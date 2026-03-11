English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भविष्य
  • तुमच्याही आयुष्यात विश्वासू मित्र आहे का? अंक ज्योतिष सांगते ‘या’मुलांकची लोकं असतात खरे मित्र

तुमच्याही आयुष्यात विश्वासू मित्र आहे का? अंक ज्योतिष सांगते ‘या’मुलांकची लोकं असतात खरे मित्र

Mulank: आपल्या आयुष्यात चांगले मित्र- मैत्रिणी असणं हे धनसंपत्तिपेक्षा कमी नाही. कोणत्याही कठीण प्रसंगी खरे मित्र आपल्या पाठिशीच उभे असतात. त्यामुळे आत्ताच जाणून घ्या कोणत्या मुलांची लोकं आयुष्यभर आपले खास मित्र असतात. 

प्रिती वेद | Updated: Mar 11, 2026, 04:38 PM IST
तुमच्याही आयुष्यात विश्वासू मित्र आहे का? अंक ज्योतिष सांगते ‘या’मुलांकची लोकं असतात खरे मित्र
(photo Credit- AI)

Mulank Three: मैत्री हा प्रत्येकाच्या आयुष्यातील खूप महत्त्वाचा भाग असतो. काही लोकांचे मित्र खूप असतात, तर काही जण मोजक्याच मित्रांमध्ये आनंदी असतात. पण प्रत्येकाला एक अशी अपेक्षा असते की आपला मित्र चांगल्या-वाईट प्रत्येक परिस्थितीत आपल्यासोबत उभा राहावा. सुखाच्या काळात अनेक जण साथ देतात, पण अडचण आली की खरे मित्र कोण हे समजते. अंक ज्योतिषाच्या मते जन्मतारीख आणि मूलांक यांच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीचा स्वभाव, नातेसंबंध आणि मैत्रीबद्दलची वृत्ती समजू शकते. विशेष म्हणजे 1 ते 9 या मूलांकांपैकी एक मूलांक असा मानला जातो, ज्यांच्याशी मैत्री केली तर ते आयुष्यभर विश्वासू ठरतात.

Add Zee News as a Preferred Source

मूलांक आणि व्यक्तीचा स्वभाव

अंक ज्योतिष शास्त्रात प्रत्येक व्यक्तीचा मूलांक हा त्याच्या जन्मतारीखीनुसार ठरतो. या मूलांकाच्या आधारे त्या व्यक्तीची विचारसरणी, निर्णयक्षमता आणि नात्यांमध्ये असलेली प्रामाणिकता समजते. त्यामुळे अनेक जण मैत्री करताना देखील अंक ज्योतिषाचा आधार घेतात.

अंक ज्योतिषानुसार मूलांक 3 असलेले लोक सर्वात विश्वासू मित्र मानले जातात. या लोकांचा स्वभाव प्रामाणिक आणि मदत करणारा असतो. ते आपल्या मित्रांचे गुपित जपून ठेवतात आणि कोणत्याही परिस्थितीत मित्रांचा विश्वासघात करत नाहीत.

मूलांक 3 चे खास गुण

मूलांक 3 असलेल्या लोकांची समज खूप तीक्ष्ण असते. समोरचा व्यक्ती काय विचार करत आहे किंवा त्याच्या मनात काय चालले आहे हे ते सहज ओळखू शकतात. त्यामुळे ते मित्रांच्या भावना पटकन समजून घेतात.

हे लोक नेहमी मदतीसाठी तयार असतात. एखादा मित्र अडचणीत असताना त्याला आर्थिक, मानसिक किंवा सल्ल्याच्या स्वरूपात मदत करणे त्यांना आवडते. जरी बराच काळ संपर्क नसला तरी मित्राचा फोन आला तर ते नक्की मदतीला धावून येतात.

देव गुरु बृहस्पति आणि मूलांक 3

अंक ज्योतिषानुसार मूलांक 3 चा स्वामी ग्रह देव गुरु बृहस्पति मानला जातो. त्यामुळे या मूलांकाच्या लोकांमध्ये ज्ञान, मार्गदर्शन आणि सकारात्मक विचारांची ताकद जास्त असते. ते मित्रांना योग्य सल्ला देतात आणि चुकीच्या मार्गावर जाण्यापासून थांबवण्याचा प्रयत्न करतात.

हे लोक इतरांच्या भावना समजून घेतात आणि त्यांच्या चुका माफ करण्याचीही मोठी क्षमता ठेवतात. मात्र त्यांना नैतिकता, नियम आणि धर्माशी संबंधित योग्य मार्गावर राहणे महत्त्वाचे मानले जाते. जर ते या मार्गापासून दूर गेले तर त्याचे नुकसान त्यांनाच सहन करावे लागते.

हे ही वाचा: Vastu Tips: घरामध्ये तुळशीचे रोपटे लावण्याची योग्य दिशा कोणती? चुकीची दिशा ठरू शकते वास्तुदोषाचे कारण

मूलांक 3 कसा ओळखाल?

एखाद्या व्यक्तीचा मूलांक 3 आहे का हे ओळखणे खूप सोपे आहे. जर एखाद्याचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या 3, 12, 21 किंवा 30 तारखेला झाला असेल तर त्या व्यक्तीचा मूलांक 3 असतो. अंक ज्योतिषानुसार या तारखांना जन्मलेले लोक चांगले आणि विश्वासू मित्र ठरतात. त्यामुळे आयुष्यात असा मित्र असणे अनेकांसाठी मोठे भाग्य मानले जाते.

(या ठिकाणी दिलेली माहिती अंकसास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
numerologymulank 3Best Friend NumberNumerology FriendshipTrusted Friend

इतर बातम्या

तेल, गॅस, इंटनेटनंतर आता भारताच्या वीज व्यवस्थेवर परिणाम हो...

भारत