Marathi News
Angarki Sankashti Chaturthi : 2026 मध्ये तीन वेळा अंगारकी संकष्टी चतुर्थी, 2026 ते 2038 पर्यंत 21 वेळा अंगारकी संकष्टी चतुर्थी, पाहा तारखा

Angarki Sankashti Chaturthi : यंदा श्रावण महिन्यातील श्रावणात संकष्टी चतुर्थीला अत्यंत शुभ योग जुळून आला होता. पुढच्या वर्ष अंगारकी संकष्टी चतुर्थी तीन वेळा येणार आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Aug 13, 2025, 03:29 PM IST
Angarki Sankashti Chaturthi : श्रावण महिन्या संपल्यानंतर भाद्रपद महिन्यात 11 दिवस गणेशाचे आगमन होतं. महाराष्ट्रासह देशभरात मोठ्या उत्साहाने गणेशोत्सव साजरा करण्यात येतो. सर्वत्र बाप्पाच्या आगमनासाठी जय्यत तयारी सुरु आहे. यंदा श्रावणात संकष्टी चतुर्थीला अंगारक योग जुळून आला आहे. जेव्हा संकष्टी चतुर्थी मंगळवारी येते त्याला संकष्टी चतुर्थी असं म्हटलं जातं. मराठी पंचांगानुसार वर्षाला दोन अंगारकी संकष्टी चतुर्थी असतात. पण 2026 मध्ये तीन वेळा अंगारकी संकष्टी चतुर्थीचा योग जुळून आला आहे. 

2026 मध्ये तीन वेळा अंगारकी संकष्टी चतुर्थी!

ज्येष्ठ पंचांगकर्ते दा. कृ. सोमण यांनी सांगितलं की, पुढील वर्षी तीन अंगारकी संकष्टी चतुर्थी येणार आहे. 2026 मध्ये 6 जानेवारी, 5 मे आणि 29 सप्टेंबर या दिवशी हा योग अंगारकी संकष्टी चतुर्थी असणार आहे. गणेशभक्तांसाठी महत्त्वाचा असलेला हा योग 2026 ते 2038 या काळात 21 वेळा अंगारकी संकष्टी चतुर्थी येणार असून त्याचा तारखांची नोंद करुन घ्या. 

दा. कृ. सोमण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 6 जानेवारी 2026 पासून ते 23 मार्च 2038 पर्यंतच्या सर्व अंगारकी संकष्टीच्या तारखा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. यात 2026 मध्ये तीन वेळा अंगारकी येणार असून, पुढील काही वर्षात या पवित्र योगायोगाची पुनरावृत्ती तीनदा होणार आहे. 2030 साली देखील तीन वेळा अंगारकी येणार असल्याचे सोमण यांनी सांगितलं.

धार्मिक महत्त्व काय?

अंगारकी संकष्टी चतुर्थीला उपवास, चंद्रदर्शन आणि गणेशपूजा केल्याने सर्व मनोकामना पूर्ण होतात, अशी भाविकांची मान्यता आहे. या दिवशी त्यांच्या परिसरातील गणेश मंदिरात भक्त पूजेसाठी गर्दी करतात. त्याशिवाय सिद्धिविनायक, अष्टविनायक, तसेच गणपती मंदिरांमध्ये पहाटेपासूनच भाविकांची रीघ पाहिला मिळते. अंगारकी संकष्टी चतुर्थी या तारखांच्या घोषणेमुळे भाविकांना दीर्घकालीन धार्मिक नियोजन करण्यास नक्कीच उपयोग होईल. 

अंगारकी संकष्टी चतुर्थी काही महत्त्वाच्या तारखा

6 जानेवारी 2026
8 ऑगस्ट 2028
1 ऑक्टोबर 2030
2 डिसेंबर 2031
27 मे 2033
28 नोव्हेंबर 2034
9 सप्टेंबर 2036
23 मार्च 2038

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीपमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

