/Astrology : आज मेष राशीत मंगळ गोचर! 4 राशींच्या लोकांसाठी पुढील 41 दिवस मोठ्या संकटांचे

Mangal Gochar 2026 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार ग्रहांचा सेनापती मंगळ मेष राशीत प्रवेश करणार आहे. आजपासून पुढील 41 दिवस म्हणजे 21 जून पर्यंत कठीण काळ असणार आहे. चार राशींच्या लोकांना या काळात सावध राहायचं आहे.
Mangal Gochar 2026 : वैदिक ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून मे महिना हा आठवडा अतिशय महत्त्वपूर्ण असणार आहे. या आठवड्याची सुरुवात मंगळ गोचरने होणार आहे. सोमवारी 11 मे रोजी सर्वात क्रूर आणि उग्र ग्रह मंगळ मेष राशीत प्रवेश करणार आहे. मंगळ मेष राशीत 21 जूनपर्यंत असणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार मंगळ स्वगृहात म्हणजे मेष राशीत येणार आहे. मंगळाचे हे संक्रमण काही राशींसाठी सकारात्मक ठरणार आहे. पण चार राशीच्या लोकांसाठी ते नकारात्मक ठरणार आहे. मंगळाच्या गोचरामुळे कर्क, तूळ, मकर आणि मीन राशींवर प्रतिकूल परिणाम करणार आहे. पुढील 41 दिवसांत या राशींना उलथापालथीला सामोरे जावे लागणार आहे.
कर्क रास
या लोकांसाठी पुढील 41 दिवस मानसिक ताणाचे असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी वाद होण्याची संकेत आहे. तुम्ही जर विचारपूर्वक बोलला नाहीत, तर त्याचा परिणाम तुमच्या नोकरीवर आणि नातेसंबंधांवर होणार आहे. 21 जून पर्यंत कौटुंबिक वातावरण थोडे तणावपूर्ण असणार आहे. या काळात जास्त विचार करून परिस्थिती आणखी बिघडवणार आहे.
तूळ रास
तूळ ही शुक्राची रास असून या गोचरामुळे या राशीच्या व्यक्तींना त्यांच्या नातेसंबंधात संघर्ष पाहिला मिळले. पती-पत्नीमध्ये एका लहानशा गोष्टीवरूनही भांडण होण्याचे संकेत आहेत. व्यावसायिकांना भागीदारीबाबत सावधगिरी बाळगा. कोणत्याही आर्थिक बाबींमध्ये निष्काळजीपणा टाळा आणि प्रत्येक गोष्टीबद्दल स्पष्टता ठेवा, अन्यथा तुम्हाला मोठं नुकसान सहन करावे लागेल.
मकर रास
मंगळ गोचरामुळे याचा नकारात्मक परिणाम शनीची राशी असलेल्या मकर राशीच्या लोकांवर होणार आहे. या काळात तुम्हाला थोडे सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. वाहन चालवताना काळजी घ्या. कारण दुखापत होण्याचे संकेत आहेत. मालमत्तेबाबत वाद होऊ शकतात. घरातील वातावरण थोडे तणावपूर्ण राहणार आहे. पुढील 41 दिवस अनावश्यक खर्च करु नका. असे न केल्यास तुमची आर्थिक परिस्थिती आणखी बिघडण्याची शक्यता आहे.
मीन रास
मीन ही गुरूची रास असून तुमच्यावर मंगळ गोचरचा नकारात्मक परिणाम होणार आहे. या काळात, जातकांना आर्थिक बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगा. या काळात घाईघाईने केलेल्या गुंतवणुकीमुळे मोठे नुकसान होण्याचे संकेत आहेत. बोलताना शब्दांची काळजीपूर्वक निवड करा, कारण काही गोष्टींमुळे इतरांना वाईट वाटेल. या काळात आपल्या आरोग्याची काळजी घ्या.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)