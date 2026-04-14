Akshay Tritiya 2026 : अक्षय तृतीयेच्या दिवशी अजिबात खरेदी करु नका 'या' गोष्टी, लक्ष्मीची कृपा होणार नाही

अक्षय तृतीया 19 एप्रिल रोजी हा सण साजरा केला जात आहे हा दिवस अत्यंत शुभ आणि साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक आहे. या दिवशी घरात नवीन वस्तू घेणं किंवा सोने खरेदी करण्यासारख्या असंख्य गोष्टी खरेदी करतात. पण कधी उत्साहाच्या भरात 'या' 3 गोष्टी अजिबात खरेदी नका करु.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 14, 2026, 07:37 PM IST
अक्षय तृतीया 19 एप्रिल रविवार रोजी साजरी केली जाणार आहे. हिंदू धर्मात अत्यंत शुभ आणि फलदायी असा हा काळ आहे. साडे तीन मुहूर्तांपैकी एक आहे. अक्षय तृतीयेच्या दिवशी कोणतेही शुभ कार्य मुहूर्त न विचारता केले जाऊ शकते. हा दिवस अनेकांसाठी खास असते. अनेकजण या दिवशी गाडी खरेदी किंवा नवीन वस्तू खरेदी करण्यावर भर देतात. मात्र या दिवशी चुकूनही 'या' 3 गोष्टी खरेदी करु नका. 

शुभ मुहूर्त

 वैशाख महिन्याच्या शुक्ल पक्षाची तृतीया तिथी १९ एप्रिल रोजी सकाळी 10.48 वाजता सुरू होईल आणि 20 एप्रिल रोजी सकाळी 7.27 वाजता संपेल. अक्षय तृतीयेच्या दिवशी देवी लक्ष्मी आणि भगवान विष्णू देवाची पूजा केली जाते. 

"या' गोष्टी खरेदी करणं टाळा 

धारदार किंवा अणकुचीदार वस्तू 
सुरी, कात्री किंवा सुया: अक्षय तृतीयेला अशा वस्तू खरेदी केल्याने घरात कलह निर्माण होतो आणि संबंधांमध्ये कटुता येते असे मानले जाते. 

विशिष्ट धातूची भांडी
ॲल्युमिनियम, पोलाद (Steel) किंवा प्लास्टिक: या धातूंच्या किंवा साहित्याच्या वस्तू खरेदी करणे अशुभ मानले जाते. यामुळे घरात नकारात्मक ऊर्जा येऊ शकते आणि आर्थिक स्थिरतेवर परिणाम होऊ शकतो. 

रंगाने काळ्या असलेल्या वस्तू 
काळे कपडे किंवा वस्तू: हिंदू धर्मात काळा रंग शनी आणि नकारात्मकतेचे प्रतीक मानला जातो. त्यामुळे या मंगलदिनी काळ्या रंगाचे कपडे किंवा इतर वस्तूंची खरेदी करणे टाळा

सोने-चांदी खरेदी करावी?

अक्षय तृतीयेच्या दिवशी सोन्या-चांदीची खरेदी करावी, कारण हा शुभ मुहूर्त असतो. या दिवशी विधिपूर्वक पूजा केल्या घरात सुख समृद्धी, धन-धान्य आणि सकारात्मक ऊर्जा राहते. तसेच सोने-चांदीचे दागिने खरेदी करणे देखील शुभ मानले जाते. असं केल्यामुळे देवी लक्ष्मीची कृपा राहते. 

अक्षय तृतीयेला या गोष्टी करू नका

अक्षय तृतीयेला तुम्ही काही गोष्टी करणे टाळावे. असे मानले जाते की या दिवशी काही गोष्टी केल्याने शुभ परिणाम मिळत नाहीत. चला जाणून घेऊया की अक्षय तृतीयेला कोणत्या गोष्टी टाळल्या पाहिजेत. कोणाचा अपमान करणे किंवा कोणाशी भांडणे अक्षय तृतीया हा सकारात्मक ऊर्जा आणि शांततेचा दिवस मानला जातो. या दिवशी कोणाशी वाद घालणे किंवा भांडणे अशुभ मानले जाते. या दिवशी रागावणे किंवा कोणालाही शाप देणे अशुभ मानले जाते. असे केल्याने तुमच्या घरातील सकारात्मक ऊर्जेवर परिणाम होतो आणि देवी लक्ष्मी क्रोधित होऊ शकते.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

