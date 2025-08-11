English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
कधी आहे अंगारकी संकष्टी चतुर्थी? चंद्रोदयाचा शुभ मुहूर्त काय?

संक्रती चतुर्थी मंगळवारचा योगायोग आहे, त्यानंतर त्याला अंगरकी संकशी चतुर्थी म्हणतात. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 11, 2025, 09:11 PM IST
Angarki Ganesh Chaturthi 2025

संक्रती चतुर्थी मंगळवारचा योगायोग आहे, त्यानंतर त्याला अंगरकी संकशी चतुर्थी म्हणतात. हा दिवस अत्यंत दुर्मिळ आणि शुभ मानला जातो कारण मंगळवारच्या परिणामामुळे त्याची उर्जा दुप्पट होते, ज्यामुळे या उपवासाचे महत्त्व आणखी वाढते.

अंगरकी गणेश चतुर्थी: अंगरकी गणेश चतुर्थी पूजा खूप खास आहे. यावेळी, जलद आणि उपासना वाचण्यामुळे बर्‍याच प्रकारच्या पापांची क्षय होते आणि शुभ फळे मिळणे शक्य आहे.

अंगरकी गणेश चतुर्थी 2025: जर मंगळवारी गणेश चतुर्थीचा उपवास झाला तर त्याला अंगरकी गणेश चतुर्थी म्हणतात. हे संयोजन अत्यंत दुर्मिळ आणि सद्गुण मानले जाते. जेव्हा चतुर्थी तिथी मंगळवारी येते तेव्हा त्याचे फळ अनेक पटीने वाढते आणि ही उपवास ही एक विशेष कामगिरी आहे, चांगले भाग्य आहे आणि इच्छा पूर्ण होते.

अंगरकी गणेश चतुर्थी 2025

गणेश पुराणाच्या मते, अंगाराकी चतुर्थीवर उपवास केल्याने एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनातील सर्व अडथळे दूर होते आणि प्रत्येक इच्छा पूर्ण होते. या दिवशी, भगवान गणेशाच्या अत्यंत दैवी स्वरूपाची उपासना करण्याचा नियम आहे, ज्याला मंगलमूर्ती म्हणतात. या चतुर्थीशी संबंधित एक विशेष कथा 'गणेश पुराण' च्या पूजा विभागाच्या दहाव्या अध्यायात तपशीलवार वर्णन केली आहे, जी या दिवशी वाचली किंवा ऐकली पाहिजे.

अंगाराकी संकशी चतुर्थी मुहुर्ता 2025

मंगळवार, १२ ऑगस्ट २०२25 रोजी अंगरकी संकशी चतुर्थीचा उत्सव साजरा केला जाईल. पवित्रशतीच्या दिवशी चंद्राच्या दिवशी संध्याकाळी 08:59 असेल. श्री चतुर्थी तिथी 12 ऑगस्ट 2025 रोजी सकाळी 08:40 वाजता सुरू होईल आणि चतुर्थी तिथी 13 ऑगस्ट 2025 रोजी सकाळी 06:35 वाजता सकाळी 06:35 वाजता समाप्त होईल.

अंगरकी गणेश चतुर्थीची आख्यायिका

प्राचीन काळात, संत स्त्री पर्वतिमिनीच्या सल्ल्यानुसार, महर्षी भारद्वाज, सूर्यपुत्र यांनी सवानाची सेवा करण्यास सुरवात केली. त्याने सात वर्षे सवानची काळजी घेतली. जेव्हा ती मुलाबरोबर महर्षीला पोहोचली तेव्हा तो म्हणाला की हा मुलगा त्याचा मुलगा आहे. महर्षी यांना खूष झाले आणि त्यांनी त्याला शास्त्रवचन, वेद आणि गणेश मंत्र शिकवले तसेच भगवान गणेशाच्या उपासनेमध्ये आत्मसात करण्याचे आदेश दिले.

सवान गंगाच्या काठावर गेला आणि कठोर तपश्चर्या सुरू केला. त्याने सुमारे एक हजार वर्षे अन्न आणि पाण्याशिवाय केवळ गणपती मंत्राचा जयघोष केला. त्याच्या आश्चर्यकारक दृढता आणि श्रद्धेने खूष, भगवान गणेश मंग महिन्याच्या कृष्णा पाक्षाच्या चौथ्या तारखेला चंद्राच्या वेळी दिसला. ते अष्टभुजा स्वारूपमध्ये दिसू लागले, विविध दैवी शस्त्रास्त्रांनी सुसज्ज आणि हजारो सूर्यांप्रमाणेच जबरदस्त आकर्षक स्वरूपात दिसले.

भगवान गणेशाने सवानला वधू मागण्यास सांगितले. सवानने प्रथम आपल्या पालकांच्या कल्याणासाठी प्रार्थना केली, त्यानंतर त्याचे जीवन, भाषण, दृष्टी आणि जन्म यशस्वी करण्याचे आशीर्वाद मागितले. त्याच वेळी, त्याने एक वरदान देखील शोधले की त्याला देवतांसमवेत अमृतपदाचा हक्क मिळाला पाहिजे आणि त्याचे नाव तीन जगात "मंगल" म्हणून प्रसिद्ध असावे.

भगवान गणेशाने आपली सर्व प्रार्थना स्वीकारली आणि त्याचे नाव "अंगरक" ठेवले. ते म्हणाले की, त्या दिवशी चतुर्थीला मंगळवारी बोलावले जाईल, त्या दिवशी “अंगरकी चतुर्थी” असे संबोधले जाईल आणि या दिवशी, श्रद्धेने उपवास करणाऱ्या भक्ताला एका वर्षासाठी प्रत्येक कामात यश मिळेल.

यानंतर, सवानने भगवान गणेशाच्या दहा हातांनी भव्य पुतळा बनविला आणि त्यास "मंगलमुर्ती" असे नाव दिले. असे मानले जाते की त्याच्या सर्व इच्छा या स्वरूपाची उपासना करणा the ्या भक्ताने पूर्ण केल्या आहेत. सवानाने अंगरकी चतुर्थीचा उपवास ठेवला आणि परिणामी त्याला स्वर्ग आणि दैवी आनंद मिळाला.

या उपवासात, उपासना, वेगवान आणि भगवान गणेशाची कहाणी खूप फायदेशीर आहे. हे चौथे वर्ष वर्षात फारच दुर्मिळ आहे, म्हणून ते निरीक्षण करून, त्यास विशेष पुण्य प्राप्त होते.

