आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, हा योग प्रेमसंबंधांसाठी खूप चांगला आणि भाग्यवान मानला जातो. यामुळे लोकांना करिअरमध्ये यश मिळते, आर्थिक फायदा होतो आणि रखडलेली कामे वेगाने पूर्ण होतात.
आजच्या दिवसाचे शुभ मुहूर्त जाणून घ्या
अभिजित मुहूर्त - 12:10 PM - 12:53 PM
अमृत काल - 07:28 AM - 08:57 AM
ब्रह्म मुहूर्त - 05:37 AM - 06:25 AM
मेष
या राशिच्या लोकांनी आज व्यवसायात गुंतवणूक करणे टाळा. नोकरदार वर्गाने कामाव्यतिरिक्त इतर गोष्टीत लक्ष घालू नये. घरगुती वातावरण चांगले राहील. संततिसौख्य लाभेल. आरोग्यात सुधारणा होईल.
मिथुन
आजचा दिवस तुमच्यासाठी खूप सामान्य असेल पण, नवीन लोकांशी बोलताना किंवा नवीन नात्यांमध्ये अडकताना विचार करावा. दरम्यान घरात सुरू असलेले तणाव कमी होतील. आर्थिक परिस्थिती सामान्य राहील, परंतु कोणतेही मोठे आर्थिक निर्णय घेण्याची ही योग्य वेळ नाही.
वृषभ
आज तुम्ही करत असल्या बऱ्याच कामांमध्ये यश लाभेल. चिंत्ता करण्यासारखे काही घडणार नाही. नातलग आणि कुटुंबियांचा पाठिंबा लाभेल.
मिथुन
या राशिच्या लोकांना आत्ता पर्यांत लहानसहान गोष्टींसाही संघर्ष करावा लागत होता मात्र आता जे काम तुम्ही घ्याल ते पुर्णत्वाला न्याल. आज सोमवार असल्याने महादेवाची पुजा करुन बाहेर पडावे यान आजचे मानसिक आरोग्य नीट राहिल.
कर्क
कर्क राशीसाठी आजचा दिवस सुवर्णकाळ ठरु शकतो. शुभ ग्रहांच्या दिशा आज तुमच्याच राशी असल्याने आनंदादायी घटना घडू शकतात. शुभ ग्रहांच्या आशिर्वादाने दिवस चांगला जाईल.
सिंह
आजचा दिवस तुमच्यासाठी जरासा त्रासदायक ठरु शकतो. पण मानसिक ताणतणावत न येता काम करावे. कोणच्याही वैयक्तिक वादात हस्तक्षेप करणे धोक्याचे ठरु शकते.
कन्या
बऱ्याचवेळा आपल्यामुळे समोरच्या व्यक्तिला त्रास होऊन नये यासाठी आपण किती ही वाईट वाटत असले तरी गप्प राहत असतो. आजचा दिवस आसाच असणार आहे, मात्र सहकार्यांची आणि मित्रमैत्रिणीची साथ लाभेल.
तूळ
तूळ राशीच्या लोकांनी आज वडिलांशी वाद घालणे टाळावे. स्वतःला बरोबर सिद्ध करण्याचा आग्रह धरण्याऐवजी, अनावश्यक ताण टाळण्यासाठी गोष्टींकडे दुर्लक्ष करणे चांगले.
वृश्चिक
वृश्चिक राशीचे लोक आज कमी प्रयत्नात अधिक नफा मिळविण्यासाठी काही मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करतील. आज तुमचे मन खूप वेगाने काम करेल. तुमची ऊर्जा सकारात्मक क्रियाकलापांवर केंद्रित करा. वडिलोपार्जित मालमत्तेचा वारसा मिळविण्यासाठी देखील दिवस अनुकूल असेल.
धनु
धनु राशीच्या लोकांसाठी नवीन उपक्रम सुरू करण्यासाठी आजचा दिवस चांगला आहे. नंतर कोणताही ताण टाळण्यासाठी, भागीदारी करारांशी संबंधित सर्व कागदपत्रे काळजीपूर्वक तपासा. वरिष्ठ अधिकारी सहकार्य करतील. आर्थिक व्यवहार फायदेशीर ठरतील.
मकर
तुम्ही तुमचे मत स्पष्टपणे मांडले तर तुम्हाला चांगले परिणाम मिळतील. अनेक ठिकाणी तुम्ही बोलून सर्व गोष्टी सोडवल्या तर तुम्ही खूप आनंदी राहाल. चंद्राच्या भ्रमणामुळे काही कठीण प्रसंगाचा समाना करावा लगू शकतो.
(Disclaimer - वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही.)