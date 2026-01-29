Ankshastra: तरुणांनो 'या' मुलांकाच्या पोरींपासून सावध राहा! त्यांना राग आला तर असं काही करतील की...

Moolank: अंकशास्त्रानुसार प्रत्येक व्यक्तीचा जन्मतारखेवरून ठरलेला मूलांक तिच्या स्वभावावर आणि वागण्यावर प्रभाव टाकतो, असं मानलं जातं. काही मुली खूप संयमी, शांत आणि समजूतदार असतात, तर काहींचा स्वभाव थोडा चिडचिडा आणि पटकन रागावणारा असू शकतो. रोजच्या आयुष्यात आपण अनेकदा पाहतो की काही जणी छोट्या कारणावरूनही लगेच संतापतात. यामागे त्यांचा मूलांक कारणीभूत असू शकतो, असं अंकशास्त्र सांगतं. जन्मतारखेवर आधारित हा अंक व्यक्तीच्या विचारपद्धतीपासून निर्णय घेण्याच्या पद्धतीपर्यंत अनेक गोष्टी ठरवतो. आज आपण अशाच काही मूलांकांबद्दल जाणून घेणार आहोत, ज्यांच्या मुलींचा स्वभाव थोडा रागीट मानला जातो. हा लेख फक्त माहितीपुरता असून, प्रत्येक व्यक्ती वेगळी असते हे लक्षात ठेवणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे.
अंकशास्त्र म्हणजे काय
अंकशास्त्रात जन्मतारखेवरून मूलांक काढला जातो. हा मूलांक 1 ते 9 दरम्यान असतो. प्रत्येक मूलांकाचा संबंध एखाद्या ग्रहाशी जोडला जातो. या ग्रहांचा प्रभाव व्यक्तीच्या स्वभावावर, सवयींवर आणि विचारांवर पडतो, असं मानलं जातं. त्यामुळे काही मूलांकाच्या मुली शांत तर काही अधिक भावनिक किंवा रागीट असू शकतात.
मूलांक 1 असलेल्या मुली
ज्या मुलींचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या 1, 10, 19 किंवा 28 तारखेला झाला आहे, त्यांचा मूलांक 1 असतो. या मुली आत्मविश्वासाने भरलेल्या आणि नेतृत्वगुण असलेल्या असतात. त्या स्वतःचे निर्णय स्वतः घेणं पसंत करतात. मात्र, कोणी त्यांच्या कामात जास्त ढवळाढवळ केली किंवा त्यांना कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्या पटकन चिडू शकतात. त्यांचा राग थेट आणि स्पष्ट असतो.
मूलांक 5 असलेल्या मुली
कोणत्याही महिन्यातील 5, 14 किंवा 23 तारखेला जन्मलेल्या मुलींचा मूलांक 5 असतो. या मुली फारच सक्रिय, उत्साही आणि सतत हालचालीत असतात. त्यांना वेळ वाया घालवलेली आवडत नाही. कामात दिरंगाई किंवा आळशीपणा पाहिला की त्यांचा संयम सुटू शकतो. त्यामुळे त्यांना लवकर राग येतो आणि त्या रागाच्या भरात जोरात प्रतिक्रिया देऊ शकतात.
मूलांक 9 असलेल्या मुली
ज्या महिलांचा जन्म 9, 18 किंवा 27 तारखेला झाला आहे, त्यांचा मूलांक 9 मानला जातो. या मूलांकाच्या मुली ऊर्जेने भरलेल्या आणि भावनाशील असतात. त्या मनापासून गोष्टी करतात, पण अगदी छोट्या कारणावरूनही त्यांचा पारा चढू शकतो. कधी कधी त्यांचा स्वभाव थोडा आक्रमक वाटू शकतो.
शेवटी इतकंच लक्षात घ्यायला हवं की अंकशास्त्र हे मार्गदर्शन देतं, अंतिम सत्य नाही. प्रत्येक मुलीचा स्वभाव तिच्या अनुभवांवर, वातावरणावर आणि विचारांवरही अवलंबून असतो. मूलांक माहिती देतो, पण व्यक्तीला पूर्णपणे ओळखण्यासाठी फक्त अंक पुरेसा नसतो.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती सामान्य ज्ञानावर आधारित असून झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)