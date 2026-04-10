English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Akshaya Tritiya 2026 : 19 की 20 एप्रिल कधी आहे अक्षय्य तृतीया? जाणून घ्या पूजेचा शुभ मुहूर्त, तर यामुहूर्तावर करा सोने खरेदी

Akshaya Tritiya 2026 : 19 की 20 एप्रिल कधी आहे अक्षय्य तृतीया? जाणून घ्या पूजेचा शुभ मुहूर्त, तर 'या'मुहूर्तावर करा सोने खरेदी

Akshaya Tritiya 2026 : हिंदू धर्मातील गुढी पाडव्यानंतर येणारा सर्वात खास आणि अत्यंत शुभ असा सण असतो म्हणजे अक्षय्य तृतीया...हा सण वैशाख महिन्यातील शुक्ल तृतीया तिथीला साजरा करण्यात येतो. पण यंदा अक्षय्य तृतीया तारखेबद्दल संभ्रम आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 10, 2026, 08:42 AM IST
Akshaya Tritiya 2026 : 19 की 20 एप्रिल कधी आहे अक्षय्य तृतीया? जाणून घ्या पूजेचा शुभ मुहूर्त, तर 'या'मुहूर्तावर करा सोने खरेदी

Akshaya Tritiya 2026 :  हिंदू धर्मात साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक मानला जाणारा अक्षय्य तृतीया सण अतिशय खास आणि शुभ मानला जातो. या दिवशी शुभ कार्य करण्यासाठी शुभ मुहूर्त पाहिला जात नाही. हिंदू धर्मानुसार अक्षय्य तृतीयेचा सण पंचांगानुसार वैशाख शुक्ल पक्षाच्या तृतीया तिथीला साजरा करण्यात येतो. यादिवशी सोनं खरेदी करणे अतिशय शुभ मानले जाते. असा हा शुभ सण यंदा किती तारखेला आहे, पूजा पद्धती, महत्त्व आणि सोनं खरेदीचा शुभ मुहूर्त सर्व माहिती जाणून घ्या. 

19 की 20 एप्रिल कधी आहे अक्षय्य तृतीया?

हिंदू धर्मात पंचांगातील तिथीनुसार सण साजरे करण्यात येतात. अक्षय्य तृतीया तिथी वैदिक पंचांगानुसार वैशाख शुक्ल तृतीया तिथी 19 एप्रिल 2026 ला सकाळी 10.49 वाजेपासून 20 एप्रिल 2026 ला सकाळी 7.28 वाजेपर्यंत असणार आहे. हिंदू धर्मात उदय तिथीनुसार सण साजरे करण्यात येतात. त्यानुसार 19 एप्रिल 2026 अक्षय्य तृतीया साजरी करण्यात येणार आहे. 

अक्षय्य तृतीयेला पूजेसाठी शुभ मुहूर्त!

19 एप्रिल 2026 ला अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी पूजेसाठी शुभ मुहूर्त हा सकाळी 10.49 वाजेपासून दुपारी 12.20  मिनिटांपर्यंत असणार आहे. अक्षय्य तृतीयेला देवी लक्ष्मीची पूजा केल्याने वर्षभर घरात सुख-समृद्धी नांदते अशी मान्यता आहे. 

 

हेसुद्धा वाचा - Shani Gochar 2026 : शनीच्या गोचरामुळे 3 राशींच्या लोकांच्या आयुष्यात येणार वादळ, मानसिक तणावासह आर्थिक नुकसान, तर या लोकांना दुप्पट धनलाभ

 

सोने खरेदीसाठी सर्वात शुभ मुहूर्त कोणता?

अक्षय्य तृतीयेला खरेदी करणे अतिशय शुभ मानले जाते. खास करुन अक्षय्य तृतीयेला सोनं खरेदी करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. हिंदू धर्मात शुभ मुहूर्तावर शुभ कार्य आणि खरेदी करणे शुभ मानले जाते. अशी मान्यता आहे शुभ मुहूर्तावर केले कार्य किंवा खरेदी ही लाभदायक असते. त्यामुळे अक्षय्य तृतीयेला सोनं खरेदीसाठीचा शुभ मुहूर्तावर अक्षय्य तृतीयेला सोने खरेदी करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. त्यामुळे 19 एप्रिल रविवारी तुम्ही पण सोने खरेदी करण्यासाठी जाणार असाल तर शुभ मुहूर्त जाणून घ्या. 

सकाळचा मुहूर्त : सकाळी 6:10 ते दुपारी 12:25 पर्यंत.

संध्याकाळचा मुहूर्त : दुपारी 4:30 ते सायंकाळी 7:00 पर्यंत.

अक्षय्य तृतीयेचे महत्त्व 

हिंदू धर्मात सांगितल्यानुसार अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी कोणतेही शुभ कार्य केल्यास शाश्वत फळ मिळते. तसंच या दिवशी दान, ध्यान, गंगेत स्नान आणि पूजा यांसारख्या कार्य करणे शुभ मानले जाते. शास्त्रांनुसार, या दिवशी कोणतेही नवीन कार्य सुरू केल्याने समृद्धी प्राप्त होते. पुराणांमध्ये असा उल्लेख केला आहे की, अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी माता गंगा स्वर्गातून नश्वर जगात अवतरली होती. अक्षय्य तृतीया ही एका नवीन युगाची सुरुवातदेखील मानली गेली आहे. धार्मिक श्रद्धेनुसार सत्य, त्रेता आणि द्वापार युग हे सर्व अक्षय्य तृतीयेला सुरू झाले असं धार्मिक शास्त्रात सांगण्यात आलंय. दरवर्षी या पवित्र दिवशी, उत्तराखंडमधील गंगोत्री आणि यमुनोत्री मंदिरांचे दरवाजे उघडले जातात, ज्यामुळे चार धाम यात्रेची पूर्ण सुरुवात यादिवसापासून होते.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.) 

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

