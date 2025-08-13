Angarki Sankashti Chaturthi : 2026 मध्ये तीन वेळा अंगारकी संकष्टी चतुर्थी, 2026 ते 2038 पर्यंत 21 वेळा अंगारकी संकष्टी चतुर्थी, पाहा तारखा

Angarki Sankashti Chaturthi : श्रावण महिन्या संपल्यानंतर भाद्रपद महिन्यात 11 दिवस गणेशाचे आगमन होतं. महाराष्ट्रासह देशभरात मोठ्या उत्साहाने गणेशोत्सव साजरा करण्यात येतो. सर्वत्र बाप्पाच्या आगमनासाठी जय्यत तयारी सुरु आहे. यंदा श्रावणात संकष्टी चतुर्थीला अंगारक योग जुळून आला आहे. जेव्हा संकष्टी चतुर्थी मंगळवारी येते त्याला संकष्टी चतुर्थी असं म्हटलं जातं. मराठी पंचांगानुसार वर्षाला दोन अंगारकी संकष्टी चतुर्थी असतात. पण 2026 मध्ये तीन वेळा अंगारकी संकष्टी चतुर्थीचा योग जुळून आला आहे.
ज्येष्ठ पंचांगकर्ते दा. कृ. सोमण यांनी सांगितलं की, पुढील वर्षी तीन अंगारकी संकष्टी चतुर्थी येणार आहे. 2026 मध्ये 6 जानेवारी, 5 मे आणि 29 सप्टेंबर या दिवशी हा योग अंगारकी संकष्टी चतुर्थी असणार आहे. गणेशभक्तांसाठी महत्त्वाचा असलेला हा योग 2026 ते 2038 या काळात 21 वेळा अंगारकी संकष्टी चतुर्थी येणार असून त्याचा तारखांची नोंद करुन घ्या.
दा. कृ. सोमण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 6 जानेवारी 2026 पासून ते 23 मार्च 2038 पर्यंतच्या सर्व अंगारकी संकष्टीच्या तारखा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. यात 2026 मध्ये तीन वेळा अंगारकी येणार असून, पुढील काही वर्षात या पवित्र योगायोगाची पुनरावृत्ती तीनदा होणार आहे. 2030 साली देखील तीन वेळा अंगारकी येणार असल्याचे सोमण यांनी सांगितलं.
अंगारकी संकष्टी चतुर्थीला उपवास, चंद्रदर्शन आणि गणेशपूजा केल्याने सर्व मनोकामना पूर्ण होतात, अशी भाविकांची मान्यता आहे. या दिवशी त्यांच्या परिसरातील गणेश मंदिरात भक्त पूजेसाठी गर्दी करतात. त्याशिवाय सिद्धिविनायक, अष्टविनायक, तसेच गणपती मंदिरांमध्ये पहाटेपासूनच भाविकांची रीघ पाहिला मिळते. अंगारकी संकष्टी चतुर्थी या तारखांच्या घोषणेमुळे भाविकांना दीर्घकालीन धार्मिक नियोजन करण्यास नक्कीच उपयोग होईल.
6 जानेवारी 2026
8 ऑगस्ट 2028
1 ऑक्टोबर 2030
2 डिसेंबर 2031
27 मे 2033
28 नोव्हेंबर 2034
9 सप्टेंबर 2036
23 मार्च 2038