/विठ्ठलाच्या डोक्यावरील टोपीसारखा दिसणारा मुकुट नसून...; काय आहे माहितीय तुम्हाला? तर पहिला वारकरी कोण?

'पंढरीचा वारकरी, वारी चुको दे न हरी' असं म्हणत प्रत्येक वारकरी वारीमध्ये सहभागी होतो आणि पंढरीला येतो. कुठल्याही कारणानं पंढरीची वारी चुकू नये हीच आस त्यांच्या मनात असते. कारण पंढरी ही या भूवरची सर्वात पावन भूमी आहे. 'ज्ञानबा-तुकाराम'च्या जयघोषात अवघा महाराष्ट्र विठ्ठलमय होतो, टाळ-मृदंगाच्या तालावर पावले नाचतात आणि माऊलींच्या दर्शनाच्या ओढीनं संसाराची सगळी दुःखे आनंदाच्या पुरात वाहून जातात.
आज पंढरपुराकडे जाणारी वारी आणि पालखी परंपरा ही हैबतबाबा आरकोळकर यांनी सुमारे 1832 मध्ये सुरु केली. त्यांनी हा पंढरपूकडे पालखी सोहळा आणि वारी सुरु केली. तर वारी म्हणजे वारंवार येणे असा होतो. तर तो पंढरपूरला वारंवार किंवा सतत येतो तो असतो वारकरी. आता तुम्हाला माहितीय का सर्वात पहिला वारकरी कोण होता ते...एवढंच नाहीतर तर तु्म्ही विठुरायाला नीट पाहिलं असेल तर त्यांच्या डोक्यावर टोपीसारख दिसणार मुकूट नसून काय आहे माहितीय का? चला तर मग यादोन्ही प्रश्नांची उत्तर पौराणिक आख्यायिकेत आहेत.
आख्यायिका अशी आहे की, महादेवाने विचार केला की पंढरपुरात विठ्ठलाचे खूप सुंदर स्थान आहे. ते आपण वारी करण्यासाठी पंढरपूरला जाऊताय. पण ते एकटे नाही आलेत ते सोबत पूर्ण कुटुंब घेऊन आलेत. ते जेव्हा पंढरपुरात पोहोचले तेव्हा खूप मोठी गर्दी झाली. तेव्हा माता पार्वती महादेवाला म्हणाली, त्याच्या पुढे मी नाही येणार, मग माता पार्वती चंद्रभागा नदीच्या तिरावर थांबली. म्हणून आजपण तिथे माता पार्वतीचे मंदिर आहे.
तिथून महादेव मंदिराच्या दिशेने थोडे पुढे येत नाही तोच, त्यांनी नंदकेशवरला त्यांनी थांबायला सांगितले. यापुढे तर तुम्ही येऊ शकत नाही, कारण खूप जास्त गर्दी आहे. तुम्ही पाहिलं असेल मंदिराबाहेर एक हनुमानजीचे मंदिर आहे. तिथे मंदिराच्या बाहेर नंदकेशवर आहे. त्याच्यानंतर महादेव हे गणपतीला घेऊन मंदिरात गेले. मंदिरातही एवढी गर्दी होती की, महादेवांनी गणपतीला मंदिराच्या दारातच बसवलं आणि सांगितलं यापुढे तू येऊ शकणार नाही, कारण खूप जास्त गर्दी आहे.
तुम्ही पाहिलं असेल विठ्ठल मंदिर परिसरात एक मोठं गणपतीचं मंदिर आजही तिथे आहे. त्यानंतर महादेव एकटेच मंदिरात गेले. तिथे गेल्यावर विठ्ठल देवाने महादेवाला पाहिलं तेव्हा विठ्ठलाने महादेवाला कुठे बसलो माहितीय का? विठ्ठलने महादेवाला आपल्या डोक्यावर बसवलं. तर हो, विठ्ठलाच्या डोक्यावर मुकूट नसून ती शिवलिंग आहे. तर अशाप्रकारे पंढरपुरात वारी करणारे सगळ्यात पहिले वारकरी हे महादेव भगवान होते.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)