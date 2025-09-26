Navratri 2025 : अष्टमी की नवमी; कधी करायचं कन्या पूजन? शुभ मुहूर्तासह जाणून संपूर्ण माहिती

Navratri Ashtami and Navami Date : हिंदू धर्मात शारदीय नवरात्रीला विशेष महत्त्व आहे. नवरात्रीमध्ये देवीच्या 9 रुपाचे पूजन करण्यात येतं. त्यासोबत नवरात्रीमध्ये कन्या पूजनाला अत्यंत महत्त्व आहे. नवरात्रीत 9 कन्याला घरु बोलवून त्यांचे पाय धुवून पूजा करण्यात येते. त्यांना प्रथेनुसार जेवण खायला दिलं जातं. नवरात्रीत कन्या पूजन करताना 2 ते 10 वर्षे वयोगटातील मुलींची पूजा केली जाते. त्यांना दुर्गा देवीच्या वेगवेगळ्या रूपांचं प्रतीक मानलं जातं. असं म्हटलं जातं की प्रत्येक वयोगटातील मुलींचे वेगळे महत्त्व असतं आणि त्यांची पूजा केल्याने वेगवेगळे पुण्य मिळते. शास्त्रात असं सांगितलं की, 2 वर्षांच्या मुलीची पूजा केल्याने दारिद्र्य दूर होते आणि 9 वर्षांच्या मुलीची पूजा केल्याने शत्रूंवर विजय मिळता येतो. (Ashtami or Navami When to perform Kanya Puja Know complete information along with auspicious time Navratri 2025)
धर्मशास्त्रात सांगितलं की, अष्टमी असो किंवा नवमी दोन्ही दिवस कन्या पूजन अत्यंत शुभ आणि लाभदायक मानलं जातं. यावेळी नवरात्रीच्या अष्टमी आणि नवमी तिथी आणि कन्या पूजनाचा शुभ मुहूर्त जाणून घ्या.
पंचांगानुसार या वर्षी नवरात्रीची अष्टमी मंगळवार, 30 सप्टेंबर 2025 रोजी असणार आहे. अष्टमीला कन्या पूजनाचा ब्रह्म मुहूर्त पहाटे 4:37 ते 5:25 पर्यंत असणार आहे. अभिजित मुहूर्त सकाळी 11:47 ते दुपारी 12:35 पर्यंत असणार आहे. विजय मुहूर्त दुपारी 2:10 ते दुपारी 2:58 पर्यंत असणार आहे.
या वर्षी शारदीय नवरात्रीची महानवमी 1 ऑक्टोबर 2025 रोजी साजरी करण्यात येणार आहे. नवमीला कन्या पूजनाचा ब्रह्म मुहूर्त पहाटे 4:37 ते 5:26 पर्यंत असणार आहे. विजय मुहूर्त दुपारी 2:09 ते 2:57 पर्यंत असणार आहे. दिवसभर सकाळी 8:06 पर्यंत रवियोगात कन्या पूजन करु शकता.
मुलींचे पाय धुण्यासाठी एक स्वच्छ प्लेच, पाणी आणि पुसण्यासाठी कापड
महावर किंवा अलता
कुंकू
तांदूळ
बसण्यासाठी आसन
पूजेचं ताट
तुपाचा दिवा
फुलं, गजरा
लाल चुनरी
जेवण – खारी पुरी आणि चण्याची भाजी
भेटवस्तू
कन्या स्वरूपात देवी सर्वभतेषु
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नम:
ओम श्री दुन दुर्गायै नम:
ओम श्री कुमाराय नम:
ओम श्री त्रिगुणात्मिकाय नम:
(Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)