फक्त पैशांसाठी प्रेम करतात 'या' तारखेला जन्मलेल्या मुली; खूप स्वार्थी स्वभाव

Ank Jyotish: ज्योतीषशास्त्रा प्रमाणे अंकशास्त्राला देखील तितकेच महत्व आहे. अंकशास्त्रात, एखाद्या व्यक्तीच्या स्वभावाशी, गुणांशी आणि जीवनाशी संबंधित अनेक महत्त्वाची माहिती त्याच्या जन्मतारखेच्या आधारे मिळवली जाते. जन्मतारखेचे अंक जोडून एक विशेष संख्या काढली जाते, ज्याला मूलांक म्हणतात. याच मुलांकावरुन स्वभाव जाणून घेता येवू शकतो. जाणून घेऊया जन्म तारखेनुसार स्वभाव कसा असतो.
मूलांक संख्या 1 ते 9 दरम्यान असते आणि व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्त्वावर, विचारांवर आणि वर्तनावर त्याचा खोलवर परिणाम होतो. अशाच एका खास मूलांकाबद्दल जाणून घेऊया. या मुलांकाच्या मुली पैशांसाठी लोभी असतात. या मुलांकाच्या मुली पैशांसाठी प्रेम करतात. यांचा स्वभाव खूपच स्वार्थी असतो. अंकशास्त्रानुसार, कोणत्याही महिन्याच्या 5, 14 किंवा 23 तारखेला जन्मलेल्या मुलींचा मूळ अंक 5 असतो. या संख्येचा स्वामी ग्रह बुध आहे, जो बुद्धिमत्ता आणि हुशारीचे प्रतीक मानला जातो.
5 असा मूलांक असलेल्या मुलींमध्ये तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता, जलद विचारसरणी आणि परिस्थितीनुसार स्वतःला जुळवून घेण्याची अद्भुत क्षमता असते. त्या त्यांचे काम पूर्ण करण्यात तज्ञ असतात आणि इतरांना त्यांच्याशी सहमत होण्यास सहजपणे प्रभावित करतात. याशिवाय, ५ व्या क्रमांकाशी संबंधित मुली त्यांचे ध्येय साध्य करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतात आणि गरज पडल्यास त्यांची रणनीती त्वरित बदलू शकतात.
5 अंक असलेल्या मुली स्वभावाने मन मिळाऊ असतात. अगदी सहज त्यांची कुणाशीही मैत्री होते. त्यांच्या सामाजिक वर्तुळात बरेच लोक असतात, परंतु त्यांना पैशांची खूप हाव असते. अनेकदा त्यांच्या स्वभावातून हे दिसून येते. अनेकदा त्या फक्त पैशांसाठी प्रेम करतात. अंकशास्त्रानुसार, त्यांच्या वैवाहिक जीवनात दोन लग्ने होण्याची शक्यता असते.
