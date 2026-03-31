Hanuman Jayanti 2026 : 1 की 2 एप्रिल, हनुमान जयंती कधी? जाणून घ्या योग्य तिथी, पूजेचा शुभ मुहूर्त, रामनवमीच्या 6 दिवसांनीच हनुमान जयंती का साजरी करतात?

Hanuman Jayanti 2026 : यंदा हनुमान जयंती दोन तिथीवर आल्यामुळे 1 की 2 एप्रिल कधी साजरी करायची याबद्दल भक्तांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पंचांगानुसार जाणून घ्या योग्य तिथी, पूजेचा शुभ मुहूर्त आणि पूजा विधी एका क्लिकवर.

नेहा चौधरी | Updated: Mar 31, 2026, 11:13 AM IST
Hanuman Jayanti 2026 : संकटमोचन हनुमान श्रीरामाचा भक्त हनुमान जयंती अत्यंत शुभ मानली जाते. यंदा हनुमान जयंती तिथी दोन दिवसामध्ये आली आहे, त्यामुळे भक्तांमध्ये तारखेबद्दल गोंधल आहे. पंचांगानुसार 1 की 2 एप्रिल, हनुमान जयंती कधी आहे, शुभ मुहूर्त आणि पूजा विधी जाणून घ्या. सोबतच रामनवमीच्या  6 दिवसांनीच हनुमान जयंती का साजरी करतात, तुम्हाला माहितीये का? 

हनुमान जयंती कधी आहे?

पंचांगानुसार, हनुमानाचा जन्म चैत्र महिन्याच्या पौर्णिमेला झाली करण्यात येतं. 2026 मध्ये, चैत्र पौर्णिमेच्या शुक्ल पक्षाच्या गणनेनुसार, हनुमान जयंती गुरुवार, 2 एप्रिल 2026 रोजी साजरी करण्यात येणार आहे. वैदिक पंचांगानुसार, चैत्र पौर्णिमा तिथी 1 एप्रिल रोजी सकाळी 7:06 वाजता सुरु होणार असून 2 एप्रिल रोजी सकाळी 7:41 वाजेपर्यंत असणार आहे. पण परंपरेनुसार 2 एप्रिलला हनुमान जयंती साजरी करण्यात येणा आहे. 

हनुमान जयंती पूजेसाठी शुभ मुहूर्त

पंचांगानुसार सकाळी ब्रह्म मुहूर्तापासून सूर्योदयानंतरपर्यंत हनुमानाची पूजा करणे अत्यंत फलदायी मानली गेली आहे. 

ब्रह्म मुहूर्त: पहाटे 4:30 ते 5:15 पर्यंत
अभिजित मुहूर्त: सकाळी 11:55 ते दुपारी 12:45 पर्यंत
संध्याकाळची पूजा: संध्याकाळ 6:30 ते रात्री 8:00 पर्यंत 

 

हनुमान जयंतीचे विशेष महत्त्व

धार्मिक मान्यतेनुसार, हनुमान हे भगवान शिवाचे 11 वे अवतार मानले जात असून ते अमर मानले जातात. त्यांना कलियुगाचे जागृत दैवत मानले जातात. हनुमान जयंतीला उपवास आणि पूजा केल्याने जीवनातील सर्व त्रास आणि भीती दूर होते असा धार्मिक विश्वास आहे. त्यांची पूजा केल्याने शनिदेव आणि मंगळ ग्रहांच्या दुष्परिणामांपासूनही मुक्ती मिळते असा शास्त्रात सांगण्यात आलंय. 

हनुमान जयंती पूजा पद्धत  

हनुमान जयंतीला सकाळी लवकर उठून आंघोळ करा आणि स्वच्छ लाल किंवा पिवळे वस्त्र परिधान करुन पूजासाठी तयारी करा. मग, हातात पाणी घेऊन उपवास आणि पूजेचा संकल्प घ्या. एका पाटावर किंवा चौरंगावर लाल वस्त्र पसरून हनुमानजींची मूर्ती किंवा चित्र स्थापित करा. जवळच प्रभू राम आणि माता सीता यांची चित्रं किंवा मूर्ती ठेवा. हनुमानजींना मोगऱ्याचे तेल आणि कुंकू अर्पण करा, नंतर वस्त्र घाला. त्यानंतर, त्यांना बेसन पिठाचे लाडू, मोतीचूर लाडू किंवा बुंदी अर्पण करा. यानंतर, हनुमान चालिसा, बजरंग बाण किंवा सुंदरकांड यांचे पठण करा.

रामनवमीच्या  6 दिवसांनीच हनुमान जयंती का साजरी करतात? 

दरवर्षी रामनवमीच्या सहा दिवसांनंतर हनुमान जयंती साजरी करण्यात येतं, यामागील कारण तुम्हाला माहितीये का. धर्मशास्त्रानुसार हा निव्वळ योगायोग नाही, तर श्री रामलल्लांच्या जन्मानंतर सहा दिवसांनी अंजनीचा पुत्र हनुमानाचा जन्म झाला होता. हनुमान जयंती 2 एप्रिल रोजी साजरी करण्यात येणार आहे. हनुमानाचा जन्म चैत्र महिन्याच्या पौर्णिमेला झाला होता, पण राम आणि हनुमानाच्या जन्मदिवसांमधील सहा दिवसांचे अंतर हा योगायोग नाही. शास्त्रानुसार, यामागे एक महत्त्वपूर्ण कारण मानलं गेलं आहे. 

यावर्षी, रामनवमीच्या दिवशी श्री रामलल्लांची जयंती मोठ्या थाटामाटात साजरी करण्यात आली. आता, हनुमानाच्या भक्तांनी हनुमान जयंतीच्या उत्सवाची तयारी सुरू केली आहे. हनुमानाचा जन्मदिवस रामभक्तांसाठी देखील विशेष आहे. याचे कारण असे की, भगवान श्रीराम हनुमानजींना आपले सर्वात मोठे भक्त मानत असतं. हनुमानजी देखील प्रभू श्रीरामांवर नितांत श्रद्धा ठेवणारे होते आणि त्यांच्या सर्व जबाबदाऱ्या स्वीकारत असत. म्हणूनच त्यांचा जन्म रामनवमीच्या सहा दिवस आधी झाला. 

तुलसीदासांनी हनुमान चालिसेत लिहिलंय की, 'भीमा रूप धारी असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवरे', म्हणजेच श्रीराम सर्व बिघडलेली कामे सुधारतात, पण हनुमानजी त्यांची सर्व कामे सुधारतात. पौराणिक कथेनुसार, हनुमान हा भगवान विष्णूचा 11वा अवतार आहे आणि राम हे विष्णूचे 7वे अवतार आहेत. भगवान श्रीराम यांचा जन्म त्रेता युगात झाला असं म्हणतात. असं म्हटलं जातं की, राक्षसांचा संहार करण्यासाठी भगवान श्रीराम यांचा जन्म झाला होता, पण जेव्हा ते पृथ्वीवर आले तेव्हा भगवान शिव थोडे चिंतीत झाले. मग, भगवान रामांना मदत करण्यासाठी, रुद्राच्या 11व्या अवतारात रामांच्या जन्मानंतर सहा दिवसांनी त्यांनी स्वतः हनुमान म्हणून पृथ्वीवर जन्म घेतला. जेव्हा भगवान राम सर्वांना राक्षसांपासून मुक्त करत होते, तेव्हा हनुमान त्यांच्या पाठीशी उभे राहून त्यांच्या सर्व कार्यांमध्ये मदत करत होते.

(Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

