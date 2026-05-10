/Astrology : 11 मे रोजी शनी आणि मंगळ यांच्या संयोगातून द्वि द्वादश योग! संघर्षानंतर या 4 राशींच्या लोकांसाठी राजयोगाचे शुभ संकेत

Dwi Dwadash Yog : मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्याची सुरुवात चार राशीच्या लोकांसाठी राजयोगाची असणार आहे. अनेक संघर्षानंतर या लोकांसाठी आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी तयार होणाऱ्या द्विद्वादश योगामुळे करिअरमध्ये यशासोबत आर्थिक फायदा होणार आहे.
Dwi Dwadash Yog : वैदिक ज्योतिषशास्त्राच्या ग्रह गणिनेनुसार मे महिन्यातील दुसऱ्या आठवड्याची सुरुवात चार राशींच्या लोकांसाठी भाग्यशाली ठरणार आहे. सोमवारी 11 मे 2026 ला शनी आणि मंगळ यांच्यात द्विद्वादश योग निर्माण होणार आहे. शनी हा कर्माचा कारक तर मंगळ ऊर्जा, धैर्य, पराक्रम, ताकद, आत्मविश्वासचा कारक मानला गेला आहे. या दोघांच्या संयोगातून गेल्या काळापासून संघर्ष सुरु असल्यांसाठी राजयोग सुरु होणार आहे. मेष आणि कुंभ या राशींसोबत कोणत्या आहेत, इतर दोन राशी चला जाणून घेऊयात.
मेष रास
वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार मंगळ हा तुमच्या राशीचा स्वामी आहे. त्यामुळे या योग तुमच्यासाठी अतिशय खास असणार आहे. द्विद्वदश योग तुमचं बँक बॅलेन्स मजबूत स्थितीत आणणार आहे. त्यासोबत उत्पन्नाचे नवीन मार्ग सापडणार आहे. त्यामुळे तुमचं उत्पन्न वाढणार आहे. तुम्हाला जमीन किंवा मालमत्तेशी संबंधित कोणत्याही समस्यांवर तोडगा सापडणार आहे. एवढंच नाहीतर ही लोक आपल्या शत्रूंवरही वर्चस्व गाजवणार आहे. नोकरी शोधण्यासाठी चांगली संधी मिळणार आहे.
सिंह रास
द्विद्वदश योगाचा संयोग तुमच्यासाठी आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवून आणणार आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांना यश प्राप्त होणार आहे. नोकरदार लोकांसाठी हा चांगल्या कामगिरीचा योग आहे. या राशीत जन्मलेल्या व्यावसायिकांना लक्षणीय आर्थिक लाभ प्राप्त होणार आहे. तसंच या योगामुळे पदोन्नतीची वाट मोकळी होणार आहे. आरोग्यातही सकारात्मक बदल पाहिला मिळणार आहे.