Akshaya Tritiya 2026 : 19 की 20 एप्रिल कधी आहे अक्षय्य तृतीया? जाणून घ्या पूजेचा शुभ मुहूर्त, तर 'या'मुहूर्तावर करा सोने खरेदी

Akshaya Tritiya 2026 : हिंदू धर्मात साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक मानला जाणारा अक्षय्य तृतीया सण अतिशय खास आणि शुभ मानला जातो. या दिवशी शुभ कार्य करण्यासाठी शुभ मुहूर्त पाहिला जात नाही. हिंदू धर्मानुसार अक्षय्य तृतीयेचा सण पंचांगानुसार वैशाख शुक्ल पक्षाच्या तृतीया तिथीला साजरा करण्यात येतो. यादिवशी सोनं खरेदी करणे अतिशय शुभ मानले जाते. असा हा शुभ सण यंदा किती तारखेला आहे, पूजा पद्धती, महत्त्व आणि सोनं खरेदीचा शुभ मुहूर्त सर्व माहिती जाणून घ्या.
हिंदू धर्मात पंचांगातील तिथीनुसार सण साजरे करण्यात येतात. अक्षय्य तृतीया तिथी वैदिक पंचांगानुसार वैशाख शुक्ल तृतीया तिथी 19 एप्रिल 2026 ला सकाळी 10.49 वाजेपासून 20 एप्रिल 2026 ला सकाळी 7.28 वाजेपर्यंत असणार आहे. हिंदू धर्मात उदय तिथीनुसार सण साजरे करण्यात येतात. त्यानुसार 19 एप्रिल 2026 अक्षय्य तृतीया साजरी करण्यात येणार आहे.
19 एप्रिल 2026 ला अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी पूजेसाठी शुभ मुहूर्त हा सकाळी 10.49 वाजेपासून दुपारी 12.20 मिनिटांपर्यंत असणार आहे. अक्षय्य तृतीयेला देवी लक्ष्मीची पूजा केल्याने वर्षभर घरात सुख-समृद्धी नांदते अशी मान्यता आहे.
अक्षय्य तृतीयेला खरेदी करणे अतिशय शुभ मानले जाते. खास करुन अक्षय्य तृतीयेला सोनं खरेदी करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. हिंदू धर्मात शुभ मुहूर्तावर शुभ कार्य आणि खरेदी करणे शुभ मानले जाते. अशी मान्यता आहे शुभ मुहूर्तावर केले कार्य किंवा खरेदी ही लाभदायक असते. त्यामुळे अक्षय्य तृतीयेला सोनं खरेदीसाठीचा शुभ मुहूर्तावर अक्षय्य तृतीयेला सोने खरेदी करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. त्यामुळे 19 एप्रिल रविवारी तुम्ही पण सोने खरेदी करण्यासाठी जाणार असाल तर शुभ मुहूर्त जाणून घ्या.
सकाळचा मुहूर्त : सकाळी 6:10 ते दुपारी 12:25 पर्यंत.
संध्याकाळचा मुहूर्त : दुपारी 4:30 ते सायंकाळी 7:00 पर्यंत.
हिंदू धर्मात सांगितल्यानुसार अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी कोणतेही शुभ कार्य केल्यास शाश्वत फळ मिळते. तसंच या दिवशी दान, ध्यान, गंगेत स्नान आणि पूजा यांसारख्या कार्य करणे शुभ मानले जाते. शास्त्रांनुसार, या दिवशी कोणतेही नवीन कार्य सुरू केल्याने समृद्धी प्राप्त होते. पुराणांमध्ये असा उल्लेख केला आहे की, अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी माता गंगा स्वर्गातून नश्वर जगात अवतरली होती. अक्षय्य तृतीया ही एका नवीन युगाची सुरुवातदेखील मानली गेली आहे. धार्मिक श्रद्धेनुसार सत्य, त्रेता आणि द्वापार युग हे सर्व अक्षय्य तृतीयेला सुरू झाले असं धार्मिक शास्त्रात सांगण्यात आलंय. दरवर्षी या पवित्र दिवशी, उत्तराखंडमधील गंगोत्री आणि यमुनोत्री मंदिरांचे दरवाजे उघडले जातात, ज्यामुळे चार धाम यात्रेची पूर्ण सुरुवात यादिवसापासून होते.
