Astrology : एप्रिल महिन्यात मेष राशीत मोठं गोचर, सूर्य, शुक्र आणि बुध गोचमुळे या राशींच्या लोकांवर होणार परिणाम

Astrology : वैदिक ज्योतिषशास्त्र हे ग्रह आणि नक्षत्रांच्या स्थितीचा अभ्यास करुन त्याचा परिणाम देशावर आणि मानवी जीवनावर कसा होतो हे पाहिलं जातं. ग्रहांची स्थिती ही कुंडलीत कोणत्या घरात आहे यावरून त्याचा जाचकांवर काय परिणाम होतो हे पाहिलं जातं. एप्रिल महिन्यात वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार सर्वात मोठं गोचर होणार आहे.
एप्रिलमध्ये मेष राशीत सध्या संपत्तीचा कारक शुक्र विराजमान आहे. पण 15 मार्च रोजी सूर्य मेष राशीत गोचर करणार आहे. मार्चमध्ये मीन राशीत तीन ग्रहांची युती आधीच झाली आहे आणि एप्रिलमध्येही तीन ग्रहांची युती होणार आहे. सध्या मीन राशीत सूर्य, शनी आणि मंगळ एकत्र आहेत. तर एप्रिलमध्ये बुध देखील या राशीत गोचर करणार आहे. एप्रिलच्या मध्यांतरानंतर शुक्र या राशीतून बाहेर पडणार असून 11 एप्रिल रोजी बुध कुंभ राशीतून मीन राशीत प्रवेश करणार आहे. बुध आपल्या सर्वात खालच्या राशीत गोचर करणार असल्याने नीचभंग राजयोग निर्माण होईल. त्यानंतर 30 एप्रिल रोजी बुध मेष राशीत गोचर करणार आहे. वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार मेष राशीत तीन ग्रहांची युती कोणत्यासाठी किती शुभ आहे पाहूयात.
या राशीच्या लोकांना आर्थिक लाभ होण्याचे दाट संकेत आहेत. तुम्हाला उत्पन्नासोबतच करिअरमध्ये प्रगतीच्या संधी मिळणार आहेत. या काळात तुमचा आत्मविश्वासही उच्च राहणार आहे. आपल्या निर्णयांमध्ये संयम बाळगण्याचा आणि प्रामाणिकपणे काम करण्याचा प्रयत्न करणे हिताचे ठरणार आहे. कारण या राशी शनीच्या साडेसातीच्या प्रभावाखाली सध्या आहेत. या राशीत सूर्य आणि शुक्राच्या आगमनामुळे शुक्रादित्य राजयोग निर्माण होणार असून ज्यामुळे या राशीत जन्मलेल्यांना सकारात्मक फायदा मिळणार आहे.
या राशीच्या लोकांसाठीही चांगले भविष्य पाहिला मिळत आहे. तुमच्या व्यवसायात प्रगती होण्याची शक्यता आहे खरी पण तुम्हाला तुमच्या आईच्या प्रकृतीची काळजी घ्यावी लागणार आहे. सूर्य तुमचा आत्मविश्वास वाढवणार असून शुक्र धन आणि समृद्धी घेऊन येणार आहे. हा तुमच्यासाठी चांगला काळ राहणार आहे.
या काळात या राशीच्या व्यक्तींना मानसिक तणाव जाणवणार आहे. तुम्ही शांत राहण्याचा प्रयत्न करावा. पणदुसरीकडे तुमच्या आयुष्यात अचानक आर्थिक लाभाचे संकेत आहे. किंवा तुम्हाला एखाद्या गुंतवणुकीतून आर्थिक फायदा मिळणार आहे.
एप्रिलच्या पहिल्या पंधरवड्यात सूर्य आणि मंगळाच्या गोचरामुळे, तसंच बुधाच्या गोचरामुळे मीन राशीलाही लाभ प्राप्त होणार आहे. मालव्य राजयोगासोबतच बुधादित्य राजयोगही तुम्हाला लाभ देणार असून अनेक अर्थाने हा महिना तुमच्यासाठी सकारात्मक असणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)